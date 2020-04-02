Налог для самозанятых: будет ли конкуренция с ИП и есть ли опасность для компаний

В связи с тем, что 31 марта этого года Государственная Дума одобрила и передала в Совет Федерации закон, позволяющий регионам, которые ранее не были задействованы в эксперименте, с 1 июля вводить на своей территории налог на профессиональный доход (налог для самозанятых), управляющий партнер юридической компании Лекс Альянс Леер Артур побеседовал с партнером налоговой практики Владиславом Донченко. Разговор затронул наиболее важные аспекты данного режима: порядок начала применения, налоговые ставки, ограничения по видам деятельности.

Мы полагаем, что текущий экономический кризис повлечет резкий скачок граждан, утративших свое место работы и не имеющих возможности трудоустроиться, поскольку многие смежные отрасли в настоящее время претерпевают глубокий спад.

В этой ситуации режим налогообложения в виде налога на профессиональный доход станет возможностью для легального получения дохода, не связанного с основной профессией. Для кого-то это может стать шансом освоить новую специальность, попробовать себя в новой нише и начать собственный бизнес.

Владислав, многие предприниматели пытаются использовать данный механизм в своих целях, и достаточно часто я слышу от них вопросы по поводу, а можно ли уволить своих сотрудников и заключить с ними договор как с самозанятыми. Что ты думаешь по этому поводу?

Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ на такие действия установлен прямой запрет (п. 8 ч. 2 ст. 6). Доход, полученный от текущего работодателя или бывшего работодателя, трудовые отношения с которым расторгнуты менее чем два года назад, не учитывается для целей исчисления налога на профессиональный доход. Если организация выплачивает доход своему бывшему сотруднику по гражданско-правовому договору, и с даты увольнения прошло менее двух лет, у этой организации возникает обязанность по удержанию НДФЛ и уплате страховых взносов.

Есть обратная проблема, когда предприниматели боятся заключать договоры с самозанятыми, чтобы потом их не признали трудовыми. Что необходимо предусмотреть в договоре, чтобы в последующем он не был признан трудовым?

Поскольку налоговый контроль исходит не только из того, что написано в договоре, но и из того, что инспектор видит своими глазами, а также из того, что сообщают ему на допросах, текст договора с самозанятым не может защитить его от переквалификации в трудовой.

Основными признаками трудовых отношений являются, в первую очередь, следующие:

Регулярная ежемесячная выплата вознаграждения, при этом дата выплата дохода в течение периода не меняется

Деятельность физического лица в пользу организации не ограничена четко прописанным техническим заданием и сроками выполнения конкретных видов работы.

Физическое лицо все рабочее время проводит по месту нахождения организации, использует материальные ресурсы организации (телефон, электронный адрес)

Физическое лицо действует от имени организации

Существуют ли иные негативные последствия для предпринимателей, которые будут работать с самозанятыми? Если да, то какие?

Негативных последствий для бизнеса от работы с самозанятыми нет. Мой совет — это проявлять бдительность и проверять наличие статуса плательщика налога на профессиональный доход у контрагента — физического лица на момент заключения договора и требовать чек из приложения «мой налог» для подтверждения оказания услуг.

Как думаешь, является ли статус самозанятый «конкурентом» ИП или все-таки у них кардинальное отличие?

В связи с тем, что статус самозанятого могут получить физические лица независимо от статуса ИП, о как таковой конкуренции говорить нельзя. Более правильно сказать, что специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход выделил в отдельную группу самые маленькие в России предприятия и предоставил им наиболее комфортные условия существования.

Конкуренцию более крупному бизнесу такие предприятия вряд ли создадут в силу предельного порога по годовому доходу — 2,4 млн. рублей и запрету на наем сотрудников. Если гражданин понимает, что его бизнес выходит за эти пределы, он может отказаться от статуса самозанятого и стать ИП на УСН. В таком случае, порог доходов будет уже 150 млн. рублей, а предельная численность — 100 человек. При этом ставка налога вырастет с 4% до 6% или вовсе не изменится, если основными заказчиками самозанятого были ИП и организации.