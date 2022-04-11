Новые реалии валютного законодательства

Можно ли сотрудничать с компаниями из «недружественных» стран?

Внешнеэкономическая деятельность между российскими и иностранными компаниями не замерла. Если у вас заключен торговый контракт, можно в прежнем режиме согласовывать поставки, производить расчеты через банки, которые не попали под санкции.

Банков, которые продолжают работать — большинство. Под ограничения попали только семь крупнейших учреждений: Банк ВТБ, Открытие, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Банк Россия, Внешэкономбанк (ВЭБ), а также их дочки. На сегодняшний день расчеты с иностранными контрагентами через эти банки невозможны. Сейчас США и Евросоюз рассматривают также санкции против Сбербанка, но решение по нему еще не принято. В то же время другие банки продолжают функционировать в прежнем режиме, например, Локо-Банк — в строю!

Дополнительной проверки со стороны государственной власти потребуют только некоторые виды сделок:

выдача займов (денежных средств под проценты) нерезидентам РФ, участие в уставном капитале иностранных компаний (т. е. покупка долей в бизнесе), покупка недвижимости за рубежом — теперь будет осуществлять на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (постановление Правительства от 06.03.2022 № 295 в ред. от 26.03.2022);

(денежных средств под проценты) нерезидентам РФ, участие в уставном капитале иностранных компаний (т. е. покупка долей в бизнесе), покупка недвижимости за рубежом — теперь будет осуществлять на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (постановление Правительства от 06.03.2022 № 295 в ред. от 26.03.2022); приобретение ценных бумаг — возможно на организованных торгах при наличии разрешений, выдаваемых ЦБ по согласованию с Минфином.

На обычные торговые сделки ограничения не распространяются. Иностранные контрагенты по-прежнему могут перечислять средства в Россию в любой валюте, платить российским подрядчикам, поставщикам и клиентам по внешнеторговым контрактам.

Как изменился валютный контроль в 2022 году?

Валютный контроль в России сохранился и продолжает действовать. При этом в поддержку бизнеса приняты несколько важных нормативных актов. Нововведения важно учитывать при проведении внешнеэкономических сделок.

Резидентам-участникам ВЭД, которые вели расчеты с иностранными контрагентами через банки, попавшие под санкции, разрешено перейти в любой другой уполномоченный банк на территории РФ без перевода в них контрактов (письмо ЦБ № 019-12-4/1210 от 28.02.2022). На вывоз и ввоз некоторых товаров (продукции и сырья) введен временный запрет (указ Президента № 100 от 08.03.2022, постановления Правительства от 9 марта 2022 № 311, 312 и 313). До конца 2022 года ограничения коснутся вывоза древесины, некоторого оборудования, бытовых приборов, техники. Резиденты-экспортеры обязаны продавать валюту, зачисленную на их счета по внешнеторговым контрактам. Не менее 80% от поступившей выручки должно быть обменено на российские рубли в течение трех рабочих дней. Установлен временный порядок исполнения российскими компаниями обязательств по кредитам, займам и иным финансовым инструментам перед кредиторами из «недружественной» за границы. Погашать долг теперь нужно в рублях в эквиваленте сумме обязательств в иностранной валюте по курсу ЦБ на день оплаты (указ Президента от 05.03.2022 № 95). Данное правило актуально, если сумма обязательств превышает 10 млн. руб. в месяц.

Сопровождение валютного контроля в новых условиях лучше доверить надежному партнеру: Локо-Банк позволяет получать иностранную валюту от зарубежных контрагентов, переводить деньги за рубеж по ВЭД-контрактам, рассчитываться с иностранными гражданами на территории РФ и с представительствами иностранных партнеров в России. Специалисты банка бесплатно проконсультируют вас по любым вопросам, связанным с валютным контролем.

Ограничения на покупку иностранной валюты

На ближайшие полгода (до 10 сентября 2022 года) снятие наличных денежных средств в отдельных видах валюты ограничено. Российские компании могут получить доллары, евро, йены, фунты только на целевое расходование — зарубежные командировки своих сотрудников, и в сумме не превышающей 5 тысяч долларов (либо эквивалента в других валютах).

Если нужна большая сумма наличными, придется писать аргументированный запрос в обслуживающий банк, который подаст в свою очередь ходатайство в ЦБ.

На покупку других видов валют данные ограничения не распространяются.

В новых реалиях бизнесу бывает довольно сложно разобраться в правилах валютного контроля, возможностях конвертации, особенностях взаиморасчетов с контрагентами. Важно, чтобы специалисты обслуживающего банка были компетентны в этих вопросах и всегда могли прийти на помощь клиентам.