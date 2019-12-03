Красная тряпка для налоговой - оформление сотрудников на неполную ставку

Сегодня мы спешим обратить внимание читателей на то, что в последнее время, особенно в 2019 году, налоговые органы всё более внимательно следят за компаниями, в которых сотрудники оформлены на половину или четверть ставки. Так госструктуры борются с нелегальными, «чёрными» методами экономии.

Законно

— Неполное рабочее время вводится по инициативе работника по личным или семейным обстоятельствам;

— Неполное рабочее время вводится по инициативе работодателя на срок не более 6 месяцев, когда «по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда <...>, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены», и это может повлечь за собой массовое увольнение работников (статья 74 ТК РФ).

Незаконно

— Неполное рабочее время вводится по финансовым причинам, вынуждающим компанию искать пути экономии средств. По законодательству, неполная ставка может вводиться только по организационным и технологическим причинам;

— Неполное рабочее время прописывается в договоре/дополнительном соглашении, но по факту сотрудник трудится большее количество рабочих часов и получает «серую» заработную плату, что незаконно снижает налоговую базу работодателя.

Манипулирование рабочим временем — не только опасный и незаконный способ экономии, но и устаревший. Современные решения в сфере кадрового делопроизводства позволяют гораздо дешевле оптимизировать работу компании, не нарушая при этом законодательство. Lexintel полностью поддерживает и принимает активное участие в «обелении» рынка кадрового делопроизводства, разрабатывая индивидуальные, законныерешения для каждого клиента!

Риски установления неполной ставки

Несмотря на то, что в определённых случаях оформление сотрудников на «неполную ставку» является вполне законным решением, злоупотреблять этим методом ни в коем случае нельзя. На данный момент налоговые органы все более тщательно присматриваются к компаниям, в которых большое количество сотрудников работает в режиме неполного времени. Так какие же аспекты привлекают наибольшее внимание проверяющих структур?

Несоответствие объему работ

Некоторые бизнесмены оформляют сотрудников на 1/2 или 1/4 ставки, когда законных предпосылок к этому не имеется. Так снижаются и официальные заработные платы, и налоговые отчисления. Если общий объём работ компании не соответствует количеству рабочего времени её сотрудников, органы обязательно заинтересуются, не фигурирует ли в данном случае «серая» зарплата и не пытается ли работодатель манипулировать налогами. Резонным вопросом проверяющих станет «а кто выполняет имеющийся объем работ, если все сотрудники работают на неполную ставку?».

В таком случае доказательством (или опровержением) невиновности работодателя может стать табель учета рабочего времени. Все нестыковки, которые в нем смогут найти проверяющие, если имеется факт оформления сотрудников на неполную ставку при их фактической работе более длительное время, станут причиной к обвинению. И если раньше налоговая закрывала глаза на мелкие нестыковки, списывая это на ошибки и погрешности в ведении табеля, то сейчас проверки заметно ужесточаются!

Продление режима неполной ставки

Кроме того, предпосылкой к штрафным санкциям может стать и продление срока действия режима неполного рабочего времени. Напомним, что в случае инициативы со стороны работодателя, вводить неполную ставку для сотрудников разрешено на срок не более 6 месяцев. Далее режим может быть введен повторно. Однако, при неграмотном составлении документации, проверяющие органы могут расценить повторное установление режима как продление, что противоречит законодательству. Это ведет к административной ответственности и штрафам.

Итоги

Учитывая все вышеописанное, бизнесменам стоит очень внимательно относиться к оформлению сотрудников на неполное рабочее время. Если такое решение действительно обусловлено законными предпосылками, то к оформлению следует подойти с максимальной ответственностью: грамотно подготовить документацию, тщательно вести табели, следить за соблюдением условий, прописанных в законодательстве.

— Работодатель должен уведомить службу занятости об установлении режима неполного рабочего времени (абз. 2 п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). Однако, в этом нет необходимости, если на неполную ставку переходит единичный сотрудник по собственной инициативе и по причинам личного/семейного характера;

— Работодатель обязан издать приказ, обосновывающий необходимость введения неполного рабочего времени, а также содержащий наименования структурных подразделений, для которых вводятся изменения, период действия нового режима, разграничение полномочий должностных лиц;

— На основании приказа сотрудникам в письменном виде под расписку необходимо предоставить уведомление об установлении режима неполного рабочего времени. Сделать это работодатель обязан не позднее, чем за 2 месяца до введения нового режима. Сотрудники, выражающие несогласие, увольняются работодателем в связи с сокращением численности или штата работников, им выплачиваются все компенсации, предусмотренные в таком случае.

Мы в компании Lexintel всегда прорабатываем прозрачные и чистые решения для каждого клиента, поэтому никакие проверки ни нам, ни нашим заказчикам не страшны.

Помните, что установление режима неполного рабочего времени — это всегда вынужденная мера, а не способ снизить издержки и повысить прибыльность. Существует множество других — законных — решений, которые позволяют оптимизировать кадровую и финансовую политику, помочь компании наладить работу с персоналом и легально сэкономить. Переходите на светлую сторону вместе с Lexintel!