Что наши власти делают в коронавирус и что про это говорит закон. Спойлер: все не просто

Вообще катализатором данного поста стала новость о том, что граждан РФ вновь стали возвращать на Родину, точнее не сама новость, а бурная негативная реакция в социальных сетях: сами улетели, пусть там и сидят, а то всех перезаражают и т.п.

И тут ко мне пришло осознание, насколько все-таки сложно быть государственным деятелем и в такой тревожной ситуации принимать популярные или не популярные решения.

И на каждое такое решение найдется свой критик.

Возвращение на Родину граждан РФ. Не вывезли граждан из-за границы — как так, как же Конституция, бросаем наших. Забрали — зачем их забирать, они сами улетели на отдых (кстати, думаю, что есть и те, кто были вынуждены поехать в командировки, обучение и т.п., а не отдыхать), пусть сами и разбираются.

Введение режима «повышенной готовности». Ввели режим повышенной готовности и, как следствие, режим «самоизоляции» и режим «не покидать место пребывания», так сразу появилась масса постов о незаконности данных мер, о нарушении Конституции РФ и т.п. Уверен, что если бы не сделали этот шаг, а согласовывали бы правильный алгоритм действий и выверяли юридически грамотное решение, то время было бы упущено, и жизнь и здоровье людей были бы подвергнуты еще большему риску. И здесь бы у нас опять началось, что Государство не обеспечило права граждан по Конституции, которая во главу ставит человека и его жизнь и здоровье. Говоря об этих множественных внезапно появившихся режимах, с юридической точки зрения я также ставлю их под вопрос. Но, следя за ситуацией в мире, я понимаю, что лучше введение таких «непроработанных» мер, чем ежедневная гибель тысяч людей.

Введение режима ЧС. Очень многие рассуждают, ну чего не введут режим, что же такое. При этом полностью не понимают последствий ведения режима ЧС. Ввели бы его со всеми его недостатками, и представляю, что бы писали, и чтобы творилось. Ведь выплата зарплаты за счет государства — это лишь одна из немногих положительных мер при режиме ЧС. А отрицательные стороны такого режимы не принимаются во внимание.

Меры поддержки бизнеса. Правительство пытается и вырабатывает достаточно быстрые решения и пытается сейчас уже запустить те механизмы, которые точно сможет исполнить, чтобы сохранить баланс интересов. Здесь опять: меры бесполезные, никому не помогают, они не работают, в кредитах отказывают. При этом важно понимать, что сейчас очень много нормативной базы и важно правильно запустить механизмы реализации. Каждая из введенных мер имеет свои плюсы и минусы. Что-то окажется эффективным, а что-то — нет.

Меры поддержки граждан. Сейчас для людей стараются максимально выработать решения, которые могли бы помочь преодолеть все сложности и как-то спрогнозировать долговую нагрузку граждан и как-то выровнять ситуацию. Опять же, уже выработаны и реализуются первые механизмы поддержки семьей с детьми, малоимущих и других социально незащищенных граждан. Опять же, вопрос эффективности этих мер, как и с бизнесом, стоит очень остро. И, понимая социальную напряженность, законодатель продолжит принимать такие меры, которые бы для большинства населения нашей страны, помогли преодолеть экономический кризис.

Пару слов о том, какие меры уже приняты

О том, что в столь сложное время, по моему субъективному мнению, Государство действует достаточно слажено и оперативно. Да, действия не идеальны, но не существует ничего идеального в нашем мире. У нас очень большая страна и огромное количество жителей. Введение любого закона или мер, должно быть оправданным, чтобы не навредить большинству и соблюсти баланс интересов, чтобы поддержка осуществлялась равномерно. Достаточно быстро вводятся меры и уже начинают их реализовывать. При этом, меры рабочие, которые помогут большинству населения нашей страны.

Мне кажется, что в это сложное время нужно поддерживать друг друга, слышать друга и помогать, не бросать своих работников без зарплаты, а подумать, что можно сделать, как быстро трансформироваться. Также важно отнестись с пониманием к людям, которые сейчас находятся в других странах в непонятном статусе, где возможно также закрыты отели и рестораны, поставить себя на их место, ведь, наверное, каждый из нас, оказавшись на их месте, хотел бы вернуться на Родину.

А еще, на мой взгляд, важно постараться поддержать государство разумным поведением, разумными поступками по отношению к близким, друзьям, коллегам, выходить с предложениями, как многие сейчас и делают, предлагать поддержку, пытаться сообщить о проблемах властям, чтобы они могли работать по разрешению таких проблем.

А теперь коротко о некоторых юридических вопросах. Обращаю внимание, что это лишь мое видение и трактовка нормативной базы.

Про нарушение режима самоизоляции. Можно ли нарушать режим «не покидать место пребывания»? При буквальном толковании норм, кроме исключений, которые приведены в Указе мэра Москвы (выгул собак, аптека, магазины, работа (если входите в перечень и т.п.) покидать место пребывания нельзя. За это предусмотрен штраф. А для людей с положительным тестом на вирус предусмотрена еще и уголовная ответственность, если будет выявлено, что кто от вас заразился и / или умер.

Про трудовые отношения. Может ли работодатель отправить в отпуск без сохранения зп или вообще уволить или снизить зп? Данная информация и для работников, и для работодателей. Работодатель не может в одностороннем порядке уволить Вас, снизить Вам зарплату или отправить в отпуск без сохранения зп.

Про «кредитные каникулы». На данный момент уже появились отсрочки, как для физиков так и для юриков. Тема животрепещущая, неоднозначная, поэтому сделаю отдельный пост про кредитные каникулы.

Про аренду. Писал тоже пост на эту тему. Смотрите предыдущий пост, там есть ответы на многие вопросы (пост большой, все полезная информация в конце поста).

Про проверки. Проверки приостановили до конца года.

Про банкротство. Введен мораторий в отношении наиболее пострадавших отраслей. Если будет кому-то интересно, напишу про это тоже отдельный пост, тема очень большая.

Про налоги. Введены отсрочки по уплате и страховых, и налоговых платежей. Тоже уже писали огромный пост про это.

Друзья, это лишь немногие вопросы, которые можно осветить. Если кому-то интересы конкретные темы или вопросы, пишите, пожалуйста. Возможно, сделаю вебинар, если будет много вопросов. Если будет мало, постараюсь ответить отдельным постом.

Давайте друг другу будем помогать в это непростое время, поддерживать близких, друзей, коллег и государство.

И возвращаясь к началу статьи, как все-таки сложно быть государственными деятелями (служащими), какой сейчас объем действий они делают. Да, они не идеальны, но их обязательно тоже нужно поддержать и сказать спасибо, а не только критиковать.

Всем отличного дня и настроения.

Управляющий партнер ЮК Лекс Альянс Леер Артур