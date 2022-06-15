Льготы для МСП

Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса в 2022 году

8 марта 2022 года был принят закон о новых кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса. Данная мера не отличается от аналогичной, которая была принята еще во время пандемии коронавируса. Суть кредитных каникул: предприниматели и организации получают отсрочку по платежам на срок до шести месяцев.

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Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса в 2022 году

Данное решение было принято в рамках комплекса мер, предложенного Правительством для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

В период отсрочки банк не может начислять штрафы и неустойки за нарушение кредитного договора, требовать досрочной выплаты долга, продавать с торгов имущество, которое заемщик передал в залог, а также обращаться за оплатой задолженности к поручителям или гаранту сделки.

Кто может воспользоваться кредитными каникулами

Чтобы воспользоваться кредитными каникулами, заемщику необходимо соответствовать нескольким требованиям, а именно:

  • Являться малым или средним бизнесом (входить в реестр МСП).
  • Заключить кредитный договор до 1 марта 2022 года.
  • Работать в отрасли, входящей в специальный перечень.

В перечень отраслей, для которых доступны кредитные каникулы, вошли:

  1. сельское хозяйство;
  2. наука;
  3. образование;
  4. здравоохранение;
  5. культура;
  6. гостиничный бизнес;
  7. спорт;
  8. общественное питание;
  9. информационные технологии (в т. ч. производство компьютеров и разработка ПО);
  10. оптовая и розничная торговля;
  11. сфера услуг;
  12. обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.

Когда и куда обращаться

Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 года в свой банк. Заявление составляется в произвольной форме, но в нем необходимо указать следующее:

  • дату, с которой вы хотите взять кредитные каникулы;
  • период, на который планируете получить отсрочку (не более 6 месяцев);
  • закон, на основании которого вы имеете право получить каникулы по кредиту.

В ответ на заявление банк принимает решение о кредитных каникулах и направляет уведомление с новыми условиями кредитного договора.

Отказать в предоставлении кредитных каникул банк может только в том случае, если не выполнены требования закона о каникулах. Иных причин в отказе быть не может.

Если же банк незаконно отказал в отсрочке, то необходимо обратиться в ЦБ.

 

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