Можно ли законно пользоваться Инстаграмом с VPN после его блокировки?

С сегодняшнего дня на территории России официально заблокирован Instagram. Требование о его блокировке было заявлено Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор в связи с одобрением распространения призывов к совершению насильственных действий в отношении военных из России.

Также Генпрокуратура направила в Верховный суд требование о признании Meta Platforms Inc. (владельца платформ «Инстаграм», «Фейсбук» и WhatsApp) экстремистской организацией и запрете деятельности в России.

Если Meta будет признана экстремистской организацией, что же делать обычным людям, которые пользуются данными платформами? Какие риски возникают в случае продолжения использования платформ в России, например, с помощью vpn-сервисов?

Что делать сейчас с Instagram

В настоящий момент удалять приложение и учетную запись в Instagram не требуется. Заявление в суд только подано и должно пройти некоторое время прежде, чем будет вынесено окончательное решение, вступившее в законную силу.

Пока Meta не признана экстремистской организацией, пользование ее платформами не противоречит действующему законодательству, в том числе, с использованием VPN.

Чего ждать потом?

Под вопросом пользование сервисами Мета, в том числе Instagram, после того, как решение о признании экстремистской организацией вступит в законную силу. Что грозит обычным пользователям и будут ли они приравниваться к экстремистам?

Конкретного ответа на данный вопрос пока нет, он остается открытым. При этом отметим, что такие риски действительно существуют.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за участие в экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК) в виде штрафа до 600 000 рублей вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

В соответствии с п. 20 постановления Пленума Верховного Суда от 28.06.2011 № 11 (ред. от 28.10.2021) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» под участием в деятельности экстремистской организации понимается совершение лицом умышленных действий, непосредственно относящихся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и т. п.).

Тем самым, по смыслу указанных норм имеющиеся приложения на компьютерах, телефонах могут быть приравнены к экстремистским материалам, а использование означать участие в деятельности экстремистской организации.

Но еще раз оговоримся, что это возможные риски с учетом толкования правовых норм, которые стоит учитывать при продолжении использования Instagram и иных платформ Meta.

В целом привлекать к ответственности только за наличие аккаунта в организации, признанной экстремистской, на мой взгляд, незаконно. Но исключать это нельзя.

Иная ситуация, если пользователь публикует на своих страницах призывы к насильственным действиям. В таком случае не вызывает сомнений, что такое лицо будет привлечено к уголовной ответственности. Поэтому рекомендую быть внимательными к публикуемому контенту.

Реклама в Instagram

Что касается рекламы, то категорически не рекомендую этого делать. Оплата в пользу организации, признанной в России экстремистской, может фактически означать финансирование экстремистской деятельности, а это уже уголовная ответственность по ст. 282.3 Уголовного кодекса в виде штрафа до 700 000 рублей вплоть до лишения свободы до 8 лет.

Также не рекомендую размещать логотипы платформ Meta (в том числе, «Инстаграм», «Фейсбук» и WhatsApp) во избежание к возможному привлечению к административной ответственности за пропаганду экстремистской деятельности (ч.1 ст. 20.3 КоАП) в виде штрафа или административного ареста до 15 суток.

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Автор: Леер Артур, управляющий партнер юридической компании Лекс Альянс.