Бухгалтеры увольняются, потому что не могут показать свою ценность директору

На собеседовании всегда спрашиваю, почему ушли с предыдущего места. Бухгалтеры всегда отвечают:

Нагрузка не соответствовала зарплате.

В что за нагрузка такая? Зарплата вроде рыночная была.

Хо-хо! Зато нагрузки не «рыночные»:

Бухучет и отчеты.

Офис-менеджер по совместительству.

Заплата и кадры тоже на мне.

Курьер у налоговиков (достали уже своими запросами).

То есть лучшее решение — уволиться??? Я так не думаю. «Хорошо там, где нас нет». Везде будет одинаково, ЕСЛИ...

Не показать свою ценность директору.

Вы только поставьте себя на место собеседника! Каково было бы вам, если:

В компании нужен человек, который не генерирует входящий поток денег (не продаёт ничего).

Этот человек — дополнительная финансовая нагрузка для компании, навязанная государством.

Этот человек — «агент налоговой», почему я ему плачу зарплату?

Теперь понятно, почему бухгалтеры не в цене для малого бизнеса?

А теперь представьте себе ситуацию:

Директор получает от вас нужные ЕМУ данные.

Он видит, в ЧЁМ заключается ваша работа.

Он будет беречь вас от перегрузок.

В случае ухода из бизнеса ваш директор будет забирать вас с собой в создание новых.

Фантастика? Нет. Мы так делаем)))

Я поняла, в ЧЕМ ценность моей работы для директора и дала ему то, что нужно.

Теперь у нас идеальные клиенты и рост прибыли, несоизмеримый с прошлым годом.

Потому что директор хочет именно ТАКОГО специалиста с именно ТАКИМИ отчетами (хотя даже не всегда это может сформировать)

Хотите так же? Мы совместно с «Клерком» выпустили онлайн-курс с пошаговым алгоритмом настройки нужной директору отчетности.

Пройдя его, вы сделаете то же самое, что и мы. И получите такой же результат.

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