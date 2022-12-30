Ведение бизнеса

Сервис взаимодействия и расчетов с исполнителем MadeTask. Для каких компаний может быть полезен

Сейчас становится все меньше возможностей для взаимодействия компаний и внештатных сотрудников в других странах. Это зачастую происходит из-за невозможности оплатить работу исполнителей, также есть сложность в организации документооборота.

Версия для печати
Сервис взаимодействия и расчетов с исполнителем MadeTask. Для каких компаний может быть полезен
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чтобы решить вопрос со взаимодействием и оплатой, можно работать через специальные сервисы.

Давайте посмотрим как можно упростить работу с исполнителями и фрилансерами на примере сервиса для работы и расчетов с внештатными исполнителями MadeTask.

Сервис помогает бизнесу организовать сотрудничество с внештатниками, обеспечивает пакетом закрывающих документов (акты, счета-фактуры) и выплатами исполнителям. Причем в других странах исполнитель получит выплату прямо на карту в местной валюте, никаких «танцев с бубнами», P2P-обменников и т. д.

Как это работает

  1. Заказчик регистрируется в сервисе и пополняет счет.

  2. Приглашает исполнителя.

  3. Ставит задачу исполнителю и назначает цену.

  4. Исполнитель выполняет задачу и отправляет на проверку.

  5. Когда заказчик принимает задачу, нажав на кнопку, деньги переходят на счет исполнителя. С этого момента он может вывести их удобным способом в большинство стран мира.

  6. Далее заказчик и исполнитель прямо в сервисе получают пакет закрывающих документов.

  7. Если это необходимо, происходит передача прав интеллектуальной собственности.

Какие проблемы решают подобные платформы

Организации часто работают с сотрудниками через банковские системы. Но если работник релоцировался в другую страну, переводить оплату за выполненную работу сложно, особенно если это массовые выплаты.

Платформы для взаимодействия с исполнителями помогают:

  • работать с исполнителями из разных стран и переводить оплату без комиссии. Можно сотрудничать как с резидентами, так и с нерезидентами;

  • официально работать с физлицами без статуса самозанятости и получать закрывающие документы;

  • снизить нагрузку на бухгалтерию и финансовый менеджмент;

  • организовать корректный документооборот и минимизировать риски для компаний;

  • собрать всех исполнителей и их задачи в одном месте.

Кому в компании будет полезен сервис

  1. Для руководителей отдела кадров – снимает вопрос с наймом и оплатой работы сотрудников в разных странах, позволяет работать легально.

  2. Для главного бухгалтера – помогает работать с физлицами и собирать закрывающие документы, существенно снижает операционную нагрузку.

  3. Для собственников бизнеса – закрывает задачу единичных или массовых выплат физлицам.

  4. Для руководителей отделов (например, рекламного) – берет на себя вопрос с законным наймом подрядчиков, быстрым и удобным расчетом с ними.

По сути, компания из России заключает договор с MadeTask, а сервис сам нанимает исполнителей от лица иностранной компании. Таким образом, заказчик освобождается от уплаты НДФЛ и страховых взносов за исполнителя по 228 статье НК.

Все исполнители находятся в одной удобной системе, где задача закреплена за подрядчиком. Документы, которые предоставляет MadeTask, формируются как от обычного аутсорса.

Такой подход минимизирует риски работы с документами и оплатой. Ни одной из сторон не нужно волноваться по поводу легальности сотрудничества.

Каким компаниям подойдет сервис

Сервис полезен всем компаниям, которые работают с внештатными сотрудниками. К ним относятся:

  1. Блогерские агентства:, для работы и массовых выплат блогерам из России и других стран.

  2. Организации за пределами России: для удобного сотрудничества с российскими исполнителями, а также исполнителям из других стран.

  3. Компании, которые держат деньги в рублях, но переводят оплату в других валютах.

  4. Строительные и проектные компании, которые сотрудничают с внештатными инженерами.

  5. Гейминговые платформы: для выплат геймерам и киберспортсменам.

  6. Маркетплейсы, которые оплачивают работу курьеров.

  7. Онлайн-школы и образовательные центры: для выплат преподавателям.

