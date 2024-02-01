Ускоряем документооборот в логистике: автоматизация и бесшовный переход на ЭДО

Все больше компаний объявляют о переходе на электронный документооборот в логистике. Это тренд во многих отраслях, логистика тут не исключение. В электронную форму можно перевести базовые логистические документы: заявки, доверенности, претензии, а также с 2023 года можно использовать электронные транспортные накладные (ЭТрН).

В MasterTMS мы предлагаем решение, которое помогает быстрее наладить обмен цифровыми документам, упрощает процесс и сразу даёт все преимущества «цифры» — экономию, скорость и повышение надежности.

Суть решения

MasterTMS — это единое окно для управления перевозками в вашем браузере. Логисты создают заявки за пару минут, проводят торги и планируют рейсы. Диспетчеры отслеживают движение грузов онлайн. Руководители получают расширенную аналитику. Финдиректоры могут контролировать расходы, проводить анализ и следить за эффективностью затрат. Для водителей создано мобильное приложение, где они видят всю информацию о рейсе и могут сообщать о продвижении по маршруту.

Мы стремимся оптимизировать процессы клиентов с помощью современной TMS-системы — это путь, проверенный компаниями-лидерами.

Отдельное направление нашей работы — помощь клиентам в переходе на ЭДО. Мы обучаем сотрудников клиентов, полностью исключаем сбои и технические неполадки, помогаем оптимизировать процессы — чтобы клиенты получили все преимущества электронного документооборота логистических операций.

Наша TMS умеет создавать четыре главных документа в логистике:

Заявку-договор на перевозку;

Доверенность на водителя;

Электронную транспортную накладную (ЭТрН);

Претензии (здесь мы сделали отдельный большой функционал).

Создание документов не требует ручного ввода — все титулы формируются автоматически в процессе создания заявки в системе или при загрузке данных из 1С.

Влияние человеческого фактора и вероятность ошибки сведены к минимуму. У перевозчиков только позитивные эмоции от этого сервиса: у них вся информация появляется мгновенно и требуется лишь подтвердить заказ.

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В чем польза от ЭДО

Автоматическое создание главных документов для перевозки в MasterTMS:

1. Ускоряет процессы.

Система сама создает документы, а для их подписания достаточно нажать на мышку. Бухгалтерия может отслеживать статусы накладных и заявок, тут же их скачивать и проводить оплаты. Водитель получает доверенность в мобильном приложении и не гоняется за ней к обладателю печати.

Возможные неточности подсвечиваются в процессе создания заявок. Система выделяет незаполненные поля, указывает на ошибки и предоставляет рекомендации по их исправлению.

Исчезает необходимость в повторной отправке бумажных экземпляров, если появились изменения. Документ больше не может потеряться в дороге, его легко восстановить без дополнительных расходов.

Все параметры рейса, документы, подписи и комментарии моментально отображаются в системе, они доступны для всех участников перевозки: отправителя, транспортной компании и водителя. Грузополучатель также вовлечен в процесс: ему приходит ссылка для отслеживания груза.

2. Снижает риски.

В логистике встречаются недобросовестные контрагенты — они могут увезти груз неизвестно куда. Но даже проверенные транспортные компании нарушают условия договора, допускают опоздания и порчу груза.

ЭДО у перевозчика служит определенной страховкой и говорит о его добросовестности. Новички не любят работать с «цифрой», фотографируют ТТН прямо в салоне грузовика и присылают сканы непонятного качества.

С цифровой подписью грузовладелец сразу получает юридически значимый документ, с которым может отстаивать свои интересы как в досудебном порядке, так и в суде. Для перевозчиков рисков меньше, но и у них бывают вопросы, которые требуют живых подписей на заявках и накладных — всё это обеспечивает ЭДО.

Оцифровать работу с контрагентами для наших клиентов — значит повысить качество транспортных услуг и увеличить безопасность для всех участников процесса.

3. Решение экономит время и деньги.

Для составления документов не требуется специальный сотрудник с зарплатой — документы генерирует умный алгоритм. Это удобно делать в единой корпоративной системе с дружелюбным интерфейсом, где работает и логист, и директор, и бухгалтер. Зайти в нее можно из любой точки мира, где есть интернет.

Расходов на бумагу и печать тоже станет меньше. Не требуется специального помещения для хранения документов. Все остается внутри электронной системы на российских серверах под надежной защитой. «Достать» нужный документ можно в течение пары минут. Система обеспечивает удобство хранения: все документы связанные с конкретной поставкой сохраняются в контексте этой поставки.

4. Повышает лояльность дефицитных контрагентов — ценных перевозчиков.

С бумагой как: чем быстрее дальнобойщик доедет до почты и отправит бумажный ТТН, тем скорее он получит полную оплату, а грузовладелец проведет оплату и закроет сделку. Перед этим накладную должен подписать грузополучатель, транспортная компания — выставить счет, грузоотправитель — получить документы. И на все это может уйти ни одна неделя, а то и месяц.

Через электронные документы в MasterTMS оплаты проходят гораздо быстрее — старой-доброй почты не требуется. Все участники процесса получают уведомления о подписании, а вместе с ним и электронные оригиналы документов — прямо в окне браузера.

Процесс получения оплаты ускоряются, а перевозчики с удовольствием работают с компанией — теперь им не надо заморачиваться с бумагами, стоять в очередях, а потом еще ждать оплаты несколько недель. В случае возникновения претензий процесс движется быстрее, события развиваются на экране рабочего монитора.

MasterTMS учитывает опыт грузовладельцев, которые делают более 370 000 отгрузок в год Оставьте контакты и получите набор решений для вашей компании: Отправить

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