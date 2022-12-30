Сервис взаимодействия и расчетов с исполнителем MadeTask. Для каких компаний может быть полезен

Чтобы решить вопрос со взаимодействием и оплатой, можно работать через специальные сервисы.

Давайте посмотрим как можно упростить работу с исполнителями и фрилансерами на примере сервиса для работы и расчетов с внештатными исполнителями MadeTask.

Сервис помогает бизнесу организовать сотрудничество с внештатниками, обеспечивает пакетом закрывающих документов (акты, счета-фактуры) и выплатами исполнителям. Причем в других странах исполнитель получит выплату прямо на карту в местной валюте, никаких «танцев с бубнами», P2P-обменников и т. д.

Как это работает

Заказчик регистрируется в сервисе и пополняет счет. Приглашает исполнителя. Ставит задачу исполнителю и назначает цену. Исполнитель выполняет задачу и отправляет на проверку. Когда заказчик принимает задачу, нажав на кнопку, деньги переходят на счет исполнителя. С этого момента он может вывести их удобным способом в большинство стран мира. Далее заказчик и исполнитель прямо в сервисе получают пакет закрывающих документов. Если это необходимо, происходит передача прав интеллектуальной собственности.

Какие проблемы решают подобные платформы

Организации часто работают с сотрудниками через банковские системы. Но если работник релоцировался в другую страну, переводить оплату за выполненную работу сложно, особенно если это массовые выплаты.

Платформы для взаимодействия с исполнителями помогают:

работать с исполнителями из разных стран и переводить оплату без комиссии. Можно сотрудничать как с резидентами, так и с нерезидентами;

официально работать с физлицами без статуса самозанятости и получать закрывающие документы;

снизить нагрузку на бухгалтерию и финансовый менеджмент;

организовать корректный документооборот и минимизировать риски для компаний;

собрать всех исполнителей и их задачи в одном месте.

Кому в компании будет полезен сервис

Для руководителей отдела кадров – снимает вопрос с наймом и оплатой работы сотрудников в разных странах, позволяет работать легально. Для главного бухгалтера – помогает работать с физлицами и собирать закрывающие документы, существенно снижает операционную нагрузку. Для собственников бизнеса – закрывает задачу единичных или массовых выплат физлицам. Для руководителей отделов (например, рекламного) – берет на себя вопрос с законным наймом подрядчиков, быстрым и удобным расчетом с ними.

По сути, компания из России заключает договор с MadeTask, а сервис сам нанимает исполнителей от лица иностранной компании. Таким образом, заказчик освобождается от уплаты НДФЛ и страховых взносов за исполнителя по 228 статье НК.

Все исполнители находятся в одной удобной системе, где задача закреплена за подрядчиком. Документы, которые предоставляет MadeTask, формируются как от обычного аутсорса.

Такой подход минимизирует риски работы с документами и оплатой. Ни одной из сторон не нужно волноваться по поводу легальности сотрудничества.

Каким компаниям подойдет сервис

Сервис полезен всем компаниям, которые работают с внештатными сотрудниками. К ним относятся:

Блогерские агентства:, для работы и массовых выплат блогерам из России и других стран. Организации за пределами России: для удобного сотрудничества с российскими исполнителями, а также исполнителям из других стран. Компании, которые держат деньги в рублях, но переводят оплату в других валютах. Строительные и проектные компании, которые сотрудничают с внештатными инженерами. Гейминговые платформы: для выплат геймерам и киберспортсменам. Маркетплейсы, которые оплачивают работу курьеров. Онлайн-школы и образовательные центры: для выплат преподавателям. Все компании, у которых отдел маркетинга и креатива работает удаленно.

Почему безопасно работать с MadeTask

Сервисы взаимодействия с удаленными сотрудниками в России существуют более восьми лет. MadeTask действует строго в рамках существующего законодательства, что, в частности подтверждается письмом Минфина от 05.07.2021 № 03-04-06/53027.

Какие закрывающие документы предоставляет сервис

MadeTask выдает документы в личном кабинете и для организаций, и для фрилансеров. Для работодателей это:

акты выполненных работ;

счета-фактуры;

акты сверки.

Для фрилансеров это акты выполненных работ. Вся информация хранится в системе, в личном кабинете.

Работодатель получает документы через сервис документооборота Диадок, где их можно скачать. Фрилансер получает доступ к актам через свой личный кабинет.

Перевод денег и вопросы с конвертацией

Компания переводит деньги на счет исполнителя без каких-либо ограничений. У фрилансера также нет комиссий на вывод средств на любую банковскую карту.

В личном кабинете исполнитель может настроить способы вывода и добавить реквизиты карты банка из более 30 стран мира (Грузия, Армения, США, Канада, Евросоюз и т. д.)

Там же можно отслеживать историю транзакций – все переводы и пополнения хранятся в разделе текущего баланса. В самом низу – информация об общих поступлениях за выбранный период. Перевод денег со стороны сервиса происходит практически мгновенно.

Конвертация происходит уже в банке исполнителя. То есть, сумма будет меняться именно по курсу этого банка. Обычно он не сильно отличается от показателей ЦБ.

Почему стоит начать работать с внештатными сотрудниками через MadeTask

В России есть всего несколько сервисов, которые занимаются не только переводами денег, но и помогают с документооборотом. Сервис MadeTask как раз относится к ним.

Какие плюсы вы можете найти для себя:

Возможность работать с физлицами официально , выплачивая зарплату со счета компаний.

Конвертация для фрилансеров происходит практически в любой валюте . Можно пополнить счет в рублях, а выплатить в долларах или в другой валюте.

Быстрое получение закрывающих документов .

Удобный сервис для сбора всех внештатных исполнителей в одном месте без ограничений по количеству. Можно ставить задачи, выплачивать зарплату и хранить документы в режиме одного окна.

Выплаты исполнителям в большинство стран мира . Большое количество поддерживаемых способов вывода денег: МИР, VISA, Mastercard, Юmoney, QIWI, Webmoney.

Гибкая тарифная система от 4% до 9% в зависимости от оборота. На сайте есть калькулятор, в котором можно посчитать экономию.

Возможность интегрировать сервис в бизнес-процессы любой компании по API, дополнительно – качественная и индивидуальная клиентская поддержка.

MadeTask – это надежный и законный вариант для любой компании работать с сотрудниками и отправлять им оплату. Для этого не нужно заключать договор ГПХ или оформлять исполнителя как самозанятого. Достаточно зарегистрироваться в сервисе, пополнить счет и пригласить всех подрядчиков.