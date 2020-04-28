В список пострадавших отраслей включили розничную торговлю автомобилями и прочую непродовольственную торговлю

18 апреля 2020 года в перечень отраслей, которые в наибольшей степени пострадали в сложившейся кризисной ситуации, связанной с коронавирусом, постановили добавить еще 17 пунктов, среди которых в особом почете оказались торговля автомобилями и мотоциклами.

Напомним, что первоначальное Постановление от 03.04.2020 № 434 определяло наиболее пострадавшими отраслями следующие:

— Авиа- и автоперевозки;

— Организация досуга и развлечений;

— Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

— Туристические агентства и гостиничный бизнес;

— Общественное питание;

— Деятельность по организации конференций и выставок;

— Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, салоны красоты и парикмахерские).

Отрасли, которые правительство внесло в перечень особо пострадавших в сложившейся ситуации, смогут претендовать на льготы в отношении выплат ими займов и кредитов, а именно: «обратиться к кредитору с требованием об изменении его [кредитного договора] условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств...». Проще говоря, представители пострадавших отраслей смогут получить от банков официальное разрешение не выплачивать кредиты и займы в течение определенного срока.

Также для пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по налогам, выплаты на каждого работника от государства, если штат сохранен более, чем на 90%, и льготные кредиты на выплату заработной платы.

Неудивительно, что многие предприниматели ждали пополнения данного перечня в надежде увидеть в нем и свои коды ОКВЭД.

В итоге, в силу вступило Постановление Правительства от 18 апреля 2020 г. № 540 «О внесении изменении? в постановление Правительства России?скои? Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434», согласно которому список расширяется следующим образом:

В раздел 2 «Культура, организация досуга и развлечений» добавлены музеи (ОКВЭД 91.02) и зоопарки (ОКВЭД 91.04.1);

А также добавляется раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», в который включены:

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (45.11.2)

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая (45.11.3)

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах (45.19.2)

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (45.19.3)

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45.32)

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах (45.40.2)

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая (45.40.3)

Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (47.19.1)

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента (47.19.2)

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах (47.4)

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (47.5)

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (47.6)

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (47.7)

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью (47.82)

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами (47.89)

Уважаемые коллеги, что вы думаете на счет этой ситуации?

Стоит ли ждать дальнейшего пополнения перечня пострадавших отраслей? И почему такое внимание было уделено именно авто- и мото-индустрии? Ждем ваших комментариев!