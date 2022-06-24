Смена юридического адреса. Как устроить «переезд» организации

Местонахождение указывается в учредительных документах (п. 4 ст. 52 ГК), юридический адрес указывается в ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 54 ГК, подп. «в» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», далее — закон о госрегистрации). Порядок регистрации переезда зависит от того, меняется ли место фактического нахождения.

Если оно не меняется, то достаточно представить форму Р13014 в течение семи рабочих дней в свою ИФНС. Если меняется, то принимается решение о «переезде» и в течение 3-х рабочих дней представляется форма Р13014. После того как в ЕГРЮЛ будут внесены изменения, не позднее 20-ти дней представляются документы для регистрации изменений в учредительном документе.

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Если местонахождение остается прежним

Идеальная ситуация — это когда юридический адрес и фактический совпадают. Но так бывает далеко не всегда.

Если же юридический адрес меняется, а сам хозяйствующий субъект остается в пределах того же населенного пункта (муниципального образования), то в течение семи рабочих дней представляем в свою ИФНС форму Р13014 с заполненными титульным листом, а также листом П «Сведения о заявителе» и пунктом 2 «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица» листа Б (п. 87 Требований..., утв. приказом ФНС от 31 августа 2020 № ЕД-7-14/617).

Также приложите документальное подтверждение того, что вы вправе распоряжаться объектом (или его частью), в который переезжаете. Это может быть выписка из реестра о праве собственности, договор пользования, аренды и т. п.

Изменения регистрируют или в ИФНС по месту нахождения хозсубъекта (п. 1 ст. 18 Закона о госрегистрации) или в специальной инспекции (актуально для крупных городов, п. 3 приказа МНС от 22 июня 2004 № САЭ-3-09/436).

Если местонахождение изменяется

Необходимо уведомить об изменении адреса. В течение трех рабочих дней после того, как будет принято решение об изменении адреса, в старую ИФНС представляем решение и форму Р13014 с заполненным титульным листом (проставляем в п. 6 цифровое значение 1 — обозначение принятия решения об изменении местонахождения), с листами П и Б, в котором:

в п. 1 указывается новое местонахождение;

п. 2 «Адрес юридического лица в пределах местонахождения юридического лица» — не заполняется.

Такие разъяснения дала ФНС в письме от 4 февраля 2021 № ЗГ-3-14/717.

Далее регистрируем изменения адреса. Запись о принятии решения об изменении местонахождения внесена в ЕГРЮЛ. Не ранее 21-го дня с даты внесения представьте в новую ИФНС документы для регистрации изменений в учредительные документы (п. 1 ст. 17 закона о госрегистрации). В том числе — форму Р13014 (заполняются титул, листы Б и П) и документальное подтверждение права пользование объектом недвижимости или его частью (п. 1, 6 ст. 17 закона о госрегистрации).

Госпошлина составляет 800 руб. (подп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК). Она не уплачивается при подаче электронных документов (при подаче на сайте ФНС России, через Госуслуги, через МФЦ и через нотариуса).

Если адрес изменился на новый — это адрес места жительства:

либо ее участника, владеющего не менее 50% голосов от общего количества голосов участников общества

либо лица, имеющего право без доверенности действовать от имени организации.

В этом случае не требуется подавать отдельное заявление о том, что вы приняли решение об изменении адреса местонахождения. В ИФНС подают только форму № Р13014. На ее титульном листе в п. 6 проставляем «1» (п. 6 ст. 17 закона о госрегистрации), листы Б и П.

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