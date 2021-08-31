Как будут регулировать оборот криптовалюты: налоги, отчетность, штрафы

Прошлым летом был принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон) — первый российский нормативный акт, посвящённый криптовалютам. Однако вместо определения криптовалют законодатель использовал термин «цифровые валюты».

Допустимые способы использования криптовалюты

Закон установил, что цифровые валюты не могут использоваться организациями, регулируемыми российским правом, а также физическими лицами, налоговыми резидентами РФ, в качестве средства расчетов работы или услуги. Также установлен запрет на распространение информации о предложении или возможности приёма цифровых валют в качестве средства расчетов. При этом закон допускает оборот цифровых валют в качестве предмета гражданско-правовых сделок: купля продажа, дарение, обмен и т. д.

Принятый закон установил возможность судебной защиты прав собственников цифровых валют при условии подачи в налоговые органы сведений о наличии цифровых валют.

В ряд отраслевых федеральных законов были внесены изменения, приравнивающие цифровые валюты к имуществу: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...»; от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Вопросы налогообложения криптовалют

В настоящее время налоговое законодательство РФ не предусматривает специальных правил налогообложения доходов, связанных с цифровыми валютами. В связи с этим доходы от цифровых валют подлежат налогообложению в общем порядке. Это неоднократно подчеркивал в своих разъяснениях Минфин России.

В частности, для целей НДФЛ налоговой базой по операциям купли-продажи цифровых валют является превышение доходов от их продажи над документально подтвержденными расходами на их приобретение (письма Минфина РФ от 17 мая 2018 г. № 03-04-07/33234, от 04.09.2018 № 03-04-05/63144).

Минфин также разъяснил, что правовой статус криптовалют как особого вида имущества в законодательстве не установлен и оснований для применения льготного порядка налогообложения, установленного пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, при их продаже по истечении 3 лет не имеется.

Обращаем внимание, что с 1 января 2021 года доходы физических лиц доходы свыше 5 миллионов теперь облагаются по ставке 15%.

В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении находится внесённый Правительством РФ законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения цифровых активов. В частности, в нём предлагается для целей налогообложения признать криптовалюту имуществом.

Отчетность владельцев криптовалют перед государством

Также законопроектом предлагается ввести механизм передачи в налоговые органы информации о получении права распоряжаться цифровыми активами и о совершаемых операциях с цифровыми активами. С одной стороны это как раз обеспечивает право на судебную защиту владельцев цифровых активов, а с другой переданная информация будет предметом налогового контроля. Если сумма поступлений или списаний за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 000 рублей, то передача указанной информации будет обязательной.

Неисполнение вводимой обязанности по подаче отчетности или внесение искаженных данных будет влечь штраф в размере 10% от суммы поступления или списания криптовалюты. Непредставление сообщения о получении права распоряжаться криптовалютой повлечет штраф в размере 50 тыс. руб.

Кредитные организации и операции с криптовалютой

Теперь операции с криптовалютой будут находиться под ещё более пристальным вниманием со стороны кредитных организаций. С 01.10.2021 вступают в силу изменения в части требований к правилам внутреннего контроля (ПВК) кредитных организаций. Операции, связанные с оборотом криптовалют, теперь являются признаком, который указывает на необычный характер операции (сделки). Данные организации в своих ПВК могут также устанавливать и иные признаки, указывающие на необычный характер операций.

Если кредитная организация имеет сомнения в части квалификации операции как подозрительной, то она вправе запросить у клиента дополнительные информацию и документы. Если операция признана сомнительной в целях выполнения требований законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, то кредитной организацией может быть отказано клиенту в её проведении.

В своём Письме от 10.06.2021 № 12-4-2/2850 Банк России также указывает, что кредитные организации должны сопоставлять реальные возможности клиента и объёмы производимых им операций для целей контроля налоговой нагрузки. К тому же они самостоятельно разрабатывают и устанавливают в своих ПВК процедуры, которые будут направлены на исключение проведения клиентом операций, направленных на ОД/ФТ. Это касается и операций, связанных с оборотом криптовалют.

Выводы