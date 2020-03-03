Квотирование рабочих мест: в каких случаях работодатель обязан брать на работу инвалидов и молодежь

Бизнес в современном мире — это не только средство заработка. Крупные компании могут и зачастую обязаны осуществлять социальные функции. Одной из таких обязательных функций является квотирование рабочих мест для незащищенных групп граждан.

Согласно российскому законодательству, московские работодатели обязаны предоставлять рабочие места тем гражданам, которые особо нуждаются в соц.защите (закон г. Москвы «О квотировании рабочих мест» № 90 от 22.12.2004 г.). К таким лицам относятся инвалиды, признанные «таковыми федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации», а также молодежь.

Ко второй группе относятся:

— Несовершеннолетние от 14 до 18 лет;

— Лица до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— Выпускники учреждений начального и среднего профессионального образования от 18 до 24 лет;

— Выпускники учреждений высшего профессионального образования от 21 до 26 лет, впервые трудоустраивающиеся на работу.

Каждый ли работодатель обязан брать на работу инвалидов и молодежь?

Нет, закон о квотировании распространяется только на те компании, среднесписочная численность сотрудников которых больше 100 человек. Также повторим, что данная обязанность существует только для работодателей, ведущих деятельность в Москве.

От обязанности квотировать места для незащищенных групп граждан освобождаются общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов.

Имейте в виду, что компании, которые привлекают на работу иностранцев, обязаны встать на учет в центре квотирования, даже если численность штата меньше 100 человек!

Сколько сотрудников надо взять на работу?

Квота составляет 4% от среднесписочной численности штата: 2% из них приходится на инвалидов и 2% — на вышеуказанные категории молодежи.

Точное количество мест каждый работодатель рассчитывает самостоятельно, исходя из численности работников. При этом учитываются только те сотрудники, которые работают на территории Москвы. Филиалы и офисы компании в других регионах страны не включаются.

Если же работодатель трудоустраивает больше 2% инвалидов, то количество квотируемых рабочих мест для молодежи можно уменьшить на соответствующую величину.

Работодатель, выполняющий требования данного законодательства, должен ежеквартально сдавать отчетность в службу занятости, подтверждающую выполнение им квоты.

А что будет, если не выполнять квоты?

За невыполнение работодателем обязанности по созданию квотируемых рабочих мест предусмотрена административная ответственность. Штраф для должностного лица варьируется от 3 000 до 10 000 рублей, для юридического лица — до 50 000 рублей.

Также санкции накладываются на тех работодателей, которые не предоставляют отчетность в службу занятости, делают это несвоевременно, в частичном или искаженном виде.

У работодателя есть выбор: принять необходимое количество сотрудников на работу или же выплачивать в бюджет г. Москвы сумму, соответствующую минимальной зарплате таких неприятных на работу сотрудников.

Не смотря на то, что этот вариант кажется более простым и экономичным, на практике это не всегда так. Во-первых, работодателям, создающим квотируемые места, предоставляется экономическая поддержка от государства. Во-вторых, иногда реальный сотрудник обходится дешевле, чем выплата МРОТ в городской бюджет (например, если он трудоустроен на часть ставки).