  8. Все компании, у которых отдел маркетинга и креатива работает удаленно.

Почему безопасно работать с MadeTask

Сервисы взаимодействия с удаленными сотрудниками в России существуют более восьми лет. MadeTask действует строго в рамках существующего законодательства, что, в частности подтверждается письмом Минфина от 05.07.2021 № 03-04-06/53027.

Какие закрывающие документы предоставляет сервис

MadeTask выдает документы в личном кабинете и для организаций, и для фрилансеров. Для работодателей это:

  • акты выполненных работ;

  • счета-фактуры;

  • акты сверки.

Для фрилансеров это акты выполненных работ. Вся информация хранится в системе, в личном кабинете.

Работодатель получает документы через сервис документооборота Диадок, где их можно скачать. Фрилансер получает доступ к актам через свой личный кабинет.

Перевод денег и вопросы с конвертацией

Компания переводит деньги на счет исполнителя без каких-либо ограничений. У фрилансера также нет комиссий на вывод средств на любую банковскую карту.

В личном кабинете исполнитель может настроить способы вывода и добавить реквизиты карты банка из более 30 стран мира (Грузия, Армения, США, Канада, Евросоюз и т. д.)

Там же можно отслеживать историю транзакций – все переводы и пополнения хранятся в разделе текущего баланса. В самом низу – информация об общих поступлениях за выбранный период. Перевод денег со стороны сервиса происходит практически мгновенно.

Конвертация происходит уже в банке исполнителя. То есть, сумма будет меняться именно по курсу этого банка. Обычно он не сильно отличается от показателей ЦБ.

Почему стоит начать работать с внештатными сотрудниками через MadeTask

В России есть всего несколько сервисов, которые занимаются не только переводами денег, но и помогают с документооборотом. Сервис MadeTask как раз относится к ним.

Какие плюсы вы можете найти для себя:

  • Возможность работать с физлицами официально, выплачивая зарплату со счета компаний.

  • Конвертация для фрилансеров происходит практически в любой валюте. Можно пополнить счет в рублях, а выплатить в долларах или в другой валюте.

  • Быстрое получение закрывающих документов.

  • Удобный сервис для сбора всех внештатных исполнителей в одном месте без ограничений по количеству. Можно ставить задачи, выплачивать зарплату и хранить документы в режиме одного окна.

  • Выплаты исполнителям в большинство стран мира. Большое количество поддерживаемых способов вывода денег: МИР, VISA, Mastercard, Юmoney, QIWI, Webmoney.

  • Гибкая тарифная система от 4% до 9% в зависимости от оборота. На сайте есть калькулятор, в котором можно посчитать экономию.

  • Возможность интегрировать сервис в бизнес-процессы любой компании по API, дополнительно – качественная и индивидуальная клиентская поддержка.

MadeTask – это надежный и законный вариант для любой компании работать с сотрудниками и отправлять им оплату. Для этого не нужно заключать договор ГПХ или оформлять исполнителя как самозанятого. Достаточно зарегистрироваться в сервисе, пополнить счет и пригласить всех подрядчиков.

MadeTask
MadeTask
Сервис выплат фрилансерам

Карьера бухгалтера

🚀 Дали себя обещание стать лучше в 2023 году? Мы сегодня Дед Мороз, исполним

Любой самой благородной и амбициозной задумке порой просто не хватает моральной поддержки и дисциплины. Хотите стать крутым специалистом, но весь год откладываете обучение? Ничего не поменяется без крепкого плеча и наставника. Волшебно мягкий вариант мы предлагаем.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Личные финансы

Сделки с вашим имуществом через Госуслуги можно запретить

Защитите имущество от мошенников. Появилась возможность запретить сделки с имуществом без личного присутствия собственника через портал ЕПГУ. Если подать заявление, запись внесут через пять рабочих дней. Установить ограничение можно дистанционно.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Импорт

Ввоз товаров из Казахстана. Как оформить документы и заплатить налоги

Импорт товаров – это огромная часть нашей экономики. И в этом году, компании которые занимались импортом товаров в Россию из Европы и других стран, столкнулись с полным запретом на ввоз товаров практически ото всюду.

Читать еще