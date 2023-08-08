Электронные визы в Россию запустили для граждан 55 государств

Россия запустила единые электронные визы для иностранных туристов из 55 государств. Это самый простой и быстрый способ получить визу в РФ, не требующий приглашений, брони гостиницы, подтверждения и личного посещения консульства.

Уже с 1 августа 2023 года иностранные граждане, приезжающие в Россию с туристическими и деловыми целями, могут пользоваться электронными визами.

Условия электронной визы

Посетить Россию по электронной визе могут граждане стран, входящих в определенный перечень. На данный момент в него включены 55 государств.

Список стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Россию:

Заявление на визу заполняется онлайн на сайте, срок рассмотрения — не более 4 календарных дней.

Пересечь границу России по электронной визе можно через ряд пограничных пунктов пропуска на самолете, автомобиле, поезде, водном транспорте и даже пешком. Список пунктов пропуска, принимающих электронные визы, можно посмотреть здесь.

Электронная виза позволяет иностранцу осуществить однократную поездку в Россию в течение 60 дней после ее выдачи. Находиться на территории страны с такой визой можно до 16 суток.

Как оформить электронную визу в РФ

Заполнить заявление на выдачу электронной визы в Россию необходимо не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда. Сделать это можно онлайн на сайте МИД или через мобильное приложение.

Электронная виза оформляется на платной основе. После заполнения анкеты понадобится оплатить консульский сбор. Дети до 6 лет — бесплатно. Оплату можно произвести онлайн банковскими картами международных платежных систем (Visa, MasterCard и др.)

Когда виза будет готова, придет уведомление по электронной почте и на сайте. PDF-файл с визой необходимо распечатать или сохранить на мобильном устройстве, чтобы показать его сотруднику пограничной службы и, при необходимости, представителю транспортной компании.