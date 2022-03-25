Как ИП начать бизнес без бухгалтера

Система налогообложения

Если у вас нет изначальной цели платить НДС, например, потому что ваши будущие заказчики только с его плательщиками и работают, то лучше выбрать режим попроще.

УСН «доходы» — один из самых популярных вариантов. Если у вас мало расходов (80% и менее от суммы доходов), то это ваш выбор. Платить нужно будет 6% (или даже меньше, на уровне региона ставка может быть снижена) от всех полученных средств от клиентов.

Можно уменьшать налог на страховые взносы (о них подробнее расскажем ниже) — на 50%, если у вас будут наемные работники, и на 100%, если вы работаете в одиночку.

УСН «доходы минус расходы» — этот режим позволяет включать в расчет налогооблагаемой базы затраты. Например, себестоимость товаров, сумму аренды за помещение или автомобиль, который используется для доставки, зарплату работников, канцелярию и другие. Но список расходов ограничен, поэтому для начала прочитайте статью 346.16 Налогового кодекса — просто посмотрите есть ли те расходы, которые предполагаются в вашей работе, в этом перечне.

К примеру, не получиться включить в расходы пени или неустойку, которую вы заплатите поставщику по договору, если задержите платеж, а если ваш клиент ликвидируется и не отдаст вам долг, то и его нельзя будет списать в расходы.

Ставка также зависит от региона, в общем случае составляет — 15%.

Патент — чаще всего его используют в розничной торговле, оказании бытовых услуг (ремонт обуви, мебели, одежды, бытовой техники, изготовление ключей), грузоперевозках, в автосервисах и т. д. Полный список есть в статье 346.43 НК.

Но прежде чем подавать заявление на патент нужно удостовериться, что он действует в вашем городе. Проверьте региональное законодательства, там могут быть особые условия для применения и расчета патента. Это можно сделать на сайте ФНС в разделе о ПСН (чтобы изменить регион, выберите его вверху страницы, по приведенной ссылке вам откроется страничка по г. Москве).

Для использования и расчета патента могут иметь значение средняя численность наемных работников, количество автомобилей, площадь помещения для торговли и другие параметры.

Самозанятость — ИП может быть самозанятым, для этого лучше всего сначала зарегистрироваться через приложение «Мой налог», и, уже имея статус самозанятого, подать заявление на ИП. Тогда для вас будет действовать налог на профессиональный доход.

Работать на НПД можно только самому, есть ограничение в сумме дохода — 2,4 млн рублей за календарный год. Налог — 6% от доходов, полученных от юрлиц и 4% при работе с физлицами.

Обратите внимание, что независимо от системы налогообложения ИП платит страховые взносы за себя. В 2021 их сумма составляла 40 874 рубля, а в 2022 году они выросли — 43 211 рублей. При этом, если доход ИП превысит 300 000 рублей, то с суммы превышения придется доплачивать дополнительно на обязательное пенсионное страхование 1%.

Исключение — самозанятые, они уплачивают взносы добровольно.

Какие ловушки поджидают ИП во время выбора системы налогообложения:

Неверный выбор системы влияет на размер налогов. Например, если у вас большие доходы, но почти нет расходов (характерно для оказания услуг и продаже товаров с многократной наценкой), то выбрав УСН «доходы-расходы» вы увеличиваете свою налоговую нагрузку в несколько раз.

Пример: себестоимость детской игрушки 15 рублей, цена ее продажи 100 рублей, а расходы на рекламу и доставку — 10 рублей на единицу. 100 * 6% = 6 рублей, столько вы платите, применяя УСН «доходы». 100-10-15 = 75, 75*15% = 11,25 рублей, столько нужно заплатить в бюджет при режиме Д-Р. Во втором случае вы платите налог почти в два раза выше.

Не выбирая никакую систему ИП автоматически становится плательщиком НДС (20%) и НДФЛ (13%). Поэтому важно сразу после регистрации или вместе с регистрационными документами подать заявление.

