Утверждены квоты на трудовых мигрантов на 2020 год

Постановлением Правительства от 30.09.2019 № 1271 чиновники утвердили долю иностранной рабочей силы в ключевых сферах экономики России на 2020 год. Рассмотрим максимально возможное количество иностранных сотрудников для разных сфер деятельности подробнее.

Сухопутный пассажирский и автомобильный грузовой транспорт

Допустимая доля мигрантов в сфере пассажирского и автомобильного грузового транспорта составит в следующем году 26% от общего числа сотрудников. Распространяется это правило на все регионы нашей страны.

Сфера строительства

Наибольший процент мигрантов разрешается в строительной сфере: квота составляет 80% иностранцев от общего числа сотрудников. При этом ограничений по должностям нет: иностранный работник может быть как разнорабочим, монтажником, плиточником, так и прорабом.

Данное ограничение НЕ распространяется на строй-объекты в Москве, Бурятии и Амурской области. А в Дагестане квота подразумевает максимум 50% иностранцев на строй-объектах.

Выращивание овощей и фруктов

Здесь квота составляет 50% иностранцев от всех работников. Распространяется данное правило на все районы нашей страны.

Бюджетная сфера

Чиновники предлагают расширить список профессий бюджетной сферы, разрешенных для выходцев из стран СНГ. Более того, Министерство труда рассматривает возможность выдавать гражданство РФ по упрощенной схеме тем иностранцам, которые заняты на таких профессиях как врачи, акушеры, педиатры, ветеринары, медсестры, фельдшеры, воспитатели и учителя.

Инициатива объясняется тем, что граждане РФ неохотно идут на вышеуказанные должности из-за низкого уровня зарплат в данных сферах.

Какие отрасли под запретом для иностранцев?

Вне зависимости от региона, иностранную рабочую силу запрещено привлекать в розничную торговлю в нестационарных торговых объектах, в аптеках и рынках. Мигрантам также запрещено заниматься торговлей вне магазинов, рынков и палаток.