Все самое важное про налоги за последний месяц

Обзор знаковых писем ФНС и Минфина и законопроектов, которые повлияют на вашу работу в 2022 году.

Налоговый контроль

1. Курильские острова — на 20 лет без налогов

Министр финансов Антон Силуанов анонсировал введение в 2022 году льготного налогового режима для инвесторов на Курильских островах.

По словам министра, уже разработан законопроект, предусматривающий что «организации в течение 20 лет с момента регистрации, но не позднее конца декабря 2046 года, не будут уплачивать налоги на прибыль организаций, земельный, транспортный налоги, налог на имущество организаций. В течение всего этого периода страховые взносы также будут иметь пониженный размер — 7,6%».

Условия для получения преференций:

отсутствие обособленных подразделений за пределами Курильских островов;

исключается посредническая деятельность, переработка подакцизных товаров и их производство, добыча углеводородов, а также вылов ценных видов ракообразных;

доля доходов от пассивной деятельности не должна превышать 10%.

Стенограмма заседания Правительства РФ 26 ноября 2021 года

2. Для организаций и ИП доступна онлайн-подача заявления о разблокировке счета

В личном кабинете ИП и юр. лиц доступен новый функционал, который может помочь подать заявление об отмене решения о приостановлении операций по счетам.

Путь: «Мои налоги» — «Общая задолженность» — «Решения о приостановлении операций по счетам».

В таблице необходимо выбрать нужное решение и нажать на кнопку «Направить заявление об отмене приостановления операций по счетам». В поле «Содержание» необходимо заполнить заявление и прикрепить сканы документов, подтверждающих уплату задолженности. Последний шаг — кнопка «Отправить».

Новости налогового законодательства

1. УСН-онлайн — законопроект внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект № 20281-8 О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (далее — АУСН). Вот ключевые особенности нового налогового режима:

На АУСН могут переходить организации и ИП со средней численностью до 5 человек. Стоимость активов — не более 150 млн. руб. Годовой доход — не более 60 млн. руб. АУСН нельзя совмещать с другими режимами. Счета в банках должны быть открыты только в банках-партнерах эксперимента. АУСН исключает наличный оборот. При выборе объекта «Д-Р» можно учитывать любые расходы, подходящие по под п. 1 ст. 252 НК РФ, кроме специально поименованных в законопроекте.

Ставки: объект «доходы» — 8%, «доходы — расходы» — 20%, ставка минимального налога — 3%.

Налог исчисляется налоговым органом автоматически на основании данных ККТ, банка и данных в личном кабинете налогоплательщика. Сумма налога уменьшается на величину торгового сбора.

Налоговый период — месяц. Уплата налога производится до 25 числа после окончания периода.

НДФЛ с сумм выплат работникам будет удерживаться и перечисляться в бюджет банком, в котором открыты расчетные счета.

Плательщики АУСН освобождаются от уплаты страховых взносов и от подачи соответствующей отчетности.

Законопроект № 20281-8

2. Упрощается порядок применения ставки 0% по НДС по внутренним водным перевозкам экспортных товаров

Государственная Дума рассмотрела в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру подтверждения ставки 0% в отношении следующих услуг:

услуги по внутрироссийским и международным водным перевозкам (ре-) экспортируемых товаров;

услуги по ледокольной проводке морских судов;

предполагается отмена обязанности проставления отметки «Погрузка разрешена» российского таможенного органа на следующих документах:

копия поручения на отгрузку товаров на речное судно; копия поручения на отгрузку товаров на морское судно, в которое производилась перевалка (погрузка) груза (новым обязательным реквизитом для такого документа будет указание порта разгрузки, находящегося за пределами территории Российской Федерации); копия поручения на отгрузку товаров на морское судно, на котором товар перевозился в место назначения, находящееся за пределами территории Российской Федерации.

Сдвигается дата начала отсчета 180 дней, в течение которых необходимо представить в налоговый орган документы, подтверждающие право на ставку 0%.

