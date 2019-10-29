Бухгалтеры увольняются, потому что не могут показать свою ценность директору

На собеседовании всегда спрашиваю, почему ушли с предыдущего места. Бухгалтеры всегда отвечают:
- Нагрузка не соответствовала зарплате.
- В что за нагрузка такая? Зарплата вроде рыночная была.
Хо-хо! Зато нагрузки не «рыночные»:
- Бухучет и отчеты.
- Офис-менеджер по совместительству.
- Заплата и кадры тоже на мне.
- Курьер у налоговиков (достали уже своими запросами).
То есть лучшее решение — уволиться??? Я так не думаю. «Хорошо там, где нас нет». Везде будет одинаково, ЕСЛИ...
Не показать свою ценность директору.
Вы только поставьте себя на место собеседника! Каково было бы вам, если:
- В компании нужен человек, который не генерирует входящий поток денег (не продаёт ничего).
- Этот человек — дополнительная финансовая нагрузка для компании, навязанная государством.
- Этот человек — «агент налоговой», почему я ему плачу зарплату?
Теперь понятно, почему бухгалтеры не в цене для малого бизнеса?
А теперь представьте себе ситуацию:
- Директор получает от вас нужные ЕМУ данные.
- Он видит, в ЧЁМ заключается ваша работа.
- Он будет беречь вас от перегрузок.
- В случае ухода из бизнеса ваш директор будет забирать вас с собой в создание новых.
Фантастика? Нет. Мы так делаем)))
Я поняла, в ЧЕМ ценность моей работы для директора и дала ему то, что нужно.
Теперь у нас идеальные клиенты и рост прибыли, несоизмеримый с прошлым годом.
Потому что директор хочет именно ТАКОГО специалиста с именно ТАКИМИ отчетами (хотя даже не всегда это может сформировать)
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Пройдя его, вы сделаете то же самое, что и мы. И получите такой же результат.
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