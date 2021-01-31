Что делать, если оказались на ОСНО из-за отмены ЕНВД

Итак, наступил 2021 год, отгремели салюты. Но вместе с надеждами на уход всего плохого из 2020 года из налогового кодекса ушел один из спецрежимов: ЕНВД.

И если так случилось, что на вашем предприятии он применялся, а вы не предприняли никаких заблаговременных мер, то вы могли столкнуться с одним из вариантов развития событий:

Вариант 1. Предприятие работало на ЕНВД УСН — с 2021 года вы плательщик УСН по всей деятельности (если «пробиты» лимиты по выручке, численности и основным средствам — у вас ОСНО). Вариант 2. Предприятие работало полностью на ЕНВД или на ЕНВД ОСНО — с 2021 года вы плательщик ОСНО (НДС и налог на прибыль / НДФЛ для ИП).

Если вы ранее работали с ОСНО или УСН, то существенные изменения вас не ожидают. Вас может обрадовать новость о том, что больше не надо вести раздельный учет, так как все доходы будут попадать в ОСНО или УСН. Если раздельного учета раньше не было, то это источник риска в случае выездной проверки. В такой ситуации мы рекомендуем пересмотреть учет за последние 3 года и, если необходимо, уточнить декларации.

Если ранее ОСНО не применялась, то ситуация намного сложнее. Скорее всего, вас посетят два закономерных вопроса: 1) что нужно сделать прямо сейчас? 2) как перейти с ОСНО на УСН / патент (если вы ИП)? Постараемся на них ответить.

Итак, ваши действия, если бизнес оказался на ОСНО, и раньше вы ОСНО не применяли: Настройте электронный документооборот с налоговым органом через ТКС. Плательщики ОСНО обязаны передавать всю налоговую отчетность через ТКС. Если он уже есть, то следует убедиться, что в новых условиях сбоев не будет. Настройте учетную программу для применения НДС и налога на прибыль / НДФЛ (если вы ИП). Подумайте о партнерах: сообщите вашим поставщикам и покупателям, что вы стали плательщиком НДС. Приготовьтесь к выставлению и приемке счетов-фактур. Пересмотрите свою финансовую модель, а также действующие договоры на закупку и реализацию, а также розничную ценовую политику, поскольку теперь в вашей цене «сидит» НДС. Новый налоговый режим может существенно поменять ваши финансовые показатели.

Когда ваш бизнес адаптирован под новый режим налогообложения можно подумать над вторым вопросом: как перейти с ОСНО на УСН / патент (если вы ИП)?

«Обрадуем» — смена системы налогообложения с ОСНО на УСН возможна только со следующего года. Если у вас группа компаний, в которой уже есть юр. лицо на УСН, путем присоединения юр. лицо на ОСНО может быть устранено. При этом, за период применения ОСНО в 2021 году до присоединения отчетность по НДС и налогу на прибыль придется сдать по всем правилам.

Обратите внимание! В настоящее время операции по реорганизации находятся под особым контролем у налоговых органов. Поэтому, если у такой реорганизации не найдется разумная деловая цель, налоговая может вернуть все на свои места и доначислить налоги, пени и штрафы.

Если у Вас ИП, число работников не превышает 15, а выручка 60 миллионов рублей в год, то вы можете вывести из-под ОСНО деятельность, для которой предусмотрен патент.

Для начала применения патентной системы налогообложения необходимо подать в налоговый орган заявление не позднее чем за 10рабочихдней до начала применения патента. Если вы ведете несколько видов деятельности, необходимо получить патент для каждого из них. Форма заявления установлена Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@. Скачать форму можно по ссылке.

Таким образом, подав заявление 11 января 2021 года, вы сможете начать применять патент только с 25 января 2021 года. Следовательно, до начала действия патента вы обязаны исполнять обязанности плательщика НДС, а также подать декларацию за соответствующий квартал. При этом, декларация по НДС сдается только в электронной форме по ТКС.

Если ваша деятельность ведется на территории нескольких субъектов РФ, патент необходимо получать в каждом субъекте РФ, поскольку патент действует на территории только одного региона.

Обратите внимание! Патент не освобождает ИП от сдачи декларации по НДС, если есть непрофильные ОКВЭДы, а также декларации по НДФЛ. Если у вас остались неиспользуемые ОКВЭДы, для которых не применяется патент, по ним придется ежеквартально сдавать НДС. Поэтому от непрофильных ОКВЭДов лучше отказаться. Для этого надо подать в налоговый орган форму Р24001 (утв. Приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@). Скачать можно по ссылке. После отказа от непрофильных ОКВЭДов со следующего квартала вы можете не сдавать декларацию по НДС, ссылаясь на п. 11 ст. 346.43 НК РФ. А вот годовую декларацию по НДФЛ сдавать придется в любом случае.

Если вами осуществляется деятельность, по которой патент не предусмотрен, в отношении такой деятельности придется применять ОСНО и вести раздельный учет

Выводы

Законодательство не позволяет бизнесу выйти из рассмотренной ситуации полностью сухим из воды, если ранее ОСНО не применялась. Если в 2021 году ваше предприятие все-таки оказалось на ОСНО из-за отмены ЕНВД, и ранее вы с ним не сталкивались, необходимо: 1) адаптировать бизнес под новые условия; 2) пересмотреть финансовую модель и ценовую политику; 3) действовать по одному из сценариев:

Если вы ИП:

переводить деятельность полностью или частично на патент, если не «пробиваются» пороги; с 2022 года переходить на УСН патент или оставаться на ОНОС патент; или оставаться на ОСНО целиком.

Если вы юрлицо:

объединяться с другой организацией на УСН (возможны риски, если не получится обосновать деловую цель); или оставаться на ОСНО и переходить на УСН с 2022 года.

Других вариантов налоговое законодательство не предоставляет.