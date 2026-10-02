С чего начинать переход на КЭДО в компании с филиалами по всей стране: опыт крупной страховой компании

Сотрудник из другого города отправил заявление на отпуск. Дальше документ нужно согласовать с руководителем, подписать, передать в кадровую службу и отразить в учётной системе. Если экземпляр нужен на бумаге — добавляется пересылка, а вместе с ней риск, что оригинал потеряется или задержится в пути. Кадровому сотруднику приходится вручную отслеживать, на каком этапе застрял документ, и напоминать участникам процесса о сроках.
В компании с одним офисом это неудобно. В организации с филиальной сетью по всей стране — это ежедневная нагрузка на всю кадровую службу, которая измеряется не отдельными случаями, а сотнями операций.
С такой задачей столкнулась страховая компания — один из крупнейших федеральных страховщиков, работающий в 69 регионах России. Для перехода на кадровый электронный документооборот компания выбрала платформу Directum RX и решение Directum HR Pro 2.4.
Почему не стоит переводить в цифру весь кадровый документооборот сразу
Частая ошибка при переходе на КЭДО — попытка автоматизировать все кадровые процессы одновременно. На практике это увеличивает объём проекта и усложняет адаптацию сотрудников, которые и так вынуждены осваивать новый инструмент.
В страховой компании первую фазу сосредоточили на переводе в электронный вид оформления отпусков и ознакомления сотрудников с локальными нормативными актами — процессах, которые повторяются чаще всего и отнимают у кадровой службы значительную часть рабочего времени. Оформление отпуска — это не одно действие, а цепочка: сбор информации по остаткам отпускных дней, пересечений дат с коллегами, согласование с руководителем, подготовка документов, уведомление сотрудника, отражение изменений в учётной системе. Перенос или отмена отпуска запускают часть этой цепочки заново.
Для распределённой компании к перечисленному добавляется ещё один фактор: сотрудник и кадровая служба могут находиться в разных городах и часовых поясах, из-за чего личное подписание документов становится неудобным, а бумажная пересылка, к тому же, удлиняет процесс.
Интеграция с учётной системой почти всегда преподносит сюрпризы
Кажется логичным, что если в компании уже есть 1С:ЗУП, интеграцию кадровых систем можно настроить по стандартному сценарию. На практике стандартной функциональности почти всегда оказывается недостаточно.
У Заказчика уже в ходе проекта выяснилось, что действующая конфигурация 1С:ЗУП и внутренние требования компании требуют доработки интеграционного механизма — появились дополнительные требования к кадровым заявлениям и маршрутам обработки документов. Часть этой доработки взяли на себя специалисты заказчика, работая в тесной координации с проектной командой. Чтобы это не сдвинуло сроки, проектная команда пересмотрела последовательность работ —в итоге проект завершился без увеличения первоначального плана.
Это типичная ситуация для КЭДО-проектов такого масштаба: часто, время на то, чтобы встроить систему в уже действующие кадровые процессы и учётные системы компании нужно больше, чем обычно.
Что кадровая служба получила в результате
Систему спроектировали так, чтобы сотрудник мог самостоятельно оформить отпуск, ознакомиться с локальными нормативными актами и подписать документы электронной подписью через личный кабинет — это и есть дистанционное оформление кадров без обращения к кадровику на каждом шаге. Такой подход обеспечивает юридически значимый электронный документооборот: для кадровой службы это означает меньше однотипных вопросов от сотрудников и меньше ручных операций — сотрудник сам инициирует процесс, руководитель согласовывает его в системе, а кадровик получает уже готовый маршрут с историей согласования.
Результат заметен и в цифрах. Скорость кадровых процессов выросла в 4 раза. Компания отказалась от значительной части пересылки бумажных документов между филиалами: снизились риски утраты или компрометации документов при передаче, сократились расходы на их печать, пересылку, а сроки подписания заметно уменьшились.
90% сотрудников положительно оценили переход на электронный кадровый документооборот — для проекта такого масштаба это значимый показатель, поскольку успех КЭДО во многом определяется тем, готовы ли сотрудники пользоваться системой ежедневно, а не только кадровая служба.
Объём операций подтверждает, что система стала частью повседневной работы, а не осталась пилотом: только по отпускам чуть более, чем за квартал в ней оформлено свыше 850 заявлений на отпуск и его перенос, около 2000 приказов на отпуск и порядка 1700 извещений.
Для кадровиков, которые устали вручную контролировать документы из филиалов
Проект продолжается
Компания продолжает расширять платформу — в частности, планирует подключить к системе юридические службы для работы с полным циклом договорной деятельности в модуле «Договоры», а также развивать функционал обработки первичной документации. Это подтверждает логику, с которой стоит подходить к КЭДО: запуск системы — не финальная точка, а основа для постепенного перевода в цифру других процессов компании.
Что взять на заметку кадровой службе
Опыт крупной страховой компании подсказывает несколько практических выводов для компаний с распределённой структурой:
Начинать стоит не с самого сложного процесса, а с самого частого — того, что отнимает у кадровой службы больше всего времени именно из-за объёма операций;
Перед настройкой системы полезно провести аудит кадрового документооборота — заранее выявить, где стандартной интеграции с учётной системой будет недостаточно;
Важно заранее информировать сотрудников о переходе на новую систему — что изменится, как теперь оформлять отпуск и куда обращаться при вопросах. Сотрудники охотнее принимают новый инструмент, когда понимают его пользу для себя, а не узнают о нём постфактум из рассылки с новым интерфейсом.
Закладывать в план не только запуск, но и адаптацию: даже отлаженный процесс первые недели требует поддержки — вопросов от сотрудников будет больше, чем кажется на старте.
Коротко о бизнесе
О компании
Компания «МайТэк» сопровождает переход на систему электронного кадрового документооборота на всех этапах — от анализа кадровых процессов и интеграции с учётными системами до обучения пользователей и дальнейшего развития решения.
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