Алгоритм действий: как нанять на работу сотрудника-иностранца

Кадровое делопроизводство — задача не из простых, особенно, когда речь идет о сотрудниках из-за рубежа. При трудоустройстве иностранных граждан необходимо учитывать множество нюансов и правил, нарушение которых влечет за собой крупные штрафы, а также риски приостановки деятельности компании.

Даже в рамках всемирного локдауна трудоустройство иностранцев в российских компаниях не приостановилось (напротив, появились свои особенности и новые трудности).

В этом цикле статей мы хотим разъяснить работодателям, как выглядит процесс найма иностранных сотрудников вне зависимости от эпидемиологической обстановки в мире. Мы собрали полную инструкцию и разделили ее на части. В этом материале — общая информация о том, что необходимо знать о процессе трудоустройства иностранных сотрудников в организации, алгоритм действий и важные аспекты.

Общий порядок действий работодателя

Независимо от того, из какой страны приезжает ваш будущий сотрудник, существует общий алгоритм действий. Его полезно знать, чтобы дальше не запутаться в нюансах трудоустройства разных категорий иностранцев:

Определяем пакет документов на основании того, гражданином какой страны является сотрудник. Об этом мы расскажем дальше; Заключаем с сотрудником трудовой договор или договор ГПХ (но трудовой надежнее и не вызовет подозрений у налоговой). Не забываем ознакомить сотрудника с локально-нормативными актами организации под роспись (ч. 3 ст. 68 ТК РФ); Уведомляем УВМ ГУ МВД России о заключении ТД с иностранным гражданином в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора; Готовим приказ о приеме на работу нового сотрудника по формам Т-1 и Т-1а, регистрируем приказ в Журнале регистрации приказов; Сдаем отчет СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа о приеме на работу; Оформляем личную карточку работника по форме Т-2, а также вносим данные в трудовую книжку (если работник предоставил и изъявил желание продолжать ведение бумажной). Если впервые устраивается на работу, ведем электронную трудовую книжку; Начинаем начислять заработную плату.

На что влияет гражданство сотрудника

В зависимости от того, гражданином какой страны является работник, ему понадобится разный набор документов для трудоустройства в России.

Категории иностранных сотрудников:

«Визовые» — граждане стран, с которыми у России действует визовый режим. Например, США, Китай, Великобритания, Турция и т.д.;

— граждане стран, с которыми у России действует визовый режим. Например, США, Китай, Великобритания, Турция и т.д.; Работающие по патенту , «безвизовые» — граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана, Украины (в т.ч. ДНР и ЛНР);

, «безвизовые» — граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана, Украины (в т.ч. ДНР и ЛНР); Работающие без патента — выходцы из стран ЕАЭС, то есть граждане Беларуси, Киргизии, Казахстана и Армении.

Самая трудозатратная категория иностранных сотрудников — «визовые», так как для их трудоустройства работодатель сам должен оформить определенные документы: разрешение на привлечение и использование иностранных работников, индивидуальное разрешение на работу для сотрудника, приглашение на въезд и т.д.

С сотрудниками, работающими по патенту, чуть меньше хлопот, так как патент заменяет им разрешение на работу, его проще оформить и получает его иностранец, как правило, самостоятельно. Задача работодателя — лишь проверить наличие и срок действия документов.

Самые простые в трудоустройстве иностранцы — выходцы из ЕАЭС, они могут работать на территории РФ практически на тех же условиях, что и россияне.

В следующих статьях мы подробно расскажем о том, как нанять на работу сотрудников из каждой категории иностранных граждан.

Важно знать о трудоустройстве иностранных граждан

Подавать на оформление приглашения на работу для иностранных сотрудников могут только те компании, у которых есть аккредитация в УВМ ГУ МВД РФ;

Неправильно оформленные иностранные работники влекут за собой штрафы на юридическое лицо от 400 тыс. до 1 млн. рублей за одного нелегального иностранного работника и риски приостановки деятельности;

за одного нелегального иностранного работника и риски приостановки деятельности; Для большинства должностей установлены квоты, что осложняет получение разрешения на работу «визовым» иностранцам в РФ. Но есть перечень профессий, оформление которых не требует предварительного получения квоты. Перечень устанавливает Минтруд РФ;

В трудовом договоре с иностранным сотрудником необходимо указать сведения о разрешении на работу или патенте, РВП, ВНЖ, ДМС;

Окончание срока действия документов (ДМС, патента, разрешения на работу, РВП или ВНЖ) не является основанием для увольнения. Закон обязывает отстранить такого сотрудника от работы на срок до 30 дней для возможности переоформить документы. Если же в отведенный срок документы не оформляются, тогда уже работодатель имеет основание уволить сотрудника (ч.2 ст. 327.6).

Помимо деления иностранных сотрудников на категории по странам, гражданами которых они являются, выделяется еще одна особая категория — высококвалифицированные специалисты (ВКС). Основной критерий для получения статуса ВКС это заработная плата не менее 167 тысяч рублей в месяц.

У высококвалифицированных специалистов из-за рубежа есть ряд преимуществ: не нужно получать квоту для разрешения на работу; разрешение выдается на срок действия заключенного договора с работодателем, до 3 лет; ВКС может оформить ВНЖ в России для себя и сопровождающих его членов семьи.

Однако же, если в компании трудоустроен иностранный ВКС, необходимо ежеквартально уведомлять УМВД ГУ МВД России об исполнении обязательств по выплате зарплаты такому сотруднику.

Компания Lexintel более 15 лет занимается оптимизацией кадрового делопроизводства, в том числе помогая своим клиентам в подборе и трудоустройстве иностранных сотрудников. Мы специализируемся на легализации работников из-за рубежа, занимаемся оформлением документов для всех категорий иностранных сотрудников.