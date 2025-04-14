Шесть мифов о договорах: опровергаем популярные заблуждения

Миф первый. Письменный договор нужно заключать всегда

Договор играет важную роль в регулировании взаимоотношений с контрагентами, клиентами и сотрудниками. Но далеко не всегда наличие письменного договора — обязательное условие. Есть множество ситуаций, когда достаточно просто счета. В частности, если оказывается простая разовая услуга, договор допускается заключить устно.

При этом нужно понимать, что отказ от письменного договора — всегда риск. Даже если по закону письменная форма необязательна (например, если клиент платит меньше 10 000 рублей), защитить свои права в суде при устной сделке будет сложно (а зачастую невозможно).

И в целом фиксация условий сотрудничества в договоре помогает предотвратить споры и недоразумения. Прописанные в договоре сроки, стоимость и требования к качеству товаров или услуг снижают вероятность недопонимания между сторонами.

А еще договор дисциплинирует — при наличии документа в письменной форме меньше вероятности, что вторая сторона нарушит обязательства. Особенно если предусмотрены штрафные санкции.