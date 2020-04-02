Налог для самозанятых: будет ли конкуренция с ИП и есть ли опасность для компаний

В связи с тем, что 31 марта этого года Государственная Дума одобрила и передала в Совет Федерации закон, позволяющий регионам, которые ранее не были задействованы в эксперименте, с 1 июля вводить на своей территории налог на профессиональный доход (налог для самозанятых), управляющий партнер юридической компании Лекс Альянс Леер Артур побеседовал с партнером налоговой практики Владиславом Донченко. Разговор затронул наиболее важные аспекты данного режима: порядок начала применения, налоговые ставки, ограничения по видам деятельности.
Мы полагаем, что текущий экономический кризис повлечет резкий скачок граждан, утративших свое место работы и не имеющих возможности трудоустроиться, поскольку многие смежные отрасли в настоящее время претерпевают глубокий спад.
В этой ситуации режим налогообложения в виде налога на профессиональный доход станет возможностью для легального получения дохода, не связанного с основной профессией. Для кого-то это может стать шансом освоить новую специальность, попробовать себя в новой нише и начать собственный бизнес.
Владислав, многие предприниматели пытаются использовать данный механизм в своих целях, и достаточно часто я слышу от них вопросы по поводу, а можно ли уволить своих сотрудников и заключить с ними договор как с самозанятыми. Что ты думаешь по этому поводу?
Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ на такие действия установлен прямой запрет (п. 8 ч. 2 ст. 6). Доход, полученный от текущего работодателя или бывшего работодателя, трудовые отношения с которым расторгнуты менее чем два года назад, не учитывается для целей исчисления налога на профессиональный доход. Если организация выплачивает доход своему бывшему сотруднику по гражданско-правовому договору, и с даты увольнения прошло менее двух лет, у этой организации возникает обязанность по удержанию НДФЛ и уплате страховых взносов.
Есть обратная проблема, когда предприниматели боятся заключать договоры с самозанятыми, чтобы потом их не признали трудовыми. Что необходимо предусмотреть в договоре, чтобы в последующем он не был признан трудовым?
Поскольку налоговый контроль исходит не только из того, что написано в договоре, но и из того, что инспектор видит своими глазами, а также из того, что сообщают ему на допросах, текст договора с самозанятым не может защитить его от переквалификации в трудовой.
Основными признаками трудовых отношений являются, в первую очередь, следующие:
- Регулярная ежемесячная выплата вознаграждения, при этом дата выплата дохода в течение периода не меняется
- Деятельность физического лица в пользу организации не ограничена четко прописанным техническим заданием и сроками выполнения конкретных видов работы.
- Физическое лицо все рабочее время проводит по месту нахождения организации, использует материальные ресурсы организации (телефон, электронный адрес)
- Физическое лицо действует от имени организации
Существуют ли иные негативные последствия для предпринимателей, которые будут работать с самозанятыми? Если да, то какие?
Негативных последствий для бизнеса от работы с самозанятыми нет. Мой совет — это проявлять бдительность и проверять наличие статуса плательщика налога на профессиональный доход у контрагента — физического лица на момент заключения договора и требовать чек из приложения «мой налог» для подтверждения оказания услуг.
Как думаешь, является ли статус самозанятый «конкурентом» ИП или все-таки у них кардинальное отличие?
В связи с тем, что статус самозанятого могут получить физические лица независимо от статуса ИП, о как таковой конкуренции говорить нельзя. Более правильно сказать, что специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход выделил в отдельную группу самые маленькие в России предприятия и предоставил им наиболее комфортные условия существования.
Конкуренцию более крупному бизнесу такие предприятия вряд ли создадут в силу предельного порога по годовому доходу — 2,4 млн. рублей и запрету на наем сотрудников. Если гражданин понимает, что его бизнес выходит за эти пределы, он может отказаться от статуса самозанятого и стать ИП на УСН. В таком случае, порог доходов будет уже 150 млн. рублей, а предельная численность — 100 человек. При этом ставка налога вырастет с 4% до 6% или вовсе не изменится, если основными заказчиками самозанятого были ИП и организации.