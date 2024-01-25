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MasterTMS
Перевозка

Расходы на логистику выросли на 35%. Как сэкономить?

Рассказываем, как сэкономить на доставке грузов и автоматизировать процесс управления перевозками для снижения логистических расходов. MasterTMS — удобный инструмент руководителей, финансистов, логистов, диспетчеров, перевозчиков и водителей.
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Расходы на логистику выросли на 35%. Как сэкономить?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новый инструмент для финдиректора

Полгода назад к нам в MasterTMS обратился финансовый директор завода по производству упаковки. Каждый месяц его логистический отдел организует более 480 перевозок. 80% из них разыгрывается на торгах между аккредитованными перевозчиками.

Финансовый директор пришел с проблемой: расходы на логистику постоянно росли — нужно было оценить, насколько эффективно тратится бюджет. Требовалось составить общую картинку и найти возможности для сокращения затрат.

Появился запрос в инструменте, который даст понятный анализ, автоматизирует процесс получения данных и покажет, как сэкономить на перевозках. Мы приняли вызов и создали решение: специальный модуль в MasterTMS для финдиректоров и руководителей.

MasterTMS — система управления грузоперевозками. Она помогает сэкономить до 20% бюджета на доставку грузов. Это единое окно для руководителей, финансистов, логистов, диспетчеров, перевозчиков и водителей.

Логисты могут создавать заявки за пару минут, проводить торги и планировать рейсы с помощью алгоритмов AI. Диспетчеры отслеживают движение грузов онлайн. Руководители получают расширенную аналитику. Финдиректоры могут в режиме реального времени контролировать расходы, проводить анализ и следить за эффективностью затрат.

MasterTMS учитывает опыт грузовладельцев, которые делают более 370 000 отгрузок в год. Заказать презентацию решения можно здесь.

В помощь финдиректору

За 2023 стоимость фрахта выросла на 30–35%: бюджеты на корпоративную логистику сильно увеличились. Профессионалы стали искать способы обуздать этот рост внутри своих компаний.

Собрав побольше информации, мы пошли по проверенному пути — сделали автоматизированный сбор и представление важной информации. Детальная статистика и правильные отчеты повышают прозрачность корпоративной логистики для финансистов, у вас появляется эффективный инструмент для анализа расходов и последующего снижения затрат. 

  • Вы можете видеть, как проходят торговые процедуры в режиме онлайн — это делает логистику максимально прозрачной.

  • MasterTMS автоматически формирует подробный отчет с детальной информацией по перевозкам.

Отчет содержит фактические и рыночные ставки по каждому направлению. Сравнивая их, вы сможете определить обоснованность затрат и найти неэффективных контрагентов, которые, возможно, завышают цены.

Если стоимость перевозок сильно выше рынка — это красный флажок. Он сообщает: здесь стоит посмотреть повнимательнее, разобраться в ситуации и попробовать привезти корпоративный ценник к рыночному состоянию.

  • Проводите оперативный контроль финпоказателей. Для этого мы показываем полезные графики. На них вы сразу заметите отклонение ваших цен от рыночного тренда или плановых показателей.

  • Создавайте собственные отчеты, которые помогут вам навести порядок и сделают логистику не такой расточительной. Вы будете видеть затраты на перевозки в разрезе направлений, перевозчиков, конкретных сделок. В отчетность даже входит информация о претензиях, которые выставляют ваши контрагенты-перевозчики. Это поможет провести более глубокий анализ расходов.

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Финдиректору и не только

Новый модуль MasterTMS полезен не только тем, кто заведует финансами. Управленцам он помогает принимать оперативные решения и улучшать работу собственных команд.

Руководитель отдела логистики может получать отчеты с общим количеством закрытых заявок и с долей перевозок, закрытых на торгах (такие обычно обходятся дешевле). MasterTMS отследит скорость успешного закрытия заявок.

Еще одна важная часть аналитики — % отклонения корпоративных ставок от рыночных. Это один из показателей эффективности работы всей команды:

Если рыночная стоимость по направлению сильно расходится с рынком — есть повод задуматься.

Сравнивая ценовые тренды на рынке и в компании, можно сэкономть: если рынок диктует условия для снижения ставок — не стоит упускать такую возможность, можно запросить дисконт у перевозчиков. Когда рыночная стоимость перевозок наоборот растет, можно заранее подготовиться к переговорам с перевозчиками, которые запросят повышение цен.

Статистика встречных предложений на торгах поможет определить заинтересованных, мотивированных перевозчиков. Кто-то из них больше думает о краткосрочной прибыли и не готов конкурировать, другие — могут уступить в цене в расчете на долгосрочное сотрудничество. Увидеть таких партнеров помогают отчеты в нашем новом модуле.

Уже в первый месяц использования MasterTMS наш клиент — финдиректор завода упаковки — обнаружил, как быстро оптимизировать расходы.

Оказалось, перевозчики, которые возят грузы по низким ставкам обходятся компании дороже, чем партнеры с более высокими ставками. Многие перевозчики соглашаются на рейсы по минимальной цене, а потом выставляют претензии — из-за этого общая стоимость их услуг для заказчика получается выше.

Получив новые данные, финдиректор с руководителем отдела логистики приняли решение изменить подходы к выбору перевозчиков и разработать корпоративную систему рейтинга партнеров. Это привело к быстрому снижению логистических расходов на несколько процентов.

MasterTMS для руководства компании — это не просто таблицы и удобные графики в web-интерфейсе. Это инструмент экономии и улучшения бизнес-процессов. С ним можно оценить эффективность каждого логиста и перевозчика, определить точки роста каждого члена команды и всего направления.

Расширенная аналитика, оперативные рыночные данные, удобные графики и таблицы. Всё это поможет обосновать расходы на логистику и сэкономить до 20% от бюджета. MasterTMS умеет бережно собирать данные, делает их полезными и понятными.

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