На УСН, патенте и при самозанятости есть ограничения, связанные с использованием труда наемных работников. Например, самозанятый не может вообще их нанимать, а при использовании патента сотрудников не может быть более 15. Если ваш бизнес подразумевает наем большого количества человек, учтите это при выборе системы.

Если ошибиться при заполнении заявления (например, указать не тот код деятельности для патента), то можно получить отказ, пропустить надлежащий срок и оказаться на общей системе налогообложения.

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Регистрация

Зарегистрироваться в качестве ИП не так уж и трудно, главное — не допустить ошибок и опечаток при заполнении заявления. Форма заявления: Р21001.

В заявлении несколько листов.

На что нужно обратить внимание:

Есть требования к заполнению : только печатные заглавные буквы. Если заполняете на компьютере, то нужно использовать шрифт Courier New, высотой 18 пунктов, чёрного цвета, если ручкой, то чернила должны быть черного, синего или фиолетового цвета.

: только печатные заглавные буквы. Если заполняете на компьютере, то нужно использовать шрифт Courier New, высотой 18 пунктов, чёрного цвета, если ручкой, то чернила должны быть черного, синего или фиолетового цвета. Правильное указание паспортных данных и адреса . К примеру. сокращать вид населенного пункта нельзя — «город», а не «гор.».

. К примеру. сокращать вид населенного пункта нельзя — «город», а не «гор.». Нужно выбрать коды ОКВЭД — коды видов деятельности. Для этого используйте классификатор ОКВЭД 2 — ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Первый код — основной, далее идут дополнительные.

Чаще всего ошибаются как раз в ОКВЭД: вписывают первым любой код, а не тот, который соответствует основной деятельности. А ведь именно по нему ФСС определит тариф на взносы от несчастных случаев для ваших сотрудников на первый год работы. Потом можно будет внести изменения, конечно, но лучше сразу правильно все заполнить.

Как вы знаете, во время пандемии Covid-19 правительство поддерживало и продолжает поддерживать малый бизнес, в т. ч. ИП, но только если деятельность субъекта малого предпринимательства относится к пострадавшим. Это туризм, гостиничный бизнес, общепит и другие.

Многие ИП столкнулись с тем, что код ОКВЭД в ЕГРИП (Единый государственный реестр ИП) не совпадает с их реальной деятельностью. Например, основной указана деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений, а по факту предприниматель занят оказанием парикмахерских услуг, а помещения, которые раньше сдавал в аренду, давно продал. Из-за этого ИП не могли получить субсидии.

Сдача отчетов

Если вы — ИП на УСН и работаете один, то сдавать вам декларацию нужно только раз в год, до 30 апреля. Но если вы работодатель, то отчитываться за работников нужно каждый квартал и даже ежемесячно.

СЗВ-М — сдается раз в месяц до 15 числа;

— сдается раз в месяц до 15 числа; 4-ФСС — сдается ежеквартально, на бумаге до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 25 числа электронно;

— сдается ежеквартально, на бумаге до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 25 числа электронно; 6-НДФЛ — сдается ежеквартально не позднее последнего числа месяца, который следует за отчетным кварталом, за год форма сдается до 1 марта;

— сдается ежеквартально не позднее последнего числа месяца, который следует за отчетным кварталом, за год форма сдается до 1 марта; РСВ (расчет по страховым взносам) — до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом).

Кроме того, необходимо сообщать в Пенсионный фонд о трудоустройстве и увольнении сотрудников, а также об их переводе на иную должность или переходе на электронную трудовую книжку. О приеме и увольнении нужно уведомить в течение одного рабочего дня.

Как видите, ИП без сотрудников приходится гораздо проще. Хотя он должен вести книгу учета доходов и расходов в соответствии с выбранной системой — ОСНО, УСН или патент. Книгу не требуется сдавать в налоговую инспекцию, но ФНС вправе ее запросить. Если заполнять многостраничный документ в последний момент, то можно допустить ошибки, неверно рассчитать суммы, да и просто случайно вписать поступления, которые к доходам не относятся (займы или возвраты от покупателей, например).

