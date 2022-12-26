Как фрилансеру получить деньги: пять способов удобной работы с заказчиком

Расскажем о том, как получать деньги фрилансеру в 2022 году.
Начнем с самого интересного.
Как фрилансеру получить деньги быстро и удобно
Начнем с одного из самых оптимальных вариантов.
Сервис MadeTask решает все проблемы как для заказчиков, так и фрилансеров при взаиморасчете:
массовые расчеты с несколькими фрилансерами сразу;
безопасный расчет только после выполнения задачи;
закрывающие документы;
бесплатное использование для исполнителей;
мгновенный вывод на карту или электронный кошелек без комиссии;
возможность получать деньги из-за границы.
Регистрация и принцип работы MadeTask прост:
Заказчик регистрируется в сервисе и высылает исполнителю ссылку-приглашение.
После регистрации фрилансеру выставляется задача и ее стоимость.
Как только исполнитель выполняет ее и передает заказчику, деньги сразу поступают на его счет.
Как фрилансеру выводить деньги из MadeTask? Вывод возможен на любое платежное средство в местной валюте без комиссий происходит сразу же.
Фрилансеру необязательно оформлять налоговый статус, заключать договор с заказчиком. Для законной и долгосрочной работы достаточно сервиса MadeTask.
Банковские карты
Тоже простой и очевидный способ – получить деньги на карту российского банка. Перевод можно сделать с расчетного счета компании, личной карты, электронного кошелька.
Плюсы:
нет комиссий;
быстрое зачисление;
банковская карта может быть любая.
Минусы:
доступно только внутри страны;
за переводы нужно отчитываться перед налоговой, причем обеим сторонам.
Заказчикам, которые работают от лица компании, потребуются закрывающие документы – договор, акт, чек. Для этого фрилансеру нужно либо зарегистрироваться как самозанятый или ИП, либо заключить договор ГПХ как физлицо.
Второе невыгодно заказчику, так как ему нужно оплатить взносы и удержать НДФЛ. А с 2023 года сумма взносов только увеличится.
В связи с этим компании все меньше будут использовать простые переводы на банковские карты.
Перевод на карту практически недоступен для иностранных партнеров, о том, как получать фрилансеру деньги из-за границы, расскажем ниже.
Электронные кошельки
В июле 2021 года были введены ограничения на использование иностранных электронных кошельков. Теперь нельзя расплачиваться с российскими фрилансерами через иностранные кошельки, можно только с карты, привязанной к кошельку. Самому фрилансеру тоже можно принимать оплату только на привязанную карту, а на сам кошелек – нельзя.
Можно пользоваться российскими кошельками – ЮMoney, QIWI, WebMoney. На них можно получать расчет за любые виды деятельности.
Плюсы:
можно принимать оплату из любых источников;
можно выпустить виртуальную, физическую карту или привязать существующую.
О том, как вывести деньги фрилансеру с них и какая действует комиссия, нужно уточнять в политике конкретного кошелька.
Минусы:
нужно проходить верификацию;
есть комиссии за вывод денег на другую карту и снятие наличных;
работают не во всех странах мира.
Сервисы безопасных платежей
Различные сервисы, которые выступают гарантом в сделке: FL.ru, Frilla и т. д. Принцип простой – заказчик вносит сумму за услугу на специальный счет, и деньги замораживаются до момента выполнения задачи. После того как заказчик принимает работу, фрилансер получает деньги на свой счет.
Вывести деньги можно на карту банка, электронный кошелек и так далее.
Плюсы:
безопасность обеих сторон при расчете;
некоторые сервисы подходят для иностранных партнеров.
Минусы:
в конфликтных ситуациях в дело вступает арбитраж, но не факт, что он примет справедливое решение, исполнитель может потерять деньги;
вывод все равно нужно осуществлять на другое платежное средство – например, карту;
сервис берет комиссию за каждую сделку.
Не всем заказчикам этот сервис для перевода денег фрилансеру будет удобен. Все потому, что для каждого фрилансера и под каждую задачу нужно создавать сделку. Если у него не 1-3, а 20-40 фрилансеров, то это долго и неудобно.
Международные переводы
Золотая корона, Юнистрим, Контакт – это оставшиеся системы переводов, которые сейчас работают в России. С их помощью фрилансер может получать деньги из-за границы. Но большинство из них сотрудничают только с ближним зарубежьем, странами СНГ. Например, получить деньги из США нельзя ни через один этот сервис.
Плюсы:
можно отправлять и получать деньги в местной валюте.
Минусы:
работает не во всех странах;
получить деньги можно только лично в отделении системы;
может взиматься комиссия;
установлены лимиты по суммам переводов.
Вместо вывода
Варианты для фрилансеров и заказчиков все еще немало. Внутри страны проще всего использовать банковские карты для расчета, но нужно оформить налоговый статус – это позволит исполнителю брать крупные заказы у компаний. Для иностранных переводов годятся системы переводов, но у них много минусов.
Объединить всех заказчиков и фрилансеров можно в MadeTask – он подходит для любых расчетов и совмещает в себе возможности всех описанных способов.
А как вы получаете оплату от своих заказчиков в России и за рубежом?