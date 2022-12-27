ЕНП (единый налоговый платеж)

Платить налоги для бизнеса в 2023 году станет гораздо легче

С 1 января 2023 года вступает в силу ряд новых правил и законов для бизнеса, призванных упростить процесс уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Рассмотрим главные в этой статье.

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Платить налоги для бизнеса в 2023 году станет гораздо легче
Иллюстрация: Anete Lusina/pexels

Единый налоговый платеж

В 2023 году практически все налоги, сборы и страховые взносы компании и ИП смогут вносить единым налоговым платежом (ЕНП) с помощью единого налогового счета (ЕНС).

Вместо нескольких разных платежных документов нужно будет только пополнять ЕНС одной суммой разом. Далее, когда деньги поступят на счет, налоговая сама распределит средства на основании отчетов и поданных уведомлений от компании или ИП.

ЕНП призван значительно упростить процесс оплаты налогов и взносов для бизнеса.

Единый срок уплаты налогов и сборов

Единым станут не только счет и налог, но и срок уплаты. Вместо того, чтобы отслеживать разные даты взноса тех или иных платежей (25, 30, 31 число и пр.), необходимо будет положить деньги на счет к одной общей дате – 28 число каждого месяца.

Это касается страховых взносов, НДФЛ, налога на прибыль и налога при УСН.

Новый срок также устанавливается и для сдачи отчетности – 25 число каждого месяца.

Единый Социальный фонд России вместо ПФР и ФСС

В 2023 году Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединятся в одно ведомство – Социальный фонд России, или СФР.

Это значит, что платить взносы за работников компаниям и ИП нужно будет не в несколько разных ведомств разными платежными документами, а единым платежом в СФР.

Размер взносов в сумме не меняется (30%). СФР самостоятельно распределит поступившие средства на пенсионное, медицинское и социальное страхования.

Индивидуальным предпринимателям без наемных сотрудников также будет необходимо вносить один общий платеж за себя вместо разделения на медицинское и социальное страхование. Взносы для ИП в 2023 году составят 45 842 рубля + 1% с доходов свыше 300 000 рублей.

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