Законопроект № 1237255-7

3. С 1 января 2022 года общепит освобождается от НДС

С 2022 года освобождаются от НДС предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах), а также выездное общественное питание. Освобождение не касается исполнения обязанностей налогового агента.

Исключения:

Продажа продукции общественного питания отделами кулинарии в розничной торговле;

Продажа продукции общественного питания предприятиями, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность, предприятиям общественного питания либо предприятиям розничной торговли.

Условия получения права на освобождение:

сумма доходов за год, рассчитанная по правилам НК РФ, не превышает 2 млрд. руб.; доля доходов от реализации услуг общественного питания составляет не менее 70%.; среднемесячный доход сотрудников не ниже среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте РФ за предыдущий календарный год по ОКВЭД 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» (условие применяется с 2024 года).

Организации и ИП, зарегистрированные в 2022 и 2023, годах вправе менять освобождение от НДС, начиная с года постановки на учет. Для зарегистрированных с 2024 года освобождение применяется со следующего года.

Пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ, Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ

4. С 1 июля 2022 года единый налоговый платеж станет доступен для ИП и юр. лиц

Президент РФ подписал Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ (законопроект № 1141868-7). Законом предусматривается применение «единого налогового платежа» организациями и ИП. Нововведение пока будет действовать только в течение II полугодия 2022 года.

В рамках единого налогового платежа налогоплательщики смогут погашать свои обязательства по налогам, сборам (кроме госпошлины, в отношении уплаты которой не выдан исполнительный лист), страховым взносам, суммам налогов, подлежащих уплате в качестве налогового агента, авансовым платежам, пеням, штрафам и (или) процентам.

Для применения режима «единого налогового платежа» необходимо:

провести сверку расчетов с налоговым органом и исключить разногласия;

подать заявление по ТКС в налоговый орган по месту нахождения организации / регистрации ИП с 1 по 30 апреля 2022 года (включительно), но не позднее одного месяца после осуществления совместной сверки

Информацию об исчисленных суммах налога, страховых взносах необходимо подавать в налоговый орган с помощью специального уведомления не позднее чем за пять дней до установленного срока уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

Письма Минфина и ФНС России

1. «Движка» или «недвижка» — вот в чем вопрос!

ФНС России продолжает разбирать спорные вопросы налогообложения недвижимого имущества. На этот раз ФНС России доводит до территориальных инспекций позицию ВС РФ, закрепленную в Обзоре судебной практики ВС РФ № 3 (2021), в котором Президиум ВС РФ зафиксировал, что оценивая правомерность применения освобождения движимого имущества от налогообложения значение имеет то, выступали ли спорные объекты основных средств (машины и оборудование) движимым имуществом на момент приобретения. Критерии отнесения объекта к недвижимости, закрепленные в гражданском законодательстве, не имеют определяющего значения. Их использование не позволяет разграничить инвестиции в создание некапитальных сооружений и инвестиции в создание и улучшение объектов недвижимости.

Комментируемая ситуация (Определение ВС РФ от 17.05.2021 № 308-ЭС20-23222): обществом приобретена энергоустановка для включения в систему питания объекта недвижимости (гостиницы) и принята к учету в качестве отдельного объекта. Стоимость энергоустановки в стоимость здания не включена. Исходя из ПБУ 6/01 и Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) оборудование не относится к зданиям и сооружениям и формирует самостоятельную группу основных средств, кроме отдельных случаев, когда оборудование является неотделимой частью зданий (внутренние инженерные коммуникации, встроенные котельные установки). Экономическая целесообразность дальнейшего перемещения оборудования не может служить критерием для включения стоимости оборудования в стоимость объекта недвижимости.

В нашем налоговом обзоре за октябрь 2021 года мы разбирали Письмо ФНС России от 1 октября 2021 г. N БС-4-21/13969@, в котором ФНС указала на то, что от налогообложения налогом на имущество организаций освобождаются производственные линии, смонтированные внутри здания

Письмо ФНС России от 15.11.2021 № БС-4-21/15939@

2. Остаточная стоимость «недвижки» после слияния

Продолжаем тему «недвижки». На этот раз о ее налоговой стоимости при слиянии нескольких объектов.

