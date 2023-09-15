Как открыть ИП и начать бизнес в 2024 году. Пошаговая инструкция

Один из вариантов начать бизнес — получить статус индивидуального предпринимателя. Это просто и не занимает много времени: через 1-3 дня вы уже сможете начать работу. Разбираемся, какие документы понадобятся для открытия ИП и как их подавать.

Выберите направление деятельности

В выборе направления бизнеса в 2024 году нужно учитывать несколько факторов:

актуальные тенденции;

общественное мнение и потребительские предпочтения;

размер бюджета;

количество времени, которое можно потратить на открытие и развитие дела;

личные интересы и навыки;

возможные риски.

Придумать что-то свое бывает непросто. Поэтому можно взять образец уже существующей идеи. Проведите анализ рынка, чтобы понять, насколько эта идея жизнеспособна в текущих условиях. Оцените конкуренцию в выбранной области и сформируйте свое уникальное предложение.

А если вы хотите работать на себя, но в голову ничего не приходит, или хочется открыть что-то масштабное, но бюджет не тянет, присмотритесь к франшизам известных брендов. Например, сеть кофеен самообслуживания Lifehacker Coffee предлагает своим партнерам уже проверенную бизнес-модель, конкретные инструменты и техническую поддержку при реализации идеи, а также полное сопровождение на каждом этапе: от открытия ИП до получения плановой выручки.

Для того чтобы вести бизнес в рамках закона и принимать платежи от покупателей на расчетный счет — откройте ИП. Приведем пошаговую инструкцию для тех, кто хочет это сделать самостоятельно.

Перед заполнением документов

Выберите ОКВЭД

Код ОКВЭД указывается в заявлении на регистрацию ИП и выбирается из соответствующего справочника.

Один код — основной — соответствует деятельности, с которой вы собираетесь получать больший доход. Также укажите несколько дополнительных кодов, чтобы при смене направления деятельности не пришлось снова собирать и отправлять документы в ФНС.

По кодам ОКВЭД определяются и меры государственной поддержки разных видов деятельности.

Выбор системы налогообложения

Оптимальная система налогообложения зависит от бизнеса, планируемого дохода, числа сотрудников.

Общая система налогообложения (ОСНО). Устанавливается для предпринимателей по умолчанию. ИП на ОСНО сдают декларации по налогам, которые платят: налог на прибыль, налог на имущество и НДС.

Упрощенная система налогообложения (УСН). ИП на УСН освобождаются от уплаты налога на прибыль, на имущество и НДС. Отчетности меньше, а налоговые ставки составляют 6% от суммы доходов или 15% от разницы между доходами и расходами.

Есть ограничения по величине доходов. Но лимиты доходов ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор, который в 2023 году равен 1,257.

При доходах свыше 188,55 млн рублей в год(150 млн. рублей*1,257) налоги платятся по повышенной ставке — 8% или 20% соответственно. Если доход составит более 251,4 млн рублей в год (200 млн рублей*1,257), нужно перейти на ОСНО.

Важно! Выбрать УСН необходимо в течение 30 дней после регистрации. Иначе перейти на упрощенку можно будет только с начала следующего календарного года.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Этот налоговый режим доступен только в Москве, Московской и Калужской области, Республике Татарстан. Годовой доход ИП не должен превышать 60 млн рублей, а численность сотрудников — не более 5 человек. Ставки налога — 8% при объекте «Доходы» и 20%, если в качестве объекта налогообложения выбрали «Доходы—расходы».

Налогоплательщики на АУСН не платят страховые взносы за работников за исключением взносов на травматизм. Для них установлена фиксированная сумма в год независимо от количества сотрудников.

В 2023 году это 2 217 рублей. Кроме того ИП не платят фиксированные страховые взносы за себя. Отчетность по налогу в рамках АУСН, 6-НДФЛ и РСВ сдавать не нужно.

Патентная система налогообложения (ПСН). Патент — фактически и есть налог, уплачиваемый предпринимателем с коммерческих доходов. Отчетность при этой системе налогообложения не нужна.

Перейти на ПСН могут предприниматели, которые ведут деятельность включенную в специальный перечень. Этот перечень устанавливает закон субъекта РФ, в котором будет осуществлять деятельность. В разных субъектах перечень видов деятельности, в отношении которых можно применять ПСН, различается.

