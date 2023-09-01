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Выбор системы налогообложения

«Семь раз сравни, один раз выбери»: какую систему налогообложения выбрать ИП для кофейни самообслуживания

Открытие кофейни самообслуживания — это увлекательное предприятие, которое сочетает в себе страсть к кофе и умение управлять бизнесом. Однако на пути к успешному бизнесу необходимо учесть такой важный аспект как налогообложение. Давайте шаг за шагом попробуем разобраться в этой теме и выберем оптимальную систему налогообложения для кофеен самообслуживания.
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«Семь раз сравни, один раз выбери»: какую систему налогообложения выбрать ИП для кофейни самообслуживания
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Шаг 1. Знакомство с системами

Подбирать систему налогообложения — это как выбирать сорт кофе для нового рецепта. Определите, что для вас важнее: простота учёта, оптимизация налогов, учёт НДС или гибкость.

Прежде чем выбрать идеальную систему налогообложения, давайте взглянем на некоторые варианты, которые доступны индивидуальным предпринимателям (ИП) в России.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Если вы предпочитаете простоту и не хотите тратить много времени на сложные бухгалтерские расчеты, то УСН может быть вашим идеальным выбором. Эта система позволяет упростить процесс учета доходов и расходов.

Важно отметить, что существует 2 варианта упрощенной системы:

☑️ УСН 6% — подойдет начинающим предпринимателям, у которых нет расходов или их совсем немного. Нужно платить 6% от доходов и фиксированные страховые взносы. Налогом по ставке 6% облагается вся выручка.

  • Если в бизнесе занят один или несколько сотрудников, а расходы меньше 60% от доходов — выбирайте УСН 6%, чтобы не переплачивать.

☑️ УСН 15% (доход минус расход) — подойдёт предпринимателям, которые вкладывают большую часть доходов в бизнес. Налогом по ставке 15% облагается разница между доходами и расходами, также нужно платить фиксированные страховые взносы.

  • Если расходы составляют более 60% — выгоднее выбирать УСН 15%.

Общая система налогообложения (ОСНО)

Общая система налогообложения подойдет тем, кто планирует масштабировать бизнес и ожидает более значительную выручку. С ОСНО придется вести детальную бухгалтерию, но вам будут доступны разнообразные налоговые льготы и возможность учёта НДС.

  • Несмотря на кажущиеся сложности ОСНО, существует множество программ и сервисов, которые могут облегчить этот процесс.

Патентная система налогообложения

Хотите платить налоги в фиксированном размере? Оформляйте патент!

Патентная система позволяет заранее определить сумму налога и не беспокоиться о деталях учёта доходов и расходов.

Этот вариант может быть удобен, если вы предпочитаете предсказуемость в уплате налогов и не планируете больших изменений в бизнесе.

  • Патент нужно покупать, но он доступен малому количеству ОКВЭДов, поскольку в каждом регионе свои условия патентной поддержки.

Налог на профессиональную деятельность (НПД)

Подойдет в том случае, если нет сотрудников, а доход не более 2,4 млн рублей в год. Для ИП ставка налога по НДП составит 6%, причём не придётся сдавать декларацию и платить взносы.

Чтобы открыть ИП на НПД, сначала нужно зарегистрироваться как самозанятое физлицо через «Мой налог». После регистрации как самозанятый, нужно подать в налоговую заявление на регистрацию ИП — и режим НПД применится автоматически.

Данную систему юристы Lifehacker Coffee НЕ рекомендуют использовать для вендинга.

Шаг 2. Взгляд в будущее

Ваша кофейня самообслуживания — это как мини-остров в океане налогов. Прежде чем сделать выбор, подумайте о том, какой у вас бизнес:

  • Какие доходы и расходы вы ожидаете?

  • Планируете ли вы масштабироваться?

  • Готовы ли вы уделять время бухгалтерии?

Шаг 3. Беседа с экспертом

Запуск первого бизнеса — это всегда волнительный процесс, полный неизвестности. Чтобы минимизировать риски и распрощаться с сомнениями, можно обратиться к специалистами, которые помогут выбрать систему налогообложения.

Во франшизе Lifehacker Coffee менеджеры бесплатно консультируют всех партнеров и делятся лайфхаками по оформлению ИП, расчётного счёта и онлайн-кассы

Большинству партнёров мы рекомендуем УСН 6%, максимально простую систему с минимальным отчислением налогов.

Обратите внимание!С каждой системой связаны свои плюсы и минусы.

Чтобы принять правильное решение, рекомендуем учесть:

1️⃣ Размер вашего бизнеса. Если вы только начинаете, УСН может быть идеальным вариантом. Но если ваша кофейная сеть развивается и пользуется большим спросом, обратите внимание на общую систему налогообложения.

2️⃣ Детали учета. Общая система требует более тщательного учета, но она также предоставляет больше возможностей для оптимизации налогов и развития бизнеса.

3️⃣ Планируемая выручка. От вашей ожидаемой выручки будет зависеть оптимальный выбор системы налогообложения. Подумайте о том, какой вариант будет более выгодным с финансовой точки зрения.

Открыть кофейню — это как приготовить идеальный кофе: требуется вдумчивость, знания и страсть. Правильно подобранная система налогообложения поможет сосредоточиться на том, что важно — на создании тёплой и гостеприимной атмосферы.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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