До 1 января 2022 года работодатели обязаны привести численность иностранных работников к установленным нормам

Правительство РФ установило допустимую долю иностранных работников в организациях, осуществляющих деятельность на территории России, на 2022 год (постановление от 07.10.2021 № 1706).
До 01.01.2022 работодатели обязаны привести численность привлекаемых ими иностранных сотрудников в соответствие с данным постановлением!
Ниже мы привели доли иностранных работников, допустимые для различных видов экономической деятельности, осуществляемой хозяйствующими субъектами на территории РФ:
- Выращивание овощей; лесоводство и лесозаготовки; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами; торговля оптовая пиломатериалами: 50% от общей численности работников
В Астраханской области ограничение на долю иностранных работников в сфере выращивания овощей не распространяется.
- Строительство: 80% от общей численности работников (кроме территорий Республики Бурятия, Республики Дагестан, Краснодарского края, Амурской области и г. Москвы). В Дагестане допустимая доля иностранных сотрудников в сфере строительства составит 50% от общей численности работников, в Краснодарском крае — 60%.
- Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах: 15% от общей численности работников
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, деятельность автомобильного грузового транспорта: 24% от общей численности работников
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждеие или на договорной основе; деятельность по обслуживанию зданий и территорий: 70% от общей численности работников
- Деятельность в области спорта прочая: 25% от общей численности работников
Постановление не разрешает привлечение иностранных сотрудников для работы в следующих видах экономической деятельности: торговля розничная лекарственными средствами в аптеках (0%), торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (0%), торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (0%).
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