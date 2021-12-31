Налоги, контрагенты, работники и другие причины рисков вашего бизнеса

Предпринимательская деятельность не зря в ГК зовется деятельностью, которую ведут на свой страх и риск. И рисков у бизнеса много: налоговые, репутационные, по обычной деятельности, финансовые, связанные с сотрудниками и IT, да много каких еще. Мы постарались осветить в статье самые опасные.

Налоговые риски

Начнем с самого простого. Бизнесмен решил зарегистрировать ИП или ООО (в данном ключе это несущественно). Знакомый бухгалтер ему подсказал, что выгоднее — начать с УСН, упрощенной системы. И бухгалтерской работы там поменьше, и ставка налога выгоднее (6% против 20% налога на прибыль), да и НДС платить не нужно.

Бизнесмен обрадовался, подал регистрационные документы, а уведомление на УСН — забыл. 30 дней же есть после регистрации, успеется. Не успелось, закрутился, забыл, надо было счет открыть, отгрузки начать, в общем, не отправил уведомление. А может предприниматель его и подал, но оно на почте затерялось или не осталось второго экземпляра с отметкой налоговой (все-таки и там люди работают, могут ошибиться, просто подшить не в ту папку).

В чем тут риск? А в том, что через некоторое время налоговики могут прислать требование о подаче декларации по НДС и уплате налога. Даже могут заблокировать счета и вызвать в инспекцию.

Но хуже всего то, что если не осталось доказательства перехода на УСН, то придется действительно доплачивать НДС и налог на прибыль (правда разрешается зачесть в счет него уже уплаченный единый налог по УСН).

Перейти же на упрощенку получится только со следующего года.

Если же налоги будут слишком большими, то есть риск уже в самом начале потерять бизнес из-за банкротства.

Суды в такой ситуации иногда встают на сторону бизнеса, но не всегда.

Например, дело № А40-271647/2019, где московская налоговая спорила с некоммерческой организацией, было в пользу компании, а дело № А56-89153/2019, рассмотренное в Арбитражном суде Северо-Западного округа, — в пользу налоговиков.

Сервис Локо Банка «Регистрация бизнеса» позволят сформировать документы на регистрацию и вместе с ними составить уведомление на УСН, а также подать весь комплект документов в налоговую инспекцию.

Допустим, этого риска бизнесмену удалось счастливо избежать. Работает он на УСН, обороты выросли, и... перевалили за определенную цифру — компания с УСН слетела.

Например, в 2021 году, если превысить лимит доходов в 154,8 млн рублей, то еще можно сохранить право на УСН (Приказ Минэкономразвития РФ от 30 октября 2020 № 720), правда придется платить повышенную ставку налога (8% или 20% в зависимости от объекта налогообложения). А вот если доходы будут более 206,4 млн, то право на упрощенку точно теряется.

В любом случае, если компания подходит к пределу, нужно думать, как быть дальше.

Например, предприниматель занимался изготовлением мебели, а параллельно еще решил торговать дорогостоящим оборудованием. Поставщики разные, продукция разная, даже помещения и персонал будут разными. Общая выручка будет очень большой, поэтому предприниматель решает открыть ООО, в нем он будет учредителем, а директором назначит хорошего специалиста. И тот займется торговой частью. А сам ИП продолжит выпускать мебель. Два разных направления, не пересекающихся ни в чем, кроме владельца.

Это пример того, как бизнес у одного владельца разошелся по разным юридическим лицам, точнее разделился на ИП и ООО, причем законно.

А если бы тот же ИП решил мебельное производство разделить на выпуск мягкой мебели и корпусной, но продолжил производство в одном помещении, с теми же работниками, но контролируемыми одновременно разными юрлицами — тут был бы риск того, что такой бизнес признали бы раздробленным исключительно из-за налоговой выгоды (применения спецрежима)..

Дело № А49-4003-2020/2021 о дроблении бизнеса выиграл налогоплательщик, но это один из немногих случаев, как правило, такие дела налоговая выигрывает.

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Риски репутационные и предпринимательские

Перейдем к другим видам рисков. В частности предпринимательским, тем, что связаны непосредственно с каждодневной работой. В первую очередь это риск попасть на сделку с ненадежным контрагентом.

