Как не переплачивать? Следим за бюджетом и устанавливаем правильные цены на грузовые перевозки

Если у вас когда-либо возникает ощущение, что вы переплачиваете за доставку, не знаете точно, сколько должен стоить тот или иной рейс — MasterTMS поможет установить цены на основе данных и аналитики.

Наше новое решение подходит руководителям и финдиректорам, которые хотят снизить расходы на грузовые перевозки (они росли весь 2023 год и не спешат останавливаться). Инструмент позволяет:

отслеживать изменения цен на перевозки и сравнивать их с рыночными показателями;

автоматически устанавливать стоимость для определенного маршрута, в соответствии с рынком или прошлыми показателями вашей компании;

контролировать расходы на логистику;

оценивать рентабельность работы с каждым конкретным перевозчиком, учитывая цены, уровень обслуживания, претензии и другие параметры.

Модуль доступен в сервисе MasterTMS. Это программа для логистов, диспетчеров и сотрудников, которые принимают финансовые решения. Мы помогаем переводить логистику на «цифру» — без затрат на оборудование и лицензии, а также длительного внедрения. Большинство наших пользователей — корпоративные логисты. MasterTMS помогает создавать заявки и быстро организовывать перевозки, строить маршруты, следить за движением грузов и быстро обмениваться документами с перевозчиками.

На практике MasterTMS выглядит как вкладка в браузере с адресами, маршрутами, графиками и таблицами. Система собирает информацию с бирж грузоперевозок и уровень цен по вашим направлениям. Это помогает принимать правильные решения.

Система сама предложит цену маршрута на основе анализа Big Data. У вас появляется доступ к статистике всего рынка и ретроспективная информация о стоимости поездок вашей компании за прошлые периоды. Все, чтобы можно было сравнить и прийти к справедливой цене.

Несколько крупных компаний–производителей протестировали наш продукт. Сравнивая цены, они смогли сэкономить в среднем 8%. По некоторым направлениям заказчикам удалось снизить цены на 20-25%.

Что можно увидеть с модулем «Управление расходами»

MasterTMS показывает:

Данные по изменениям ставок на биржах перевозок и в компании за прошлые периоды. Вы видите тенденцию, и в соответствии с ней можете регулировать актуальные цены в моменте. Скажем, за последнюю неделю по направлению Москва — Екатеринбург ставки на перевозку снизились на 10%. Значит, и свою цену на торгах можно установить ниже.

Сравнивая показатели, финдиректора получают возможность оценивать, насколько финансовая политика компании соответствует рынку, и нужно ли что-то менять.

Оптимальную цену аукциона. За счет анализа Big Data система показывает, какая цена сейчас является актуальной по конкретному направлению. Логист получает ценовой ориентир, с которым проще установить стартовую цену на торгах.

Расходы на грузоперевозки. Вы видите и текущие цены, и то, сколько сэкономили (или переплатили) по сравнению с рынком. Также видно, как цены изменились год к году или за определенный период. Сотрудники видят статистику закрытых заявок и могут сравнить её с показателями бирж. Такой мониторинг дает возможность оценить финансовый результат отдела логистики.

Резкое изменение ставок. Система подает вам автоматические сигналы о существенном изменении ставок. И сообщит вам, если цену новых перевозок можно сильно снизить.

Отчеты по логистике. Получайте актуальные графики и аналитику по перевозкам в разрезе направлений, перевозчиков и логистов, учитывает претензионное направление. Система автоматически собирает и презентует детальную информация, которая полностью охватывает всю корпоративную логистику.

Поможем сократить расходы на логистику и наладить эффективный учет Оставьте контакты, мы перезвоним: Отправить

Три способа экономить с MasterTMS

1. Смотрите динамику цен.

Модуль «Управление расходами» показывает динамику стоимости перевозок по каждому направлению — корпоративную, биржевую и за прошлые периоды.

Если рыночная стоимость по направлению упала на 10% — есть основания для снижения цен у ваших перевозчиков. Если рыночная стоимость растет — можно заранее подготовиться к переговорам с транспортной компанией.

2. Выставляйте оптимальную начальную цену.

Вы видите статистику встречных предложений на торгах, средние ставки на биржах и ваши цены. По нашей практике, перевозчики обычно ставят +20 — 25% от текущей рыночной цены. И могут снизить ставку, если увидит, что общаются с компетентным логистом, который знают рынок. Нужную информацию предоставляет MasterTMS.

Система помогает не переплатить, и потом следит за тем, как меняются ваши расходы и финрезультат по логистике.

3. Держите руку на пульсе.

Все логистические процессы отслеживаются в режиме онлайн. Руководство может видеть эффективность работы каждого сотрудника и контрагента. Создавать подробные отчеты и аналитику. Смотреть информацию по встречным предложениям, выявлять заинтересованных перевозчиков, сверять их цены. Есть даже автоматический мониторинг каждого груза в режиме реального времени.

Такая прозрачность увеличивает эффективность, и в определенной степени гарантирует, что у вас не будет завышенных расходов и трат, о которых вы не подозреваете.

Познакомьтесь с MasterTMS и оцените эффективность нового решения для вашей компании.

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