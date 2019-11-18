Управленка - зло? Три сказки

Зло управленка или нет — решайте сами. А я расскажу вам сказки, основанные на реальных событиях.

Сказка про хитрого менеджера

Одна не бедная компания с дорогим товаром покупает услугу у другой компании, поменьше и победнее. Известны на рынке, все хотят им продать свои услуги. Возможно это только на условиях большого отката.

Менеджер богатой компании знает, что за сделку с ними большая конкуренция, и не стесняется. Цены прожимает ниже некуда и себе забирает кусман.

Компания, оказывающая услугу, получила сделку. Они страшно рады. Пошли на все условия клиента и взяли на себя весь гемор, в частности с добыванием средств в нужном виде на вознаграждение. Им тяжело, но схема работает целый год. И все счастливы, что зарабатывают.

Пока в один прекрасный день финансист не вскрывает, что в сделках не учтены масса весомых косвенных расходов. Пересчитывает, и, получается, что с учётом вознаграждения менеджеру за работу с жирным клиентом, каждая сделка была для бизнеса в минус. Целый год!

Занавес.

Сказка про трех сыновей

Было у отца три сына. Старший умный был детина, средний был и так, и сяк, младший вовсе... ну вы знаете.

Решили заняться бизнесом. Распределили обязанности. Старший на себе все тащит, а остальных спонсирует. На нем и продажи, и договоры с подрядчиками и с клиентами. Только вот подсчитать все толком некогда. Деньги вроде есть, но их сразу же нет. Младшему машина нужна, средний троих детей родил, тоже расходы.

В один прекрасный день стало нечем заплатить налоги, пришлось взять кредит и остановить все выплаты собственникам. Вырулили кое-как. Но стали считать и вышло, что три последних проекта были в ноль, что называется. А все уже вынуто и попилено.

Прекратил старший эту практику, научился считать чистую прибыль и дивиденды с нее. Только вот остальным это не понравилось. Теперь может и до суда дойдёт.

Сказка про муху и самовар

Пошла муха на базар и продала самовар. А купила сапоги, шубу и машину в кредит. Тем временем из налоговой пришло требование об уплате налога. Упс! Пазл не сошёлся. Надо было вести бюджет и считать все расходы.