Согласно позиции Минфина России, если в результате объединения нескольких объектов основных средств образуется новый (вновь созданный) объект основных средств, то в налоговом учете его первоначальная стоимость определяется исходя из остаточной стоимости каждого объекта основных средств, входящих в него, а норма амортизации — в общеустановленном порядке.

По нашему мнению, Минфин имеет ввиду, что при объединении объектов недвижимости в единый объект конечная остаточная стоимость есть результат суммы объединяемых объектов

Письмо Минфина РФ от 22.10.2021 № 03-03-06/2/85549

3. ФНС разъясняет отдельные моменты применения национальной системы прослеживаемости товаров

О возможности вычета НДС по бумажному счету-фактуре

При реализации прослеживаемых товаров налогоплательщики обязаны выставлять счета-фактуры в электронной форме с указанием обязательных для прослеживаемых товаров реквизитов, а налогоплательщики, приобретающие товар, подлежащий прослеживаемости, обязаны обеспечить получение таких счетов-фактур (п. 1.1, 1.2 и 5 ст. 169 НК РФ).

Выставление бумажных счетов-фактур по прослеживаемым товарам не является основанием для отказа в принятии к вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ).

При этом в рамках переходного периода (не менее 1 года) нормы, предусматривающие ответственность за нарушения положений законодательства о национальной системе прослеживаемости товаров, не устанавливаются.

По вопросу обнаружения ошибки в уведомлении об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости (далее — Уведомление об остатках)

При обнаружении ошибок в представленном Уведомлении об остатках ошибок участник оборота товаров обязан внести в него необходимые изменения и представить корректировочное Уведомление об остатках в соответствии с приказом ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@.

По вопросу замены в рамках ремонтных работ и списания сломанного монитора

Списание товара, подлежащего прослеживаемости, со счетов бухгалтерского учета, например, в связи с поломкой или моральным износом, не является основанием прекращения прослеживаемости.

В этой связи операция списания со счетов бухгалтерского учета сломанного монитора не подлежит отражению в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (далее — Отчет).

По вопросу приобретения товара, подлежащего прослеживаемости, через подотчетное лицо при отсутствии надлежащим образом оформленной доверенности

Если подотчетное лицо не заявляет о себе как о представителе организации (не имеет доверенности), приобретение товара оформляется в порядке, предусмотренном для договора розничной купли-продажи.

Для обеспечения соблюдения надлежащего соблюдения покупателем положений законодательства о национальной системе прослеживаемости товаров и корректного оформления документов продавцом товаров, подлежащих прослеживаемости, организация, приобретающая товары через подотчетное лицо, оформляет на подотчетное лицо доверенность.

В соответствии с п. 4 ст. 185.1 ГК РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

По вопросу прослеживаемости товара, включенного в комплект (набор), а также по вопросу прослеживаемости моноблока

Объединение товаров в набор (комплект), например, включение монитора в состав единого набора товаров (комплекта), не является основанием для прекращения прослеживаемости таких товаров.

При последующей реализации такого комплекта товаров счет-фактура или универсальный передаточный документ формируется в электронной форме. При этом в новых графах счета-фактуры, содержащих реквизиты прослеживаемости, подлежат отражению реквизиты прослеживаемости по каждому товару, подлежащему прослеживаемости, включенному в набор (комплект), в подстроках к строке с набором (комплектом).

Моноблоки не признаются товарами, подлежащими прослеживаемости, поскольку не поименованы в перечне прослеживаемых товаров.

По вопросу обязанности покупателя проверять достоверность сведений о товаре, подлежащем прослеживаемости, при его приемке.