Самозанятые ИП не сдают отчеты и книги не ведут. Весь их учет умещается в приложение «Мой налог», где отражаются операции по получению дохода, начислению и уплате налога.

Если эти трудности вас не испугали, то приготовьтесь к еще одному испытанию — платежкам.

Расчеты в банке

Платежные поручения по налогам заполняются особым образом. В них нужно не только указать точные реквизиты получателя (ФНС или ФСС), но и не запутаться в большом количестве КБК — кодов бюджетной классификации. Каждый из них предназначен не просто для каждого отдельного вида налога или взноса, но даже отдельно для уплаты самого налога (взноса), пени и штрафов по нему.

Пример

Для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за сотрудников нужно выбрать код: 182 1 02 02010 06 1010 160.

Если надо уплатить пени по взносам: 182 1 02 02010 06 2110 160 .

Или штрафы: 182 1 02 02010 06 3010 160.

Коды отличаются 1-2 цифрами. Легко запутаться.

Но это только начало. В платежном поручении нужно будет указывать разный статус плательщика — 01, если вы платите взносы и налоги за себя, или 02, если перечисляете НДФЛ как налоговый агент (т.е. тот налог 13%, что вы удержали из зарплаты сотрудников). Далее надо верно выбрать очередность платежа: 1 — для исполнительных листов, 3 — для заплаты, 5 — для прочих выплат и т.д.

Поле назначение платежа тоже надо заполнять внимательно. Например, вы занимаетесь торговлей продуктами, об этом банк узнает из выписки из ЕГРИП и анкеты, которую вы заполняете при открытии счета. Но вдруг переводите деньги поставщику и вместо обычного «Оплата по договору такому-то за овощи» пишите: «Оплата по договору подряда за строительные работы».

Откуда они взялись? И почему тому же поставщику с овощебазы вы вдруг оплачиваете стройку? Объяснение может быть вполне простым — вы ошиблись и нечаянно вставили в платежку текст «вырезанный» из другого платежного поручения, просто по невнимательности. Или ваш поставщик сменил направление и теперь вместо торговли помидорами управляет бригадой строителей.

Банк вправе приостановить такую операцию и выяснить в чем дело. Для этого придется представить договоры, счета, акты, накладные и другие документы, подтверждающие сделку.

ФНС также вправе запрашивать выписку у банка и смотреть, что за поступления и списания проходят по ней. С выпиской банка в т.ч. будут сверяться данные деклараций и других отчетов. Например, налоговики сравнят список физлиц, которым вы делали переводы со счета, со списком ваших сотрудников. Если вы перевели платеж какому-нибудь Сидорову, а он у вас не числится — потребуют пояснений.

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Касса

К сожалению, розничная торговля — эта та сфера бизнеса, где чаще всего обнаруживаются нарушения в использовании онлайн-касс. Самые распространенные — отсутствует касса, не пробит чек, не пробита по кассе оплата, полученная по карте через терминал эквайринга, в чеке указана сумма меньше суммы покупки.

Большая часть ИП обязана применять онлайн-кассы. Освобождение касается ограниченного круга предпринимателей:

1. Если ИП осуществляет деятельность, указанную в статье 2 закона 54-ФЗ. К примеру, торгует на розничных рынках или ярмарках, продает разливные безалкогольные напитки и др.

Важно! С 2022 года планируются поправки в закон 54-ФЗ. На рынках баз онлайн-кассы смогут работать только ИП и организации на ЕСХН, причем при двух условиях:

Продают продовольственные товары.

Площадь торгового места — не более 15 кв.м.

2. При работе в отдаленных и труднодоступных местностях, при этом такие местности должны быть прямо обозначены в региональном законодательстве.

3. Если ИП — самозанятый.

Штрафы для ИП ощутимые: за невыдачу чека покупателю накажут на 10 000 рублей, а если вообще его не пробить, то оштрафуют на 75-100% от суммы расчета, минимум — на 30 000 рублей.

Это только некоторые из тех сложностей, которые ждут ИП в его работе.

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