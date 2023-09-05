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Индивидуальный предприниматель

ИП уехал за границу: как вести бизнес удаленно в 2023 году

Временная или постоянная смена места жительства индивидуального предпринимателя не всегда означает закрытие бизнеса в России. Собственным делом можно руководить из-за рубежа. Расскажем, как ИП вести деятельность, платить налоги и получать на счет деньги, находясь в другой стране.
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ИП уехал за границу: как вести бизнес удаленно в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Операционная деятельность и вопросы управления

Современные информационные технологии многие вопросы предпринимателя снимают с ежедневной повестки дня или значительно упрощают их решение. Дистанционно сегодня можно подписывать договоры с контрагентами, взаимодействовать с сотрудниками, сдавать отчетность в ФНС. Для этого достаточно выпустить квалифицированную электронную подпись и настроить ЭДО через любого аккредитованного оператора.

Для оформления КЭП обратитесь в районную налоговую с паспортом и СНИЛС. ИФНС выдаст неэкспортируемый ключ и сертификат электронной подписи на USB-токене. Эту «флешку» следует взять с собой за границу, чтобы иметь возможность с любого компьютера подписывать удаленно рабочие документы.

  • Если в штате ИП есть сотрудники, которые остаются в России, сделайте для них машиночитаемые доверенности и персональные КЭП. В МЧД можно четко ограничить круг полномочий доверенного лица и срок действия документа. Например, Управляющему поручить нанимать новый персонал, подписывать трудовые договоры и приказы, а бухгалтеру — подавать отчеты в контролирующие органы. 

  • При этом на руках у предпринимателя будет собственная КЭП с полным объемом полномочий: подписывать электронные документы, сдавать отчетность, взаимодействовать с Госуслугами, Росреестром, ФТС, Честным ЗНАКом, ЕГАИС и т.д.

Если есть потребность автоматизировать бизнес-процессы, на помощь придут различные CRM-программы. Их используют для хранения клиентской базы, планирования и контроля работы сотрудников, отслеживания аналитики, продаж в интернете и т.д.

Удобнее всего вести из-за границы бизнес, не требующий личного присутствия. Под этот критерий подходят, например: онлайн-школа, языковые курсы, веб-студия, интернет-магазин, торговля продукцией на маркетплейсе. Еще одна из реальных бизнес-идей — кофейня самообслуживания, максимально прибыльный вариант вендинга. 

И наоборот — самым сложным считается дистанционное управление производством.

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Как получать деньги от российского бизнеса за рубежом

Выводить прибыль за границу тоже возможно. Но следует соблюдать некоторые правила, чтобы избежать проблем с законом.

У предпринимателя могут быть открыты в российских банках счета двух типов — личные и корпоративные.

1. С личного счета в России разрешено переводить деньги на банковский счет физического лица за рубежом:

  • в рублях — без ограничений;

  • в иностранной валюте — не более 1 млн долларов США в месяц.

2. С корпоративного счета ИП, открытого в российском банке, можно совершать переводы на собственный иностранный счет в рублях или валюте. Технические такие операции возможны, если кредитное учреждение не находится под блокирующими санкциями и не отключен от SWIFT.

Об открытии банковского счета за границей физическое лицо обязано отчитаться в ФНС:

  • Граждане без статуса ИП подают форму КНД 1112520 до 1 июня следующего года, если провели в другой стране 183 дня и менее. Например, о счетах, открытых в 2023 году, нужно сообщить в российскую налоговую до 01.06.2024 г.

  • Индивидуальные предприниматели (те, что открыли счет в иностранном банке как субъекты бизнеса) направляют уведомления в ФНС по форме КНД 1120107в течение месяца, а также должны ежеквартально отчитываться о движении средств, независимо от оборота.

Важный нюанс! Если ИП не принимает платежи от иностранных клиентов, то нет смысла открывать заграничный счет для бизнеса. Оптимально: сначала выводить прибыль на личную карту РФ, а затем пересылать деньги на свой иностранный счет физлица. Вот, как толкуют закон суды — дело № А40-219628/2020.

Штрафы за неуведомление налоговой:

  • для физлиц — 4–5 тыс. руб.;

  • для ИП — 40–50 тыс. руб.

Что по налогообложению

Налогообложение ИП, который фактически находится за рубежом, но продолжает вести коммерческую деятельность в России, зависит от выбранного налогового режима.

Упрощенка

Ставки налога, сроки авансовых платежей и порядок подачи отчетности останутся прежними, они не зависят от резидентства плательщика (письмо Минфина от 29.12.2018 № 03-04-05/96589).

Если ИП оказывает услуги / продает товары не только для российских клиентов, но и принимает оплату на иностранный счет, то в базу налогообложения входят все полученные доходы. Соглашения об устранении двойного налогообложения в отношении УСН не работают (письмо ФНС от 13.06.2012 № ЕД-4-3/9681@).

Патентная система налогообложения

Патент выдается предпринимателю на определенный регион. Например, если ИП занимается дизайном помещений в Санкт-Петербурге, он не может брать заказы в Ленобласти. Что и говорить о продолжении бизнеса из-за рубежа?

Однако Минфин пояснил, что находясь в другой стране, ИП на ПСН может вести некоторую деятельность удаленно. В перечень входит:

Налог на профессиональный доход

Самозанятые также вправе вести свою деятельность из-за границы, если в РФ остались их заказчики (закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ, письмо ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@). 

В приложении «Мой налог» можно изменить «регион ведения деятельности» на местонахождение одного из клиентов на выбор. Ставки НПД не меняются, даже если плательщик теряет российское резидентство.

Если вы все еще сомневаетесь, что предпринимателю из-за границы реально вести бизнес и получать прибыль в России, приведем пример распространенного стартапа.

«Кофе на вынос» — идеальная бизнес-модель для дистанционного управления

В последние годы в России популярность набирают кофейни самообслуживания, наиболее выгодная и востребованная на рынке схема вендингового бизнеса.

Такой бизнес несет минимум риска, не требует от предпринимателя постоянного включения в процесс и личного участия, управления персоналом, контроля закупок, производства, продвижения и т.д.

Основные задачи:

  • Выбрать максимально рентабельное место для установки кофейного аппарата и заключить договор аренды — достаточно 1 кв.м.

  • Определиться с поставщиками.

  • Обеспечить техническое обслуживание оборудования и регулярную загрузку ингредиентов и расходников — эту работу можно поручить привлеченному специалисту.

  • Взять под контроль финансовые потоки.

Организовать такой бизнес можно самостоятельно, либо приобрести франшизу у известного бренда. Например, сеть кофеен Lifehacker Coffee предлагает своим партнерам уже отработанную бизнес-модель, конкретные инструменты и техническую поддержку при реализации идеи, а также полное сопровождение на каждом этапе: от открытия до получения плановой выручки.

При оплате первого взноса франшизы вы уже получите самое необходимое для запуска:

  • пошаговый план открытия торговой точки;

  • советы по поиску инвестиций;

  • сопровождение персонального менеджера;

  • собственный Торговый дом и обжарочный цех; 

  • мастермайнды с опытными наставниками;

  • доступ к базе знаний и клубу франчайзи.

При желании Lifehacker Coffee можно делегировать также:

  • подключение онлайн-кассы;

  • открытие ИП и расчетного счета в «Тинькофф банке» со льготным эквайрингом;

  • оборудование торговой точки «под ключ».

Таким образом, возможно запустить стартап, даже если вы уже сегодня находитесь за границей и ведете предпринимательскую деятельность в иной сфере. Отличный вариант для увеличения дохода, диверсификации бизнеса и инвестирования средств.

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Комментарии

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