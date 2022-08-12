Операции по расчетному счету в бухгалтерском учете

Виды операций по расчетному счету

Все операции, проводимые через расчетный счет, можно разделить на две группы:

операции по зачислению денежных средств;

операции по списанию денежных средств.

Операции по зачислению денежных средств

К данной категории операций можно отнести:

получение выручки от продажи товаров и услуг;

поступление авансов от заказчиков и покупателей;

возврат выданных авансов;

получение краткосрочных и долгосрочных кредитов, займов;

погашение предоставленных займов;

начисление процентов по депозиту;

возврат денег с депозитного счета;

возврат излишне уплаченных налогов и др.

Операции по списанию денежных средств

Списание с расчетного счета осуществляется при совершении следующих операций:

платежи поставщикам и подрядчикам;

уплата налогов, сборов, страховых взносов в бюджет;

погашение краткосрочных и долгосрочных займов;

снятие или перевод средств на открытие депозитов;

выдача заработной платы сотрудникам;

оплата комиссии банку за обслуживание счета и др.

Все операции по расчетному счету осуществляются банком с разрешения владельца этого счета. Лишь в некоторых случаях, согласно Положению Банка России № 762-П, банки могут принудительно списать деньги со счета.

Например, они могут безакцептно списать денежные средства при поступлении в банк судебного приказа, требований от налоговых, таможенных органов или при наличии возможности списания в договоре банковского счета с клиентом.

Если необходимо провести несколько операций, а на расчетном счете не хватает средств, банк переводит деньги в следующем порядке:

Списание по исполнительным документам (выплата алиментов или возмещение ущерба здоровью). Перевод заработной платы сотрудникам. Уплата налогов и сборов в бюджет. Списание по исполнительным документам других направлений (погашение займов); Иные списания согласно датам календаря.

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Подтверждающие документы

Каждая проводимая по расчетному счету операция должна быть обоснована и подтверждена документально. Для этого существуют специальные формы – платежные поручения и платежные требования.

Платежное поручение – документ, согласно которому владелец счета (плательщик) дает своему обслуживающему банку распоряжение перевести на счет получателя средств некую сумму денежных средств. Счет получателя средств может быть открыт как в этом же, так и в другом банке.

Платежное требование – документ, согласно которому уже получатель средств направляет обслуживающему банку плательщика требование о переводе денег со счета должника на счет кредитора. При этом плательщик может быть ознакомлен и согласен с этим требованием, а может и нет.

Например, согласно закону 164-ФЗ, если лизингополучатель просрочил оплату более чем в два раза, то лизингодатель вправе обратиться в обслуживающий банк должника с требованием списать просрочку с его счета безакцептно (без распоряжения владельца счета).

При зачислении наличных средств на счет необходимо объявление на внесение наличных средств и квитанция с отметкой банка.

Отражение операций в бухгалтерском учете

Согласно Приказу Минфина № 94н, все операции, которые проходят через расчетный счет, в бухгалтерском учете отражаются на счете 51 «Расчетный счет».

Это активный счет, поэтому по дебету отражается остаток денежных средств и проходят поступившие суммы, а по кредиту – списания. Основными первичными документами выступают платежные поручения и платежные требования.

Приведем наиболее часто встречающиеся проводки по 51 счету.

Поступления на расчетный счет:

поступила оплата от покупателя – Дт 51 «Расчетный счет», Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (субсчет «Оплата»);

«Расчетный счет», «Расчеты с покупателями и заказчиками» (субсчет «Оплата»); поступил аванс от покупателя – Дт 51, Кт 62 (субсчет «Авансы»);

(субсчет «Авансы»); возврат предоплаты поставщиком – Дт 51, Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (субсчет «Авансы»);

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (субсчет «Авансы»); возврат налога – Дт 51, Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

«Расчеты по налогам и сборам»; поступила наличная выручка из кассы – Дт 51, Кт 50 «Касса»;

«Касса»; получен, поступил кредит – Дт 51, Кт 66/67 «Расчеты по краткосрочным / долгосрочным кредитам и займам».

Списания с расчетного счета:

произведена оплата поставщику – Дт 60 (субсчет «Оплата»), Кт 51 ;

(субсчет «Оплата»), ; переведен аванс поставщику – Дт 60 (субсчет «Авансы»), Кт 51 ;

(субсчет «Авансы»), ; возвращен аванс покупателю – Дт 62 (субсчет «Авансы»), Кт 51 ;

(субсчет «Авансы»), ; получены наличные в кассу с расчетного счета – Дт 50, Кт 51 ;

; перечислена зарплата сотрудникам – Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», Кт 51 ;

«Расчеты с персоналом по оплате труда», ; оплачены банковские услуги – Дт 91 «Прочие доходы и расходы», Кт 51 ;

«Прочие доходы и расходы», ; оплачены налоги – Дт 68, Кт 51 и т. д.

Наличие и ведение расчетного счета также предполагает предоставление банком владельцу счета выписки по счету на регулярной основе. Либо владелец счета может сам через мобильный банк моментально загрузить выписку за любой период владения счетом. Данный документ очень важен в аналитическом и бухгалтерском учете. Все денежные потоки отражаются в выписке и необходимы для грамотного ведения учета, правильного составления отчетности и расчета налогов.