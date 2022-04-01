Как оплатить услуги иностранного контрагента

Какие документы нужны по сделке

Когда оказание услуг происходит внутри страны, основанием для них является договор. Оплату производят по выставленному счету, в качестве подтверждающих документов используют акт и счет-фактуру. Может применяться универсальный передаточный документ (УПД). Порядок оформления этих документов закреплен в нормативно-правовых актах и регулярно актуализируется.

При внешнеторговых операциях бухгалтер сталкивается с другим пакетом документов. Основой сделок с зарубежными контрагентами выступает контракт (договор), составленный на двух языках — поставщика и покупателя. Для подтверждения принятия услуги используют счет (инвойс), заказ, отчет или другой документ. Они же служат основанием для платежа.

Возникает вопрос — вправе ли российская компания использовать эти документы как первичные и подтверждать ими затраты при расчете налога на прибыль?

Согласно закону «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ в качестве первичного можно использовать документ, содержащий все обязательные атрибуты: наименование, дату составления, реквизиты исполнителя и заказчика и др. Если подтверждающий документ от зарубежного контрагента содержит все необходимые реквизиты, его разрешается принять к бухгалтерскому учету.

В п. 1 ст. 252 НК говорится, что для признания расходов в налоговом учете они должны быть документально подтверждены. Это означает, что:

документы оформлены в соответствии с законом о бухучете;

либо используются на территории зарубежного государства согласно традициям делового оборота.

Получается, что контракта с поставщиком и подтверждающего оказание услуги инвойса (отчета, заказа) вполне достаточно для принятия расходов к вычету при расчете налога на прибыль. Не забудьте перевести документы на русский язык и заверить нотариально.

Валютный контроль: суммы, сроки, оформление платежки

Все организации и ИП, имеющие торговые отношения с компаниями — нерезидентами, попадают под валютный контроль (закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»). Агентами контроля за российскими компаниями выступают банки.

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Объем предоставляемых в кредитную организацию данных зависит от вида валютного договора (на импорт, на экспорт, кредитного) и его цены:

Если сумма менее 200 тыс. руб., достаточно указать в платежном поручении код валютной операции.

Тем не менее банк, чтобы убедиться в цене контракта, может запросить у компании и всю документацию по сделке. Код операции указывают в фигурных скобках перед текстом в поле «назначение платежа» в платежке, к примеру: {VO21200}.

Полный список кодов можно найти в приложении 1 к инструкции ЦБ № 181-И от 16 августа 2017 года.

Если сумма превышает 200 тыс. руб., в банк предоставляют контракт и подтверждающие оказание услуги документы (инвойсы, акты и т.п.).

Срок предоставления — не позднее даты платежного поручения. Если компания предоставит не все или неверные документы, банк вправе отказаться проводить валютную операцию.

Если сумма импортного договора превышает 3 млн руб., контракт подлежит постановке на специальный учет.

Срок постановки зависит от первой операции по договору, Банк присваивает контракту уникальный номер, который в дальнейшем нужно указывать на всех документах по импортной сделке, подаваемых в банк. И нужно отчитываться перед банком по каждому платежу или подтверждающему документу.

Срок хранения документации по валютным договорам — не менее трех лет с момента совершения операций, но не ранее срока исполнения контракта.

Если организация не соблюдает порядок предоставления подтверждающих документов или нарушает сроки хранения бумаг по валютным контрактам, компанию оштрафуют на сумму от 40 до 50 тыс. руб., а ее руководителя — на сумму от 4 до 5 тыс. руб. (полный перечень штрафных санкций за валютные нарушения приведен в ст. 15.25 КоАП).

При совершении повторных деяний наказания серьезнее. Кроме того, ст. 193 УК за особо крупные размеры и нарушения, совершенные группой лиц предусматривает уголовную ответственность.

НДС по оказанным услугам — кто платит

В п. 4 ст. 173 и п. 4 ст. 174 НК говорится, что при перечислении денежных средств зарубежному партнеру, у организации возникает обязанность исчислить и уплатить НДС. Требование относится даже к компаниям и ИП, применяющим патентную систему и УСН.

С 1 октября 2021 года в законодательстве произошли изменения, и теперь согласно п. 1 ст. 161 НК, для возникновения обязанности налогового агента надо, чтобы сразу выполнялись два условия:

Местом реализации услуги была территория РФ. Зарубежный контрагент не состоял на учете в ФНС или состоял только по причине:

нахождения на территории России принадлежащей ему недвижимости и (или) транспорта;

открытия счета в российском банке;

нахождения на территории России обособленного подразделения, которое не принимает участие в выполнении услуги по этому контракту.

Есть одно исключение — приобретение электронных услуг, указанных в п. 1 ст. 174.2 НК. Иностранные поставщики, оказывающие их, обязаны самостоятельно регистрироваться на сайте ФНС, исчислять и уплачивать НДС в бюджет РФ.

Важный момент — когда именно платят НДС в бюджет. В письме Минфина № 03-07-08/1467 от 21 января 2015 года уточняется:

при перечислении предоплаты иностранному поставщику;

при оплате оказанных услуг.

Причем банк не вправе отправить денежный перевод «иностранцу», пока не получит от налогового агента платежное поручение на уплату НДС со счета, открытого в этом же банке. На счете покупателя должно быть достаточно денежных средств для перечисления всей суммы налога. Если услуги оказаны, но не оплачены, налоговой базы по НДС не возникает, исчислять и уплачивать налог не надо.

Налоговую базу определяют как сумму дохода от реализации импортных услуг с учетом российского НДС. Применяется ставка 20/120, то есть налоговый агент должен предусмотреть уплату налога и при необходимости увеличить стоимость услуги по контракту, чтобы не потерять средства на уплате НДС. Покупатель составляет счет-фактуру и регистрирует ее в книге продаж, применяется код вида операции «06».

Если покупатель является плательщиком НДС, расходы по зарубежным услугам можно принять к вычету. Для этого необходимо соблюдение двух условий:

услуги получены для осуществления облагаемых НДС операций;

есть первичные документы, подтверждающие принятие услуг на учет.

Выставленный «агентский» счет-фактуру регистрируют в книге покупок, в графе «Код вида операции» ставят «06».

Налоговые агенты по НДС сдают в ФНС обычную декларацию, дополнительно заполняя в ней раздел 2 отдельно по каждому зарубежному поставщику. А налоговый вычет указывают в строке 180 раздела 3.

Налоговые агенты — неплательщики НДС обязаны подать в инспекцию декларацию по НДС, заполняя в ней титульный лист, разделы 1 и 2. Сроки подачи — не позднее 25 числа месяца, идущего за кварталом, в котором покупались иностранные услуги. Прямой обязанности вести книгу продаж по нормам НК РФ у «спецрежимников» нет, но многие эксперты рекомендуют включать в декларацию и раздел 9, ссылаясь на п. 47 порядка заполнения декларации.