Управление финансами

Банковская гарантия. Зачем нужна малому бизнесу и как получить?

В банковской гарантии совмещено лучшее от страховки и кредита. Этот документ подтверждает готовность банка возместить финансовые потери заказчика, если по каким-то причинам исполнитель не выполнит своих обязательств.

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Банковская гарантия. Зачем нужна малому бизнесу и как получить?

В тексте гарантии содержится указание на основное обеспечиваемое исполнителем обязательство, подлежащая выплате денежная сумма или порядок ее определения, обстоятельства выплаты суммы и участники гарантии:

  • бенефициар — покупатель (заказчик);
  • принципал — поставщик (подрядчик, исполнитель, т. е. ИП или юрлицо);
  • гарант — кредитная организация, выдавшая гарантию.

Также указываются сроки, сумма (как правило, 5-30% от общей суммы потенциального заказа) и иные условия (полный перечень см. п. 4 ст. 368 ГК).

Расскажем, как оформить этот полезный документ.

Для чего нужна банковская гарантия

Как правило, банковские гарантии требуются участникам госзакупок или тендеров. Исполнителей обязывают вносить на счет заказчика определенную сумму в качестве залога на тот случай, если после выигрыша закупки (тендера) они откажутся от поставки товара (выполнения работы или оказания услуги).

Если заявок подано несколько, то придется изыскивать внушительную сумму денег, что для малого бизнеса неприемлемо. В этом случае на помощь приходит банк и его гарантия.

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Как правило, сведения о выдаче банковских гарантий по 44-ФЗ, 185-ФЗ, 615-ПП размещены в соответствующем реестре на сайте zakupki.gov.ru. При необходимости банк предоставляет «бумажные» документы. Достаточно обратиться с соответствующим запросом и получить копии:

  • письма-запроса (на официальном бланке фирмы, с указанием контактных данных);
  • саму банковскую гарантию.

Банковские гарантии также оформляют и для иных целей. Например, многие крупные заказчики тщательно отбирают исполнителей и, чтобы подтвердить свою надежность и получить выгодный контракт, оформляют банковскую гарантию.

Банковские гарантии актуальны и в сфере ВЭД (нередко их требуют не только иностранные партнеры, но и таможенники), и в налоговых отношениях. Например, если предприниматель не может в срок оплатить налоги, штрафы и пени, он может попросить у налоговиков отсрочку или рассрочку. В этом случае налоговики потребуют обеспечить платеж банковской гарантией.

Виды банковских гарантий

Банковские гарантии могут быть:

  • обеспеченными и необеспеченными (зависит от того, требуется ли от принципала залог);
  • условными и безусловными (зависит от того, требуются ли для выплат доказательства нарушений контрактных условий);
  • прямыми и обратными (в зависимости от того, кто их выплачивает);
  • отзывными и безотзывными (первые можно отозвать до начала исполнения, вторые — исполняются вне зависимости от обстоятельств).

Гарантии также различаются по типу сделки: тендерные, для исполнения договора, платежные, таможенные, налоговые и авансовые. Чаще всего в законе оговорено, какие виды гарантий необходимы в том или ином случае. Так, в целях 44-ФЗ (закупки для гос- и муниципальных нужд) получают безотзывные тендерные гарантии (в обеспечение контракта, не более 5% от его суммы на весь срок тендера) и гарантии на исполнение договора (в обеспечение выполнения обязательств подрядчика, не менее 5% от суммы контракта).

Важно: гарантом по госзакупкам может выступать лишь банк, внесенный в реестр Минфина РФ — с определенным кредитным рейтингом и достаточным уставным капиталом. Получите банковскую гарантию срочно, онлайн, в правильном банке.

В чем выгода банковской гарантии

Предприниматель получает поддержку банка на более выгодных (по сравнению с обычным кредитом) условиях.

Банковская гарантия — показатель надежности партнера, т. к. заказчик на 100% уверен, что ничего не потеряет. Даже если по каким-либо причинам контракт сорвется, банк (гарант) возместит финансовые потери (ущерб).

К тому же за недобросовестных исполнителей вряд ли кто-то поручится (банки всегда проверяют претендентов, отсеивая не только явные компании-«однодневки», но и просто сомнительные фирмы).

Условия и документы для получения

Получить банковскую гарантию для малого бизнеса просто. Надежный банк всегда заинтересован в предоставлении гарантий (хорошее вложение, низкий риск), поэтому для претендента достаточно будет подтвердить:

  • «опыт» работы — от полугода;
  • обороты, позволяющие выполнить взятые на себя контрактные обязательства;
  • отсутствие длительных убыточных периодов (по данным отчетности);
  • отсутствие просроченных долгов (факультативно — других непогашенных кредитов).

Стандартный перечень документов для банковской гарантии:

  • учредительная документация;
  • финансовая отчетность (за последние квартал, год);
  • паспорт гендиректора организации.

Могут потребоваться дополнительные документы. Например, сведения о доходах (расходах), декларация 3-НДФЛ (для ИП), документация о конкурсе и т. п.

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Как оформляется банковская гарантия?

Сначала вы определяетесь с банком. Необходимо убедиться в том, что эта кредитная организация вправе выдавать банковские гарантии. Это можно сделать на сайте Минфина, где имеется список банков—гарантов по гос- и муниципальным закупкам.

Далее формируется пакет документов. Текст гарантийного документа согласовывается с заказчиком, после чего заключается договор с банком и получается подтверждение банковской гарантии (выписка из реестра, оригинал гарантии).

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