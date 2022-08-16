Как получать оплату в интернет-магазине без рисков для бизнеса

Обратите внимание, если клиентом является физическое лицо, продавец обязан выполнять требования закона 54-ФЗ — зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС, заключить договор с ОФД, отправлять электронный чек покупателю по каждой продаже. Онлайн-касса не понадобится самозанятым ИП, а также при выполнении некоторых исключительных условий, о которых мы расскажем далее.

Прием оплаты через агрегатора и платежную систему

Платежные агрегаторы и системы — это отдельные кредитные и некредитные организации, предоставляющие специальные программы, которые умеют принимать оплату из множества различных источников:

банковские карты;

электронные деньги;

деньги со счета мобильного телефона;

платежные системы, например Mir Pay;

банковские переводы;

наличными в терминалах;

через Систему быстрых платежей (СБП).

Количество используемых средств оплаты является их основным конкурентным преимуществом по сравнению с другими способами приема онлайн-платежей.

Агрегатор собирает полученную по различным каналам оплату через многофункциональный шлюз, а затем переводит на расчетный счет продавца, удержав свое вознаграждение. В зависимости от используемого сервиса и торгового оборота размер вознаграждения начинается от 3%. Встречаются даже комиссионные в размере 10% от суммы покупки.

Расходы на содержание системы оплаты придется переложить на плечи покупателя или уменьшить свою прибыль.

Агрегаторы, как правило, обладают функциями платежных агентов, поэтому продавец может не устанавливать онлайн-кассу. Все требования 54-ФЗ будет выполнять сторонняя организация. Обязательно проверьте этот момент при заключении договора.

Если у агрегатора отсутствует возможность пробивать онлайн-чек, то узнайте, как сервис будет сообщать о факте поступления безналичных денег от покупателя. Ведь во время перечисления оплаты собственная или арендованная облачная касса должна передать фискальные данные в ОФД и отправить покупателю чек на оставленный номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

Перед тем как согласиться на условия платежных агрегаторов, оцените потребности своих клиентов. Возможно, что большинство способов приема оплаты клиенты использовать не будут. Тогда, вместо работы с агрегатором, вам лучше выбрать другой вариант.

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Интернет-эквайринг

Он тоже использует платежный шлюз, но только для приема банковской карты или электронных денег. Этот способ онлайн-оплаты можно описать следующим образом:

1. После оформления заказа клиента переводят на страницу оплаты, где он вводит данные карты.

Сведения будут в безопасности, т. к. передаются по зашифрованным каналам. А дополнительной защитой от мошенников служит код подтверждения, который приходит на телефон покупателя.

2. Сервис-провайдер аутентифицирует пользователя, проверяет подлинность данных, отправляет сведения о транзакции в процессинговый центр.

3. Процессинговый центр связывается с банком обслуживающим карту, запрошенная сумма покупки холдируется на счету клиента.

Так как сумма покупки списывается с привязанной к текущему счету банковской карты, для удобства продавца работает функция холдирования. Это значит, что денежные средства не сразу списываются со счета клиента, а временно «замораживаются». В это время он не сможет их потратить на другие покупки, а при отказе от покупки быстро получить обратно. Благодаря холдированию, продавец не мучается с возвратами или обработкой неподтверждённых заказов, что было бы довольно проблематичным при использовании сторонних агрегаторов.

4. Если клиент не отказался от покупки, то на следующий рабочий день продавец увидит поступление денежных средств на расчетный счет за вычетом комиссии от системы эквайринга.

Подключение интернет-эквайринга занимает минимум времени, т. к. его предоставляют банки, в которых уже открыт расчетный счет клиента.

В Локо-Банке клиенты могут удобно и безопасно оплачивать картой товары и услуги на сайте, а продавец платит минимальную комиссию за транзакцию от 1,45%.

Оплата по QR-коду в интернет-магазине

Это аналог банковского интернет-эквайринга. Денежные средства моментально списываются и зачисляются на расчетный счет продавца, т. к. безналичные переводы происходят по реквизитам, а не через процессинговый центр, обслуживающий пластиковые карточки.

Чтобы оплатить товар по QR-коду, у покупателя должно быть установлено мобильное приложение банка, обслуживающего пластиковую карту или текущий счет. Если технические возможности позволяют, то покупатель может платить по QR-коду двумя способами:

Продавец размещает на сайте интернет-магазина графическое изображение — QR-код, который ему предоставляет обслуживающий банк. После считывания графического изображения клиент подтверждает оплату в своем мобильном приложении. Внедрение сервиса по API на сайт позволяет выставлять счета на оплату по QR-коду без введения реквизитов. Счет можно отправить через мессенджер или на электронную почту. Затем клиент, если он согласен с условиями счета, сканирует размещенный в нем QR-код.

После совершения транзакции клиенту приходит уведомление о списании средств. Одновременно с ним продавец может увидеть поступление на расчетный счет в личном кабинете клиент-банка.

Кроме скорости зачисления у системы СБП есть ещё одно весомое для бизнеса преимущество — минимальная комиссия, размер которой регулирует Центробанк. Комиссия зависит от вида деятельности компании: либо 0,4%, либо 0,7%. А с учетом последних изменений продавцам из категории МСП затраты на СБП ЦБ РФ компенсирует до 31.12.2022.

Оплату по QR-коду можно использовать одновременно с интернет-эквайрингом. Таким образом, клиент получает больше способов для выполнения оплаты заказа.