При приобретении прослеживаемых товаров покупатель обязан удостовериться в наличии и правильности указанного в счете-фактуре, в универсальном пере даточном документе, универсальном корректировочном документе РНПТ (регистрационный номер партии товара). Для этого может быть использован специальный сервис на официальном сайте ФНС России (https://www.nalog.gov.ru/), «Проверка регистрационного номера партии товара».

По вопросу отражения получения на безвозмездной основе от физических лиц товаров, подлежащих прослеживаемости, которые впоследствии не предполагается продавать.

Перед совершением операций с товарами, подлежащими прослеживаемости (например, реализация или передача в производство на переработку), полученными от физических лиц, необходимо представить Уведомление об остатках. Согласно порядку заполнения Уведомления об остатках в данной ситуации необходимо сформировать Уведомление об остатках с признаком «1».

По вопросу отсутствия РНПТ в выставленном продавцом счете-фактуре или универсальном передаточном документе, а также представления Отчета на бумажном носителе.

В соответствии с порядком заполнения Отчета строка 10 «Регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости» обязательна к заполнению. В этой связи не заполнение строки противоречит утвержденному формату.

Поставщик при реализации прослеживаемых товаров обязан обеспечить наличие и правильность указания реквизитов прослеживаемости, в том числе РНПТ, в счетах-фактурах и УПД. При наличии в счетах-фактурах ошибок в реквизитах прослеживаемости продавец составляет исправленный счет-фактуру.

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами представляется в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО по утвержденной форме и формату.

Письмо ФНС России от 19 октября 2021 г. N ЕА-4-15/14817@

Еще важное для бизнеса из мира права

1. Условия получения льготных кредитов для пострадавших отраслей

Ранее эти меры были озвучены Президентом РФ в виде поручения, о чем мы писали в нашем обзоре за октябрь 2021 года. Предусмотрены следующие условия для выдачи льготных кредитов:

процентная ставка: 3 %,

сумма: из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника на 12 месяцев;

срок выдачи: 1,5 года;

срок погашения: первые полгода можно не оплачивать ни сумму основного долга, ни сумму процентов, с 7-го месяца предусматривается погашение долга равными суммами в течение 12 месяцев.

Оформление кредитов на льготных условиях возможно в рамках программы «ФОТ 3.0» в период с 1 ноября по 30 декабря 2021 года.

Постановление Правительства РФ от 28 октября 2021 г. N 1850

2. Введены новые правила допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению в России

Согласно новым правилам, уменьшено количество документов, которые требуется подавать в Банк России для регистрации выпуска иностранных ценных бумаг, что значительно упрощает эту процедуру по сравнению с ранее действующими правилами.

Также устанавливаются особенности составления документов для допуска к размещению в России депозитарных расписок на иностранные ценные бумаги, не имеющих листинга за рубежом.

Указание Банка России от 29 сентября 2021 г. N 5951-У

3. Утверждены правила передачи Единому заказчику в сфере строительства объектов для целей реконструкции и капитального ремонта

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» создана в целях осуществления функций госзаказчика и застройщика при обеспечении постройки, а также реконструкции и ремонта объектов капитального строительства, которые будут находиться в государственной собственности.

Новая компания будет выполнять функции технического заказчика, в том числе, строительный контроль, самостоятельно или с привлечением подрядных организаций.

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. N 1953

4. Трудовой договор можно будет оформлять электронно

Предусмотрено право работодателя вести электронный документооборот и оформлять все необходимые документы для трудоустройства работника в электронном виде без дополнительных копий на материальном носителе (за некоторым исключением). Оформление трудовых документов в электронном виде возможно только при условии получения согласия от работника. Подписание работником документов возможно посредством электронной цифровой подписи, расходы на которую будет нести работодатель. Особенно актуален такой порядок для сотрудников, работающих дистанционно.

Ведение электронного документооборота будет возможно с использованием цифровой платформы «Работа в России».

Закон вступил в силу, за исключением норм о порядке введения электронного документооборота.

Федеральный закон от 22 ноября 2021 г. N 377-ФЗ