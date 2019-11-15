Когда за нанятого ИП придется платить НДФЛ

Важно знать, что если вы (юридическое лицо) заключаете договор с ИП, то он сам платит за себя НДФЛ. И, в принципе, сейчас я — Капитан Очевидность. Но есть момент, на который стоит обратить внимание:

Если ИП оказал вам услуги, которых у него нет в ОКВЭД (то есть, по ЕГРИП он таксист, а вам цветы продает), то это может стать причиной спора с ФНС.

Может, конечно, и не стать. Есть несколько противоречащих друг другу писем и статей законов на этот счет.

Так, в гл. 23 НК РФ сказано, что вы не обязаны проверять, соответствует ли деятельность ИП зарегистрированным ОКВЭДам. А вот в письме Минфина от 2017 года была информация, что если есть такое несоответствие, то юрлицо является налоговым агентом. Были еще потом и другие разъяснительные письма, ничего однозначно не разъясняющие.

Короче говоря, во всех моментах, где имеет место быть двойственная позиция — я рекомендую проявить бдительность и исключить риск. Как? Попросить ИП добавить соответствующий ОКВЭД. Это несложно.

И еще сюда же заодно: если вы заключает договор ГПХ с физ. лицом, то именно вы, как юрлицо, являетесь в этом случае плательщиком НДФЛ в качестве налогового агента. Если ваш бухгалтер или юрист или кадровый специалист считает, что такое физ. лицо само платит за себя НДФЛ — отправьте сотрудников повысить квалификацию.

Всем прекрасной пятницы!