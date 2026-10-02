С чего начинать переход на КЭДО в компании с филиалами по всей стране: опыт крупной страховой компании

Сотрудник из другого города отправил заявление на отпуск. Дальше документ нужно согласовать с руководителем, подписать, передать в кадровую службу и отразить в учётной системе. Если экземпляр нужен на бумаге — добавляется пересылка, а вместе с ней риск, что оригинал потеряется или задержится в пути. Кадровому сотруднику приходится вручную отслеживать, на каком этапе застрял документ, и напоминать участникам процесса о сроках.

В компании с одним офисом это неудобно. В организации с филиальной сетью по всей стране — это ежедневная нагрузка на всю кадровую службу, которая измеряется не отдельными случаями, а сотнями операций.

С такой задачей столкнулась страховая компания — один из крупнейших федеральных страховщиков, работающий в 69 регионах России. Для перехода на кадровый электронный документооборот компания выбрала платформу Directum RX и решение Directum HR Pro 2.4.