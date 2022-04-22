ВЭД в 2022 году: переход с расчетов одной валютой на другую. Что нужно учесть бухгалтеру

Изменение валюты договора

Чтобы перевести расчеты с одной валюты на другую, начинать нужно с подписания дополнительного соглашения к договору. Стороны вправе менять любые условия договора (ст. 421 ГК) по взаимному согласию. В доп. соглашении контрагенты оговаривают, с какого момента и на какую валюту переходят расчеты, и в какой день зафиксируют курс валюты. В основном для фиксации используют дату отгрузки товара или дату подписания соглашения.

Но прежде необходимо внести коррективы в ведомость банковского контроля по контракту. Она подлежит обновлению при изменении любых сведений из раздела 1 карточки, к каким и относится валюта контракта, (п. 7.1 Инструкции Центробанка № 181-И).

На официальном сайте Локо-Банка вы найдете образец письма об изменении раздела 1 карточки банковского контроля.

У компании есть 15 дней со дня подписания или вступления в силу доп. соглашения, чтобы направить в банк заявление об изменении карточки банковского контроля с приложением документов-оснований, подтверждающих коррективы. В нашем случае это дополнительное соглашение.

Уполномоченный банк за два дня проверит поступившее обращение и приложенные документы и примет решение. Получили отказ — устраните замечания и подайте заявление со всеми приложениями повторно.

Многие крупные российские банки включены в «санкционные» списки западных стран. Подробно об этом мы рассказали в этой статье. Но это не значит, что сделки клиентов этих банков не будут проводиться. Центробанк разрешил перейти в любой другой, не попавший под санкции уполномоченный банк, без перевода контрактов.

Локо-Банк свободен от санкций и работает с клиентами по различным операциям с ВЭД. Наши специалисты проверяют валютные операции и предупреждают о возможных нарушениях. В валютном законодательстве много сложных нюансов, мы знаем о них всё и поможем избежать штрафов.

Учет валютных операций

Все суммы валютных сделок конвертируются в рубли, в бухучете отражаются в российских рублях:

Дебет 51 — Кредит 62 — от покупателя поступила оплата в рублях по валютному договору.

Если же договором закреплено, что оплата осуществляется в иностранной валюте, то деньги приходят на транзитный валютный счет и делаются такие проводки (п.п. 4, 7, 20 ПБУ 3/2006):

Дебет 52 — Кредит 62 — от покупателя поступила оплата в иностранной валюте.

Если курс валюты не согласован в договоре — пересчет происходит по официальному курсу ЦБ РФ на дату:

поступления платежа;

совершения валютной операции.

В налоговом учете операции в валюте пересчитывают в рубли в день:

поступления частичной или предварительной оплаты;

совершения валютной операции. Пересчитать на рубли нужно разницу между суммой сделки (например, по накладной) и суммой аванса.

Центробанк ежедневно по будням обновляет официальные курсы валют по отношению к российскому рублю. Котировки за текущий день

Когда цена по договору определена в валюте, а оплата — в рублях, в бухгалтерском учете поставщика образуются курсовые разницы.

Курсовые разницы признавались в бухгалтерском и налоговом учетах до 2022 года одинаково. Бухгалтеры переоценивали валютные операции в конце каждого месяца и при поступлении оплаты до полного погашения задолженности. Когда отгрузка и полная оплата за товар прошли в одном календарном месяце, дебиторку пересчитывали единожды.

В части налогового учета в 2022 — 2024 годах действует особый порядок переоценки. Делать ее ежемесячно не нужно. Положительные курсовые разницы 2022-2024 гг., и отрицательные курсовые разницы 2023-2024 гг. возникновения признавайте только при прекращении обязательства или при его полной оплате.

Бухгалтерские записи по учету курсовых разниц выглядят так:

Дебет 50 (52, 58.3, 60, 62 и др.) — Кредит 91.1 — положительная курсовая отнесена на прочие доходы.

Дебет 91-2 — Кредит 50 (52, 58-3, 60, 62 и др.) — отрицательная курсовая разница отнесена на прочие расходы

Валютная задолженность зафиксирована в рублях по курсу на дату соглашения

Если по договору товар уже поставили, но оплата за него не поступила, валютную дебиторскую задолженность покупателя переведите в рубли по курсу на дату соглашения. Именно эту сумму в последствие перечислит покупатель.

Аванс, полученный в валюте, пересчитывается в рубли в день поступления денег на валютный счет. То есть один раз аванс пересчитали в рубли и больше его не трогайте ни в налоговом ни в бухгалтерском учете. Не изменится эта предоплата и при смене валюты договора датой доп. соглашения. Курсовая разница не возникнет. Итоговый платеж за поставку будет равен разнице рублевой суммы договора по дополнительному соглашению и конвертированного в рубли аванса в момент его поступления.

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Валютная задолженность зафиксирована в рублях по курсу на дату отгрузки

Речь идет о том, чтобы зафиксировать курс валюты на дату отгрузки в соглашении, а не о подписании доп. соглашения задним числом. Последнее чревато тем, что у бухгалтера не будет документов, чтобы подтвердить корректность и своевременность отражения курсовых разниц в бухучете, возникших после отгрузки и до подписания соглашения о смене валюты договора, если эти события произошли в разных месяцах.

Если товар отгрузили в прошедшем году и годовая отчетность уже сдана, а вы все-таки пошли таким путем, будьте готовы подать уточненные декларации, так как изменения курсов валют придется корректировать как ошибочные и править датой обнаружения.

А вот в 2022 — 2024 годах налоговый учет освобожден от ежемесячного отнесения на доходы или расходы курсовых разниц в зависимости от их знака («+» или «-»). Это дает большую свободу в выборе даты дополнительного соглашения. В общем случае правильнее поставить в соглашении текущую дату, но указать, что переоценка проходит по курсу на момент отгрузки товара. Такой способ не добавит работы бухгалтеру, потому что корректировки пройдут датой доп. соглашения.

Фиксация курса валюты на момент отгрузки не даст образоваться курсовым разницам у продавца. Дальнейшая оплата поступит в рублях, независимо от колебаний курса.