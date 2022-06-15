Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса в 2022 году

Данное решение было принято в рамках комплекса мер, предложенного Правительством для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.
В период отсрочки банк не может начислять штрафы и неустойки за нарушение кредитного договора, требовать досрочной выплаты долга, продавать с торгов имущество, которое заемщик передал в залог, а также обращаться за оплатой задолженности к поручителям или гаранту сделки.
Кто может воспользоваться кредитными каникулами
Чтобы воспользоваться кредитными каникулами, заемщику необходимо соответствовать нескольким требованиям, а именно:
- Являться малым или средним бизнесом (входить в реестр МСП).
- Заключить кредитный договор до 1 марта 2022 года.
- Работать в отрасли, входящей в специальный перечень.
В перечень отраслей, для которых доступны кредитные каникулы, вошли:
- сельское хозяйство;
- наука;
- образование;
- здравоохранение;
- культура;
- гостиничный бизнес;
- спорт;
- общественное питание;
- информационные технологии (в т. ч. производство компьютеров и разработка ПО);
- оптовая и розничная торговля;
- сфера услуг;
- обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.
Когда и куда обращаться
Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 года в свой банк. Заявление составляется в произвольной форме, но в нем необходимо указать следующее:
- дату, с которой вы хотите взять кредитные каникулы;
- период, на который планируете получить отсрочку (не более 6 месяцев);
- закон, на основании которого вы имеете право получить каникулы по кредиту.
В ответ на заявление банк принимает решение о кредитных каникулах и направляет уведомление с новыми условиями кредитного договора.
Отказать в предоставлении кредитных каникул банк может только в том случае, если не выполнены требования закона о каникулах. Иных причин в отказе быть не может.
Если же банк незаконно отказал в отсрочке, то необходимо обратиться в ЦБ.