Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса в 2022 году

Данное решение было принято в рамках комплекса мер, предложенного Правительством для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

В период отсрочки банк не может начислять штрафы и неустойки за нарушение кредитного договора, требовать досрочной выплаты долга, продавать с торгов имущество, которое заемщик передал в залог, а также обращаться за оплатой задолженности к поручителям или гаранту сделки.

Кто может воспользоваться кредитными каникулами

Чтобы воспользоваться кредитными каникулами, заемщику необходимо соответствовать нескольким требованиям, а именно:

Являться малым или средним бизнесом (входить в реестр МСП).

Заключить кредитный договор до 1 марта 2022 года.

Работать в отрасли, входящей в специальный перечень.

В перечень отраслей, для которых доступны кредитные каникулы, вошли:

сельское хозяйство; наука; образование; здравоохранение; культура; гостиничный бизнес; спорт; общественное питание; информационные технологии (в т. ч. производство компьютеров и разработка ПО); оптовая и розничная торговля; сфера услуг; обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.

Когда и куда обращаться

Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 года в свой банк. Заявление составляется в произвольной форме, но в нем необходимо указать следующее:

дату, с которой вы хотите взять кредитные каникулы;

период, на который планируете получить отсрочку (не более 6 месяцев);

закон, на основании которого вы имеете право получить каникулы по кредиту.

В ответ на заявление банк принимает решение о кредитных каникулах и направляет уведомление с новыми условиями кредитного договора.

Отказать в предоставлении кредитных каникул банк может только в том случае, если не выполнены требования закона о каникулах. Иных причин в отказе быть не может.

Если же банк незаконно отказал в отсрочке, то необходимо обратиться в ЦБ.