Что такое принцип «глухой защиты» при госпроверках?

Зачастую рядовые сотрудники компании не знают, как вести себя при внеплановых проверках госорганами, что может быть чревато неприятными последствиями как для фирмы, так и для её работников. Чтобы избежать неприятностей, сотрудникам рекомендуется использовать «глухую защиту».

Основное правило такого подхода — ничего не говорить, ничего не выдавать и ничего не подписывать.

Положения, которые должны помнить рядовые сотрудники:

? Обязательно требуйте служебные удостоверения проверяющих и переписывайте данные на лист бумаги или в специальный журнал учёта посетителей/вахтовой книге. Это может делать секретарь при входе или любой сотрудник!

? Не отвечайте на вопросы, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ — сотрудники имеют право молчать!

? Не подписывайте никаких документов. Законодательство не предполагает ответственность за отказ от подписи рядовым сотрудником;

? Вежливо отказывайте, если вас просят выдать какие-либо документы, образцы продукции и т.п.;

Чем сотруднику мотивировать подобные отказы?

Ответ прост: работник может сослаться на то, что в его полномочия не входит то или иное действие, о котором просят проверяющие (например, выдавать какие-либо документы).

Также можно сослаться на приказ руководителя: «У меня приказ директора — переписывать данные из удостоверений посетителей».

И помните: если не знаете, как поступить, лучше ничего не предпринимайте и ничего не говорите, но и не препятствуйте действиям проверяющих.

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