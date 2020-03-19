Плановые миграционные проверки хотят отменить. Поможет ли эту российскому бизнесу?

В рамках реализации проекта «регуляторной гильотины» Правительство России планирует внести в Госдуму законопроект, который освободит предпринимателей от плановых миграционных проверок.

Для предприятий, которые привлекают на работу иностранных граждан, такое послабление кажется довольно привлекательным, ведь бизнес всегда несет большие издержки из-за госпроверок. Предполагается, что нововведение поспособствует экономическому росту страны и поможет привлечь на рос

сийский рынок труда рабочие кадры.

Механизм «регуляторной гильотин

ы» подразумевает масштабный пересмотр и отмену нормативных правовых актов, которые негативно влияют на бизнес в нашей стране. В рамках такого подхода стоит задача снять излишнюю административную нагрузку с предпринимателей и ввести новые нормы, отвечающие риск-ориентированному подходу, актуальной ситуации в стране и современному уровню развития технологий.

Так как летом 2019 года Правительством было поручено применить «гильотину» в первую очередь к контролю в сферах безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности и миграции, уже осенью нынешнего года законопроект об отмене плановых миграционных проверок должен поступить в нижнюю палату.

К чему приведёт отмена плановых миграционных проверок?

Реакция депутатов и представителей бизнес-сообщества на планируемую отмену неоднозначная. С одной стороны, предприниматели рады вводимым послаблениям: привлечение иностранной рабочей силы к труду всегда сопровождалось и сопровождается рядом сложностей, проволочек и проблем.

Действительно, отмена плановых проверок в компаниях, которые привлекают к работе иностранцев, позволит предпринимателям больше фокусироваться на бизнесе, не отвлекаясь на подготовку к визитам проверяющих.

С другой стороны, депутаты отметили риск увеличения и без того высокого числа нелегальных мигрантов в России, если послабления вступят в силу. Кроме того, под угрозой могут оказаться россияне, чей труд дороже обходится предпринимателям, а значит их место займут иностранцы. Это приведет к притоку неквалифицированных кадров и дисбалансу в обществе.

Экспертное мнение: поможет ли послабление российскому бизнесу?

Несмотря на возможную отмену плановых миграционных проверок, наши специалисты рекомендуют предпринимателям не расслабляться в отношении мигрантов, трудящихся в компании. Мы напоминаем, что подавляющее большинство всех санкций и штрафов (более 95%), накладываемых на предпринимателей в сфере миграционного законодательства, — это результаты внеплановых проверок.

Кроме того, даже если в компании все «чисто», любая проверка госорганами — это всегда сложности, трата времени и риски.

Целесообразным представляется не только видоизменять законодательство относительно плановых проверок, но и регламентировать основания для внеплановых!

Даже после отказа от плановых миграционных проверок высоким остается риск попасть под внеплановую проверку из-за жалобы, заявления или по другим причинам. Зачастую основания для таких проверок необоснованны, поэтому работодателям стоит внимательно относиться к организации труда мигрантов и заранее быть готовыми к любым проверкам.

Также было бы разумным предложить компаниям проводить регулярный независимый аудит, заключение по которому использовалось бы проверяющими во время визитов. Такая мера помогла бы не отвлекать бизнес от предоставления порой огромного количества документов проверяющим, облегчив процесс госпроверок.

Коллеги, нам интересно и ваше мнение по поводу данной ситуации. Считаете ли вы, что отмена плановых миграционных проверок облегчит ведение бизнеса в России? Пишите в комментариях.