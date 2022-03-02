Новые методы работы налоговиков: к выездным проверкам добавились вызовы в следственный комитет

Расскажем вам пример из нашей практики, который, казалось бы, должен быть исключением, но оказался правилом в последнее время.

Компанию вызвали на комиссию по НДС, где ей было рекомендовано исключить ряд компаний, поскольку налоговую не устраивали сделки, хотя они были реальными.

Компания не стала добровольно уточнять обязательства по НДС.

Ответ не заставил себя долго ждать, пришла повестка от правоохранительных органов с вызовом на допрос директора предприятия. На допросе директору пригрозили тем, что дело передадут в следственный комитет и что дальше с ним будут разбираться уже там.

При этом, в данном случае, директор, который был уверен в своей правоте, спокойно отреагировал на все эти обстоятельства и корректно объяснил оперуполномоченному, что сделки реальные. И он готов дать все пояснения по ним.

По результатам всех этих мероприятий директор, дабы избежать последующих вызовов, добровольно уточнил обязательства по НДС по ряду контрагентов, это удовлетворило и налоговую. Больше по этим вопросам в правоохранительные органы директора не вызывали.

Мораль этой истории в том, что для собираемости налогов и налоговики, и правоохранители используют разные методы:

налоговики запугивают выездными налоговыми проверками;

МВД — уголовными делами и следственным комитетом.

Нужно понимать, что это лишь методы работы в современном мире, к ним просто нужно привыкать и отстаивать ваши права, предоставляя исчерпывающие пояснения и документы, которые могли бы подтвердить ваши сделки. Эти методы — уже реальность, и в ней нам с вами предстоит жить и работать.

Также, в последнее время налоговики активно взялись за дробленцев, которых все чаще стали выявлять, и для них последствия обычно крайне негативные — огромные суммы доначислений.