Как ИП выбрать тариф РКО и не переплачивать

Часто предприниматели открывают счет без долгих раздумий. Увидел выгодное предложение — нажал на кнопку: 5 минут и ты — владелец счета. Но вот проходит несколько месяцев и выясняется, что банковские услуги съели серьезный кусок бюджета. Как же так? Разберем, как выбрать тариф РКО, чтобы не переплачивать за банковское обслуживание.

Из чего состоит стоимость банковского обслуживания

Стоимость обслуживания счета — это не только фиксированная ежемесячная плата, но и ряд комиссионных платежей, связанный с повседневной жизнедеятельностью бизнеса. В частности:

комиссия за внесение или снятие наличных;

плата за безналичные переводы в другие банки;

комиссия за перевод средств на карту физлица;

оплата дополнительных услуг:торговый или интернет-эквайринг, обслуживание бизнес-карты, зарплатный проект и т. д.

Часто при выборе тарифа РКО предприниматели ориентируются только на сумму абонентской платы и не принимают в расчет прочие комиссии, а потом удивляются сумме ежемесячных расходов по банку.

Для того чтобы подобрать оптимальный тариф, нужно заранее спланировать, какие операции вы будете проводить через банк и в каком объеме.

Примеры расчета расходов по тарифу

Андрей и Сергей выбрали одинаковый тариф РКО:

0 рублей — ежемесячная плата за обслуживание счета;

0 % — переводы на личный счет в пределах лимита (150 тысяч рублей в месяц), 3 % с сумм до 500 тысяч в месяц;

60 рублей — исходящие платежи в другие банки (кроме платежей в бюджет);

2 % — платежи на счета физических лиц в других банках;

1,5 % — интернет-эквайринг;

4 % — на остаток по счету.

Пример 1. Андрей создает сайты, исходящих платежей у него мало — не больше 5 в месяц. Он привлекает на проекты исполнителей по договорам ГПХ и переводит им деньги на карты. В среднем выходит примерно 100 тысяч в месяц. Объем платежей от клиентов через интернет-эквайринг — 150 тысяч рублей в месяц, остальные платежи поступают сразу на расчетный счет. В год Андрей зарабатывает около 3 млн рублей (после уплаты налогов и взносов). Половину дохода перечисляет на свою карту, а другую копит на счете.

Ежемесячные расходы Андрея на РКО:

60 * 5 = 300 рублей (безналичные расчеты);

100 000 * 0,02 = 2 000 рублей (переводы по договорам ГПХ);

150 000 * 0,015 = 2 250 рублей (интернет-эквайринг);

0 рублей (переводы на карту, Андрей укладывается в лимит)

Итого: 4 550 рублей в месяц, или 54 600 рублей в год (4 550 * 12).

За год Андрей зарабатывает на счете: 1 500 000 * 0,04 = 60 000 рублей.

Таким образом, за год Андрей полностью отбивает расходы на обслуживание счета и даже получает небольшую прибыль: 5 400 рублей.

Пример 2. У Сергея интернет-магазин. Подсортировка нужна постоянно, плюс Сергей оплачивает услуги посредников: пункты выдачи, курьерская служба. В месяц выходит не меньше 40 исходящих платежек. Сергей сотрудничает с самозанятыми, общая сумма переводов на карты физлиц — 400 тысяч рублей в месяц. Выручка по интернет-эквайрингу — 1,5 млн рублей в месяц. Выручка Сергея за год (налоги в расчете не учитываем) — 20 млн рублей. На счете деньги он не копит, переводит на свою карту по 500 тысяч рублей в месяц, а остальные средства уходят на бизнес.

Ежемесячные расходы Сергея на РКО:

60 * 40 = 2 400 рублей (безналичные расчеты);

400 000 * 0,02 = 8 000 рублей (переводы по договорам ГПХ);

1 500 000 * 0,015 = 22 500 рублей (интернет-эквайринг);

500 000 * 0,03 = 15 000 рублей (переводы на карту),

Итого: 47 900 рублей в месяц, или 574 800 рублей в год.

Но если бы Сергей выбрал безлимитный тариф за 5 тысяч рублей, и оплатил бы его сразу за год, то сумма расходов была бы существенно меньше:

0 рублей (безналичные расчеты до 50 платежек в месяц);

0 рублей (переводы на карты физлиц до 500 тысяч рублей в месяц);

22 500 рублей (интернет-эквайринг);

0 рублей (переводы на свою карту до 500 тысяч рублей);

4 200 рублей (фиксированная плата по счету при полной предоплате за год).

Итого: 26 700 рублей в месяц или 320 400 рублей в год.

Таким образом, Сергей мог бы сэкономить 254 400 рублей.

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Как выбрать тариф РКО

Чтобы учесть все нюансы и подобрать оптимальный вариант, действуйте по инструкции:

Шаг 1. Прикиньте примерное количество исходящих платежей

Комиссия за безналичный переводы сильно варьируется у разных банков и на разных тарифах. Если у вас несколько поставщиков, вы оплачиваете аренду нескольких торговых точек, услуги доставки товаров — ищите тариф с минимальной стоимостью за одну исходящую платежку.

Если платежек в месяц много — присмотритесь к более дорогим тарифам, которые включают бесплатный пакет по безналичным переводам.

Шаг 2. Определите потребность в наличных и примерные суммы

Бизнесы бывают разные. Один может полностью работать по безналу (например, онлайн-обучение), а другой невозможно вести без наличных денег (например, скупка товаров у населения для дальнейшей перепродажи).

Если у вашего бизнеса есть потребность в наличных — обратите внимание на тарифные ставки за снятие и внесение наличных через кассу банка, банкоматы. А также стоимость переводов на карты физических лиц, если ваши сотрудники-подотчетники обслуживаются в других банках.

Шаг 3. Составьте список нужных дополнительных услуг и посчитайте их стоимость

Классический или интернет-эквайринг, зарплатный проект, онлайн-бухгалтерия — всегда удобно получать услуги в одном месте. Комплекс услуг обходится дешевле, экономит время и трудовые ресурсы.

Например: онлайн-бухгалтерия для ИП на УСН-доходы помогает вести учет самостоятельно, формирует декларацию и позволяет отправить ее электронно в налоговую инспекцию. В результате ИП может сэкономить на услугах бухгалтера.

Часто комплекс услуг идет бонусом к конкретному тарифу. Обязательно выясните, какие бонусы можно получить при выборе того или иного тарифного плана.

Онлайн-бухгалтерия в Локо-Банке бесплатна для ИП на УСН без сотрудников. Все настолько просто, что вы можете вести учет самостоятельно.

Шаг 4. Решите, будете ли вы хранить остаток на счете

Если вы планируете оставлять на счете неизрасходованные средства — обращайте внимание на размер процентов, начисляемых на остаток по счету.

Часто процент начисляется по тому же принципу, что и по вкладам: чем больше денег на счете, тем выше процентная ставка. При грамотном оперировании суммами остатка можно отбить расходы на обслуживание и даже немного заработать.

На что еще обратить внимание

Не изучайте тарифные планы поверхностно. Часто в краткой справке на основной странице сайта указана самая выгодная процентная ставка. Но если посмотреть таблицу тарифов подробнее, выяснится, что такая ставка работает только при определенных условиях. Учитывайте это в расчетах.

Например, снятие наличных в банкомате под 1 % доступно для сумм до 50 тысяч рублей. А для сумм свыше 50 тысяч и процентная ставка уже выше.