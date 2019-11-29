Какие выгоды дает управленка

Получила такой вопрос...и растерялась. Не то чтобы я не знаю, зачем. Но зачем именно конкретной компании, конкретному человеку, и какие он получит выгоды?

Что даёт управленка? Информацию. Для чего?

Чтобы принимать верные управленческие решения

Чтобы знать, что нужно сделать, чтобы заработать столько-то. И сколько в месяц и в год

Сколько для этого надо держать в обороте и сколько продавать

Какую отсрочку можно давать

Понадобится ли кредит

Можно ли позволить себе платить поставщикам предоплату

Какой бонус заплатить менеджерам, чтобы себя не обокрасть

Сколько проектов и с какой маржой нужно в год

Какие затраты пора сокращать.

А еще есть такой важный пункт — планирование. На этом этапе начинается самосаботаж. Но планирование тоже навык, он тренируется. Как тренировать? Для начала — начать. Слепить свой первый план. Но не в голове, не в блокноте, не в телефоне. Все должно быть сведено в логичной таблице со статьями доходов и затрат, правильно организованной. А потом нужно в такой же форме считать факт. И только так, планируя каждый месяц, собирая рядом факт (только по одинаковому принципу), вы собираете релевантную статистику. Она позволяет планировать лучше, точнее, дальше.

Приведу бытовой пример

Вариант 1.

Вы мечтаете о поездке в Тайланд. Живёте, работаете, зарабатываете, тратите и... просто мечтаете.

Вариант 2.

Вы записываете, сколько заработали и потратили за месяц. Но в один месяц вы купили холодильник, в другой поехали в отпуск — поэтому нифига не остается обычно. А расходы скачут, как горки в Сочи. А еще бывает, болеете, и заработки тоже страдают. Но бывают и премии. И тогда начинаются хаотичные траты на все подряд, внеплановые (какие планы, зачем они?) Короче, это про тех, кто считает, что факта в управленке достаточно.

Вариант 3.

Вы позвонили в турфирму и спросили, сколько стоит тур в Таиланд на троих на конкретные даты с определёнными опциями по питанию, обслуживанию и т.д.

Потом сели и запланировали, сколько надо заработать и сколько можно при этом потратить, чтобы за полгода к зиме уехать в Тай. Прописали все необходимые покупки и отмели лишние.

Решили нанять няню, чтобы освободить время для работы, а также обедать в кафе, потому что в пересчёте на затраченное вами время домашние обеды обходятся дороже. Ну вот оно, собственно, планирование и управление финансами. Кто быстрее поедет в Тай?