Сумма доходов должна быть не больше 60 млн рублей в год, количество наемных работников, в том числе и по ГПХ, — не более 15 человек. Если патентов несколько, то сотрудники учитываются по всем.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Используется предпринимателями, которые получают 70% от общего дохода и более от с/х работ. Налог уплачивается с объекта налогообложения «доходы минус расходы», ставка — 6%.

Налог на профессиональный доход (НПД). Этот режим подойдет не для всех: можно продавать товары только собственно производства, самостоятельно выполнять работы или оказывать услуги, так как нанимать сотрудников на НПД нельзя.

Есть ограничения по доходу — 2,4 млн рублей в год. Но у ИП на НПД есть преимущество в том, что ему не нужно платить фиксированные страховые взносы за себя, нет отчетности, комфортные ставки налога — 6% на поступления от юрлиц / ИП и 4% с дохода от физлиц.

Как выбрать оптимальную систему налогообложения для кофейни самообслуживания — рассказали в этой статье.

Получите подробный бизнес-план по открытию своей кофейни с доходностью от 675 000 Р/год Получить бизнес-план

Подача документов

Направить документы для регистрации в ФНС можно несколькими способами.

В бумажном виде:

по почте ценным письмом с описью вложения (нотариальное удостоверение подписи — обязательно);

при личном визите в инспекцию;

через ближайший МФЦ.

В электронном виде:

на Госуслугах;

в онлайн-сервисе ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса»;

через мобильное приложение «Личный кабинет предпринимателя» или мобильное приложение «Госключ».

Кроме того, документы на регистрацию ИП можно подать через нотариуса, который передаст их в электронном виде, заверив своей УКЭП.

Что понадобится

В общем случае вам нужен паспорт и заявление по форме № 21001. Если подаете документы лично, нужно приложить квитанцию об уплате 800 рублей госпошлины.

При регистрации через интернет документы подписываются электронной подписью — ее оформление обойдется дороже госпошлины, но КЭП можно использовать для других целей — например, подписывать документы с контрагентами по ЭДО. При выборе УСН можно сразу подать заявление о переходе на спецрежим.

Для определенных видов деятельности нужны специальные разрешения и лицензии. Полный список можно посмотреть здесь.

Когда придут результаты

Налоговая зарегистрирует ИП через 1-3 рабочих дня после получения всех документов, если в них не обнаружатся ошибки. Срок зависит от способа подачи документов. Документы о регистрации придут на электронную почту. Предпринимателю выдают лист записи в ЕГРИП.

После регистрации

Вам останется пройти несколько шагов:

Выберите систему налогообложения, если еще не сделали этого. По умолчанию назначается ОСНО, но, как уже упоминалось, ее можно сменить в течение 30 дней.

Откройте расчетный счет. Если вы планируете получать от клиентов наличные деньги и сумма сделок не больше 100 тыс. рублей, то можете обойтись без счета. Но для приема переводов от других юрлиц или ИП, платежей с карт или через СБП счет понадобится. При выборе банка учитывайте стоимость обслуживания счета, комиссии и другие условия.

При необходимости приобретите и поставьте на учет онлайн-кассу. По закону ККТ требуется большинству бизнесов.

Уведомите контролирующие органы. Это правило касается отдельных видов деятельности. Например, при открытии кафе нужно сообщить в Роспотребнадзор. В ином случае ИП при проверке получит штраф.

Еще один способ открыть ИП и начать бизнес

А если вы выбираете сотрудничество с известным брендом и покупаете франшизу, то, как правило, такие компании берут регистрацию ИП на себя.

Lifehacker Coffee обеспечит легкий путь в собственный бизнес. Это кофейня под ключ, которую вы сможете запустить максимально быстро. Мы самостоятельно откроем ИП, оформим счет в «Тинькофф банке» со льготным эквайрингом и подключим онлайн-кассу. Познакомьтесь с пакетом «Премиум» и оставьте заявку на подключение.

Но самый мучительный вопрос для начинающего предпринимателя, что делать, если что-то пойдет не так. Пугает отсутствие опыта в собственном бизнесе, появляются сомнения.

Lifehacker Coffee — это бизнес с гарантией. Вам не нужно бояться, если бизнес не окупится. Если в день со стойки будет выходить меньше 15 стаканчиков — вернем вам деньги! Гарантия доходности прописана в договоре.

Получите подробный бизнес-план по открытию своей кофейни с доходностью от 675 000 Р/год Отправить

Реклама: АО «ВЕНДИНГ БУДУЩЕГО» ИНН: 9719034830, erid: LjN8KCkes