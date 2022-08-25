ЮК Лекс Альянс доказала налоговым органам, что Bentley Continental GT 2008 года — это не роскошь

При расчете налога за 2016 год инспекция решила пересчитать налог и за 2014, увеличив сумму налога в три раза. При этом к налогу за 2016 год коэффициент решили не применять.

В 2018 году в уведомлении за 2017 год инспекторы также не применили повышающий коэффициент, но вспомнили про него в 2019 году: при формировании уведомления за 2018 год инспекция не только начислила налог за 2018 с коэффициентом «1», но и пересчитала налог за 2016 и 2017 годы с коэффициентом «3». Так что сумма к доплате составила 336 000 рублей. Налог за 2019 год уже был посчитан правильно.

Заподозрив неладное, наш Доверитель не стал оплачивать налог в полной сумме, а оплачивал налог без повышающего коэффициента. Соответственно образовалась задолженность, по поводу которой Инспекция даже пыталась вызвать нашего Доверителя на комиссию по урегулированию задолженности.

На данном этапе Доверитель обратился в нашу компанию. Перед нами была поставлена задача защитить нашего Доверителя от взыскания 336 тыс. рублей некорректно начисленного транспортного налога. Ситуация осложнялась тем, что спорные суммы налога были начислены налоговой инспекцией г. Самары, а к моменту обращения Доверитель уже переехал в Москву.

При изучении данной ситуации мы обнаружили уже имеющиеся разъяснения ФНС и Минпромторга причем именно по машинам данной модели и именно по 2016 — 2018 годам годам.

В частности, письмом от 18 апреля 2019 № 25774/20 Минпромторг подтвердил, что Bentley Continental GT" 2010 года выпуска не включено в Перечни легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для целей налоговых периодов с 2016 по 2018. Аналогичная позиция был закреплена в письме ФНС от 31 мая 2019 № БС-4-21/10583@, в котором ФНС России доводит до территориальных инспекций письмо Минпромторга от 24 мая 2019 № 34227/20. В данном письме Минпромторг России также подтвердил, что к автомобилю Bentley Continental GT 2010 года не следует применять повышающий коэффициент за налоговые периоды 2015, 2016, 2017, 2018 годов.

Стало понятно, что в сложной электронной машине налоговых органов произошел сбой, который повлек некорректное начисление налога по отдельным моделям автомобилей. Но доказать это налоговым органам оказалось не так просто.

Чтобы убедительно спорить с инспекцией, мы решили заручиться адресными письмами государственных органов схожего содержания в отношении автомобиля нашего доверителя и направили соответствующие запросы в Минпромторг и Минфин. Однако Минпромторг на наш запрос не ответил даже после отправки электронного запроса через сайт ведомства. Минфин передал запрос в ФНС. В свою очередь Центральный аппарат передал наш запрос в УФНС по г. Москве. В итоге ответ до нашего Доверителя так и не дошел.

Не получив желаемого результата, мы направили отдельное обращение в УФНС по г. Москве с обоснованием некорректности исчисления транспортного налога в отношении автомобиля нашего Доверителя с повышающим коэффициентом. В ответе Управление указало, что просит налоговый орган г. Самары проверить корректность исчисления транспортного налога и ответить нашему Доверителю по существу. Налоговый орган г. Самары просьбы московских коллег не выполнил и ответов нашему Доверителю не направил.

Чтобы получить хоть какую-то конкретику относительно исполнения самарскими налоговиками просьбы московских коллег, мы провели несколько часов с телефонной трубкой и все-таки получили у Московских инспекторов реквизиты решения УФНС по г. Москве по нашей жалобе, а также реквизиты внутреннего письма, которое было направлено из Москвы в Самару.

Заручившись этой информацией, в самарский налоговый орган было направлено детальное обращение, суть которого сводилась к следующему:

Автомобиль нашего Доверителя был выпущен в 2008 году, в 2016 году его возраст составлял 8 лет, а в 2017 — 9 лет.

Согласно Перечням легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащих применению в 2016 и 2017 гг. повышающие коэффициенты к сумме налога должны применяться, если с года выпуска автомобиля прошло не более 2 лет и не более 3 лет соответственно.

Следовательно, в Перечни Минпромторга в спорные периоды автомобиль не попадал, и транспортный налог за соответствующие периоды подлежит исчислению без учета повышающих коэффициентов.

Наш Доверитель ответа на данное обращение так и не получил, но зато спустя два месяца из личного кабинета пропала непогашенная задолженность.

Таким образом, поставленная задача была выполнена, денежные средства Доверителя были сохранены, и справедливость восторжествовала.

В завершении мы рекомендуем владельцам дорогостоящих транспортных средств внимательно проверять свои налоговые уведомления на правильность применения повышающих коэффициентов. Ошибку налогового органа исправить можно, но скорее всего это будет не просто.