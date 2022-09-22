Мобилизация в РФ и ответственность за уклонение от мобилизации

21.09.2022 года в России объявлена частичная мобилизация.

Днем ранее, 20.09.2022 года в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, связанные с регламентированием вопросов в сфере воинской деятельности.

С учетом актуальности данного вопроса мы сделали небольшую подборку основных аспектов внесенных изменений и нововведений.

Основные нормативно-правовые акты, касающиеся мобилизации, в том числе частичной, в РФ

1) Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

2) Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 N 61-ФЗ.

3) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ.

4) Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Кто подлежит призыву

Призыву на военную службу (мобилизации) подлежат:

те, кто уже отслужил в армии;

те, кто имеет военно-учетную специальность, требуемую для Вооруженных сил РФ (предположительно, список таких специальностей будет указан в отдельном нормативно-правовом акте);

те, кто имеет боевой опыт,

выпускники военных кафедр, но только в случае, если их специальности будут востребованы для Вооруженных сил РФ.

Кто не подлежит призыву

Призыву на военную службу (мобилизации) не подлежат:

студенты;

те, кто в настоящий момент служит в армии по призыву;

те, кто не имеет боевого опыта;

лица, являющиеся выпускниками военных кафедр в вузах, за исключением случаев, если их специальности будут востребованы для Вооруженных сил РФ.

Кроме того, законодательством предусмотрено право на отсрочку для следующих лиц (ст. 18 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»):

1) забронированные в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

2) признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

3) занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющиеся инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

3.1) являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

4) имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

4.1) имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

5) матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

6) члены Совета Федерации и депутатам Государственной Думы;

7) другие гражданам или отдельные категории граждан, которым дано такое право указом Президента Российской Федерации.

Очередность мобилизации

Смотреть статью 53 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:

Способы призыва на военную службу в рамках мобилизации

Варианты:

на основании повестки из военкомата (повестки направляются по Почте РФ / передают лично в руки в бумажном виде);

на основании мобилизационного предписания.

Право на выезд

Согласно действующему законодательству (статья 21 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»), гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

Согласно статье 20 Гражданского кодекса РФ, местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

При буквальном толковании это означает, что в случае выезда в другой регион РФ или за границу, необходимо получать согласие военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Однако возможны дополнительные разъяснения.

Ответственность за уклонение от прохождения военной службы

Относится к лицам, которые подлежат призыву, получили повестку из военкомата и не являются на военные сборы.

Мобилизационные поправки в УК РФ — сентябрь 2022

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При этом ответственность за неполучение повестки пока отсутствует. Но есть законопроект (№ 361804-7 О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»), который предполагает рассылку повесток заказными письмами, и надлежащее уведомление о вызове в военкомат будет презюмироваться.