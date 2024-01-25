Расходы на логистику выросли на 35%. Как сэкономить?

Рассказываем, как сэкономить на доставке грузов и автоматизировать процесс управления перевозками для снижения логистических расходов. MasterTMS — удобный инструмент руководителей, финансистов, логистов, диспетчеров, перевозчиков и водителей.

Новый инструмент для финдиректора

Полгода назад к нам в MasterTMS обратился финансовый директор завода по производству упаковки. Каждый месяц его логистический отдел организует более 480 перевозок. 80% из них разыгрывается на торгах между аккредитованными перевозчиками.

Финансовый директор пришел с проблемой: расходы на логистику постоянно росли — нужно было оценить, насколько эффективно тратится бюджет. Требовалось составить общую картинку и найти возможности для сокращения затрат.

Появился запрос в инструменте, который даст понятный анализ, автоматизирует процесс получения данных и покажет, как сэкономить на перевозках. Мы приняли вызов и создали решение: специальный модуль в MasterTMS для финдиректоров и руководителей.

MasterTMS — система управления грузоперевозками. Она помогает сэкономить до 20% бюджета на доставку грузов. Это единое окно для руководителей, финансистов, логистов, диспетчеров, перевозчиков и водителей.

Логисты могут создавать заявки за пару минут, проводить торги и планировать рейсы с помощью алгоритмов AI. Диспетчеры отслеживают движение грузов онлайн. Руководители получают расширенную аналитику. Финдиректоры могут в режиме реального времени контролировать расходы, проводить анализ и следить за эффективностью затрат.

MasterTMS учитывает опыт грузовладельцев, которые делают более 370 000 отгрузок в год. Заказать презентацию решения можно здесь.

В помощь финдиректору

За 2023 стоимость фрахта выросла на 30–35%: бюджеты на корпоративную логистику сильно увеличились. Профессионалы стали искать способы обуздать этот рост внутри своих компаний.

Собрав побольше информации, мы пошли по проверенному пути — сделали автоматизированный сбор и представление важной информации. Детальная статистика и правильные отчеты повышают прозрачность корпоративной логистики для финансистов, у вас появляется эффективный инструмент для анализа расходов и последующего снижения затрат.

Вы можете видеть, как проходят торговые процедуры в режиме онлайн — это делает логистику максимально прозрачной.

MasterTMS автоматически формирует подробный отчет с детальной информацией по перевозкам.

Отчет содержит фактические и рыночные ставки по каждому направлению. Сравнивая их, вы сможете определить обоснованность затрат и найти неэффективных контрагентов, которые, возможно, завышают цены.

Если стоимость перевозок сильно выше рынка — это красный флажок. Он сообщает: здесь стоит посмотреть повнимательнее, разобраться в ситуации и попробовать привезти корпоративный ценник к рыночному состоянию.

Проводите оперативный контроль финпоказателей. Для этого мы показываем полезные графики. На них вы сразу заметите отклонение ваших цен от рыночного тренда или плановых показателей.

Создавайте собственные отчеты, которые помогут вам навести порядок и сделают логистику не такой расточительной. Вы будете видеть затраты на перевозки в разрезе направлений, перевозчиков, конкретных сделок. В отчетность даже входит информация о претензиях, которые выставляют ваши контрагенты-перевозчики. Это поможет провести более глубокий анализ расходов.

Поможем сократить расходы на логистику и наладить эффективный учет Оставьте контакты, мы перезвоним: Отправить

Финдиректору и не только

Новый модуль MasterTMS полезен не только тем, кто заведует финансами. Управленцам он помогает принимать оперативные решения и улучшать работу собственных команд.

Руководитель отдела логистики может получать отчеты с общим количеством закрытых заявок и с долей перевозок, закрытых на торгах (такие обычно обходятся дешевле). MasterTMS отследит скорость успешного закрытия заявок.

Еще одна важная часть аналитики — % отклонения корпоративных ставок от рыночных. Это один из показателей эффективности работы всей команды:

Если рыночная стоимость по направлению сильно расходится с рынком — есть повод задуматься.

Сравнивая ценовые тренды на рынке и в компании, можно сэкономть: если рынок диктует условия для снижения ставок — не стоит упускать такую возможность, можно запросить дисконт у перевозчиков. Когда рыночная стоимость перевозок наоборот растет, можно заранее подготовиться к переговорам с перевозчиками, которые запросят повышение цен.

Статистика встречных предложений на торгах поможет определить заинтересованных, мотивированных перевозчиков. Кто-то из них больше думает о краткосрочной прибыли и не готов конкурировать, другие — могут уступить в цене в расчете на долгосрочное сотрудничество. Увидеть таких партнеров помогают отчеты в нашем новом модуле.

Уже в первый месяц использования MasterTMS наш клиент — финдиректор завода упаковки — обнаружил, как быстро оптимизировать расходы.

Оказалось, перевозчики, которые возят грузы по низким ставкам обходятся компании дороже, чем партнеры с более высокими ставками. Многие перевозчики соглашаются на рейсы по минимальной цене, а потом выставляют претензии — из-за этого общая стоимость их услуг для заказчика получается выше.

Получив новые данные, финдиректор с руководителем отдела логистики приняли решение изменить подходы к выбору перевозчиков и разработать корпоративную систему рейтинга партнеров. Это привело к быстрому снижению логистических расходов на несколько процентов.

MasterTMS для руководства компании — это не просто таблицы и удобные графики в web-интерфейсе. Это инструмент экономии и улучшения бизнес-процессов. С ним можно оценить эффективность каждого логиста и перевозчика, определить точки роста каждого члена команды и всего направления.

Расширенная аналитика, оперативные рыночные данные, удобные графики и таблицы. Всё это поможет обосновать расходы на логистику и сэкономить до 20% от бюджета. MasterTMS умеет бережно собирать данные, делает их полезными и понятными.

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