Если вы работаете с НДС и заявляете налог к вычету, то ваши сделки налоговая активно проверяет. Если контрагент алгоритмам ФНС покажется сомнительным, потребуется или собрать многочисленные доказательства реальных отношений с партнером, или откорректировать декларацию и доплатить налог.

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Для подтверждения вам нужна вся первичная документация — путевые листы, переписка, доверенности, отгрузочные документы, ТТН, отчеты по командировкам и любые другие.

Еще один очень важный риск — связан с госзакупками. По госконтракту часто заказчик требует обеспечение — в виде банковской гарантии. Из названия понятно, что дает такую гарантию банк, но услуги по получению за комиссию предлагают и посредники. Исполнитель хочет скорее подать документы, и обращается за этой гарантией не в банк напрямую, а к агенту. При этом ему повезет, если он попадет на компанию — официального партнера банка, а не на мошенников.

Заказчик проверяет наличие банковской гарантии в реестре, если ее там нет, значит с исполнителем подписать контракт не смогут, это нарушение условий закупки. Заказчик также вправе внести такого нарушителя в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Никто из госзаказчиков с такой компанией эти два года контракт по госзакупкам не заключит. А ведь это один из стабильных способов зарабатывать.

Банковские гарантии для бизнеса в Локо-банке — для оформления не требуются залог и обеспечение, процедура проводится быстро, в течение одного рабочего дня.

И наконец, очень большой репутационный риск создает банкротство. Контрагенты с банкротом не спешат заключать договоры, банки требуют вернуть кредит целиком, работники уходят.

Еще хуже, если на банкротство подает налоговая инспекция, как в деле № А40-195519/2021.

Ведь не нужно подтверждать задолженность в суде. Есть долг выше 300 тыс. руб., есть просрочка более 3 месяцев — налоговики вправе подать на банкротство. А мы выше выяснили, что стать банкротом можно неожиданно, просто забыв отправить уведомление по УСН.

Как этого избежать? Само собой, платить налоги вовремя и соблюдать рекомендации по выбору контрагентов, соблюдать баланс между активами и обязательствами, следить за уровнем как кредиторской, так и дебиторской задолженности, анализировать причины их возникновения.

Прочие риски

Одним из важных рисков для бизнеса является простая невнимательность или скорее нехватка времени. Мы говорим о том, чтобы держать руку на пульсе изменений законодательства.

Давайте хотя бы посмотрим на 2022 год: новые стандарты в бухучете — ФСБУ, которые основаны на международных правилах (МСФО);

переход к кадровому электронному документообороту;

электронные транспортные накладные;

новые этапы в маркировке товаров;

меняются формы некоторых отчетов;

нужно подавать новую отчетность по прослеживаемости и т. д.

Пропустив всего один пункт, уже можно нарваться на штраф, а они тоже растут и появляются новые. Например, не начала еще работать новая система налогообложения — автоматизированная упрощенная система, а штраф по ней уже известен — 20% от суммы неуплаченного налога.

Очень большой риск — работа с иностранными работниками. Мало того, что любое движение с трудовым договором нужно фиксировать в ГУ МВД по вопросам миграции, так еще и зарплату платить только на карту. А если этого не знать и нарушать — крупные штрафы. В Москве за нарушение можно заплатить до 1 млн рублей и даже больше.

Многие предприниматели до сих пор не в курсе, что им может потребоваться работать с кассовым аппаратом. Сейчас бизнес активно переходит на онлайн-кассы, которые не только печатают чеки, но и передают сведения в налоговую. Разовая продажа, к примеру, автомобиля, находящегося на балансе фирмы частному лицу требует применения онлайн-кассы, поэтому подключением эквайринга не обойтись.

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И наконец, расскажем про еще один важный риск — когда банально нет прибыли и непонятно, куда уходят деньги. Собственники зачастую приходят с такими вопросами к бухгалтеру, а он, не обладая знаниями аналитики, не может дать внятный ответ.

На самом деле проблема в том, что в компании отсутствует управленческий учет. Именно он отвечает за понимание движений денежных потоков, выявление утечек средств и убыточных направлений деятельности. И формировать такую отчетность руководителю должен специалист, либо обученный бухгалтер, потому что тут дело не столько в сборе данных, сколько в их анализе и понимании, что значат все эти цифры — наглядно и понятно для руководства.