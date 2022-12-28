Все о статусе налогового резидента и его потере. Как считается? И что будет после 183 дней

Именно по этому принципу определяют налоговый статус человека.

В статье подробно разберем, кто такой налоговый резидент, почему может измениться этот статус и как этого избежать.

Кто такой налоговый резидент и нерезидент

Налоговый резидент РФ – физлицо, которое оплачивает НДФЛ в размере 13%. Он может получить налоговые вычеты. Человека признают налоговым резидентом РФ, если его пребывание на территории России не меньше 183 календарных дней подряд за 12 месяцев. Эти дни могут быть с перерывами, главное – чтобы в итоге по подсчетам выходило 183.

От статуса резидента зависит, какие правила налогообложения будут для него действовать. По закону гражданство человека не имеет значения в определении статуса.

Исключения из правил, когда человек все равно остается резидентом РФ:

Физлицо отсутствовало из-за лечения или обучения за границей сроком до шести месяцев.

Военнослужащий или сотрудник органов власти находится в командировке за пределами страны.

Если есть международный договор, который устанавливает другой порядок определения резидента. Юридическая сила договора будет выше.

Конкретного списка документов, по которому можно было бы определить статус налогоплательщика, нет. Тем не менее, по письму Минфина от 21.04.2020 № 03-04-05/31921 можно использовать копию паспорта с отметками пограничной службу и выписки из отеля.

Дополнительно могут брать информацию из:

загранпаспорта;

удостоверения личности моряка (матрос, судовой повар, механик и т. д.);

данных миграционной службы;

справок с места работы или учебы в РФ.

С 2020 года человек, который ограниченное время пребывает в России, может подать заявление в налоговую инспекцию, чтобы стать резидентом.

Если же физическое лицо не находится на территории России в течение 183 и больше дней за 12 месяцев, то он становится нерезидентом. В этом случае ставка повышается до 30% и никакие налоговые вычеты не предусмотрены.

Как считать срок пребывания

Срок пребывания рассчитывается из суммы всех календарных дней фактического пребывания в РФ и дней, когда человек выезжал из страны на обучение или лечение. Этот срок высчитывается из 12 месяцев. Такой расчет подтверждает письмо Минфина от 22.05.2012 № 03-04-05/6-654.

Если сумма выходит больше 183, то тогда физлицо считается резидентом, в ином случае – нерезидентом. Что нужно учитывать при подсчете:

Эти дни могут идти не подряд, так как статья 207 НК не вводит никаких ограничений. То есть, если физлицо бывает в командировке или отпуске, эти разрывы никак не мешают при расчете срока пребывания.

День отбытия и прибытия в РФ считается в период пребывания.

С нового года дни, которые физлицо пребывало за границей, не обнуляется. Если человек вы в этом году были за границей всего 90 дней, а в новом году будете за рубежом еще 95 дней, то потеряете статус резидента.

Окончательный статус резидент определяется 31 декабря.

Почему можно перестать быть резидентом

В течение года статус налогоплательщика может измениться. За этим нужно следить и работодателю – если сотрудник был резидентом, а теперь перестал им быть, то сумма налогов и отчислений изменится с 13% до 30%.

Физлицо будет оставаться резидентом, если проходил обучение или лечение до шести месяцев в другой стране. Но при предоставлении подтверждающих документов:

договор и выписки от медицинской организации, где проходило лечение;

справка о прохождении обучения.

Согласно письму ФНС от 15.10.2015 № ОА-3-17/3850, эти документы будут учитываться при определении статуса, и они должны быть переведены с иностранного языка на русский. В ином случае, человек становится нерезидентом.

Кроме этого Минфин обращает внимание, что при совмещении служебной поездки и обучения, например, статус резидента все равно не сохраняется. Это отмечают в письме от 26.09.2012 № 03-04-05/6-1128. То есть, если человек уехал за рубеж в командировку по работе и в это время прошел там обучение, этот срок не будут включать в период нахождения на территории России, даже если этот период – меньше 6 месяцев.

Отправили в долгую командировку за границу: что будет с налоговым статусом

Компания может отправить сотрудника в длительную командировку за границу. В этом случае служебная поездка считается полноценным выездом за пределы РФ. То есть, если работодатель отправляет в поездку больше, чем на 183 дня, то работник может потерять статус резидента. Даже если это будет официальна командировка, статус не сохранится.

Если все это время он продолжал получать зарплату у российского работодателя, то из его зарплаты придется удержать сумму в размере 30%, при это общая сумма удержания не должна превышать 50% от дохода.

При этом рабочее место сохраняется за сотрудником – даже если он перестал быть налоговым резидентом РФ, он может продолжить работать с российскими компаниями. Для того чтобы вновь стать резидентом, необходимо больше 183 дней находиться на территории России за последний год.

Но по заявление в трудовую инспекцию можно сократить этот срок – пребывание должно быть от 90 до 183 дней. Это указано законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ в статье 207 НК. Чтобы получить статус по сокращенному пребыванию, нужно предоставить в налоговый орган заявление по месту жительство, приложив ИНН и количество дней, проведенных на территории РФ. Заявление можно найти на сайте ФНС.

Налоговый статус резидента РФ сохраняется, если сотрудник работает по международному договору. Они имеют значение, если у физлица есть признаки резидента сразу двух стран. Если же вы налоговый резидент только РФ, то действует российской законодательство. Это указано в письме Минфина от 21 мая 2018 № 03-08-05/34060.

Минусы статуса нерезидента для сотрудника

Налоговое резидентство дает много плюсов для сотрудника. Как только физлицо становится нерезидентом, он лишается:

Ставки НДФЛ в 13%. Теперь налоги оплачивают по ставке в 30% . При этом повышенная ставка касается не только налога с заработной платы, но и с продажи жилья или другого имущества.

Нет возврата НДФЛ с помощью вычетов . Со статусом нерезидента нельзя сделать даже социальные вычеты, например, на лечение;

Нельзя уменьшить доходы на вычеты при продаже имущества. Плюс, со сделки нужно заплатить не 13%, а все 30%.

Если же налоговый статус поменялся с нерезидента на резидента, можно запросить пересчет НДФЛ. В таком случае налог пересчитают по ставке 13% с начала года, а переплату за время смены статуса – вернут.

Минусы статуса нерезидента для компании

Для компаний выгоднее работать именно с резидентами РФ. Работодателю обязательно нужно следить за сменой статуса своего работника – удержание налога по неверной ставке будет грозить штрафом в 20% от невыплаченной суммы. Если ваши сотрудники, например, релоцировались только во второй половине года, то в этом году никаких проблем или изменений в налогообложении не будет.

Но если сотрудник стал нерезидентом, то теперь компания обязана удерживать не 13″%, а 30% налога и перечислять их государству. А с 2023 года должны поменяться и правила уплаты страховых взносов.

Компаниям нужно будет платить единый платеж в Социальный фонд – это объединение ПФР и ФСС. Этот платеж за одного сотрудника вырастет, согласно информации РБК. Кроме того, повышенная ставка отчислений может спровоцировать увольнение среди сотрудников, которые переехали жить в другую страну, из-за чего компания будет терять ценные кадры.

И дополнительно к этому, против практики работы с налоговыми нерезидентами РФ активно выступает Минтруд. Министерство упоминало это в письме от 9 сентября 2022 № 14-2/ООГ-5755, указывая, что сотрудничество с лицами, которые проживают за границей, становится серьезной проблемой для российского рынка.

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