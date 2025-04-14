Шесть мифов о договорах: опровергаем популярные заблуждения

Миф первый. Письменный договор нужно заключать всегда
Договор играет важную роль в регулировании взаимоотношений с контрагентами, клиентами и сотрудниками. Но далеко не всегда наличие письменного договора — обязательное условие. Есть множество ситуаций, когда достаточно просто счета. В частности, если оказывается простая разовая услуга, договор допускается заключить устно.
При этом нужно понимать, что отказ от письменного договора — всегда риск. Даже если по закону письменная форма необязательна (например, если клиент платит меньше 10 000 рублей), защитить свои права в суде при устной сделке будет сложно (а зачастую невозможно).
И в целом фиксация условий сотрудничества в договоре помогает предотвратить споры и недоразумения. Прописанные в договоре сроки, стоимость и требования к качеству товаров или услуг снижают вероятность недопонимания между сторонами.
А еще договор дисциплинирует — при наличии документа в письменной форме меньше вероятности, что вторая сторона нарушит обязательства. Особенно если предусмотрены штрафные санкции.
Миф второй. Если есть договор, закон не имеет значения
Распространенное среди неюристов заблуждение — при наличии договора значение имеет только он, а о законодательных нормах можно забыть. Конечно, это не так: договор регулирует взаимоотношения между сторонами, но не отменяет действие законодательства. Статья 422 ГК однозначно говорит, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам — императивным нормам.
Если договор, например, будет противоречить императивной норме ГК (а это норма, не подлежащая изменению по соглашению сторон), то применяется законодательная норма. Но если норма является диспозитивной, то есть действующей тогда, когда стороны не установили иных условий в своем договоре, первостепенное значение уже будет иметь договор.
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Миф третий. Договор всегда защищает обе стороны
Хотя договор и призван урегулировать отношения между сторонами и защитить их интересы в равной степени, на практике так происходит не всегда. В реальности «сильная сторона» чаще имеет больше возможностей влиять на содержание документа.
Распространенная ситуация: договор составляется таким образом, что преимущественно защищает интересы лишь одной стороны. Например, предусмотрены односторонние штрафные санкции. Чтобы этого избежать, важно не просто внимательно читать текст, но и анализировать каждый пункт документа — это позволит поддержать баланс интересов и не допустить нарушения прав в будущем.
Важный этап работы с договорами и другой документацией — согласование. Ускорить этот процесс и избежать ошибок поможет сервис Листоход: его успешно внедрили уже более 1 000 клиентов — от небольших компаний до крупного бизнеса с тысячами сотрудников. Сервис позволяет отследить все этапы согласования и просмотреть историю изменений, обеспечивает удаленный доступ к документам из любой точки мира и повышает эффективность сотрудников.
Миф четвертый. Договоры пишут исключительно сложным юридическим языком
Договоры действительно часто написаны трудным для понимания языком, но это именно проблема, а не обязательное требование. Нигде не закреплено, что в договоре должен использоваться «язык закона» со сложными оборотами. Наоборот, излишняя усложненность часто приводит к тому, что стороны вообще не хотят читать текст.
Да, полностью исключить юридические термины из договора невозможно. Но при этом важно стремиться к простоте изложения: так договор будет доступен для всех сторон, и они смогут легко сориентироваться в его условиях.
Миф пятый. В договор можно включить любые условия, если стороны на них согласны
Здесь нужно снова вспомнить об императивных и диспозитивных нормах. Стороны могут включать в договор различные условия, но с учетом установленных законом ограничений. Поэтому условия договора не могут противоречить императивным нормам — они обязательны для исполнения.
Также часто встречаются ситуации, когда одна из сторон договора навязывает обременительные условия второй стороне, например, при покупке автомобиля или оформлении займа. Даже если договор будет подписан, то есть сторона формально согласится с этими условиями, при обращении в суд высок шанс, что такие условия признают недействительными.
Миф шестой. Стандартные шаблоны договоров можно использовать без изменений
В сети много шаблонных договоров, и стороны часто ими пользуются. Это действительно экономит время и упрощает подготовку документа. Но, несмотря на удобство, такой подход нельзя назвать безопасным по нескольким причинам.
Во-первых, каждая сделка имеет свои особенности, а стандартный шаблон, как правило, их не учитывает, и это приводит к пробелам в договоре. Во-вторых, законодательство постоянно меняется. Шаблоны часто не учитывают актуальные правовые нормы, и это может сделать договор недействительным или привести к возникновению других правовых рисков.
Еще один важный момент — недостаток гибкости. Готовые шаблоны в большинстве случаев не предусматривают различные варианты развития событий, и это также в определенных ситуациях может повлечь за собой проблемы.
Конечно, полностью отказываться от использования шаблонов необязательно. Но чтобы избежать неприятностей в будущем, например, при возникновении спора с контрагентом, шаблон следует не только тщательно проверить, но и адаптировать с учетом особенностей бизнеса и конкретной сделки.
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