Как оформить временный перевод на удаленку правильно

Какие действия предпринять работодателю для перевода сотрудников на удаленку?

1. Нужно заявление работника о переводе на дистанционную работу

2. Оформить доп. соглашение к трудовому договору о признании работы дистанционной на определённый период. Возможна формулировка как с конкретными сроками, так и с общими фразами вроде «До нормализации эпидемиологической обстановке в городе/регионе/стране»?

3. Прописать в соглашении нюансы о режиме рабочего времени, или количество рабочих часов в неделю

4. Важно прописать ситуацию со средствами труда (программное обеспечение, оборудование, средства защиты информации, офисная техника и др). Тут может быть два варианта:?

А. Всем обеспечивает работодатель. Тогда пишем перечень, в каком порядке и в какие сроки предоставляется.

Тут же нужно приложить договор о материальной ответственности за переданную технику с приложением актов приёма-передачи.

Б. Сотрудник обеспечивает себя всем необходимым самостоятельно. В этом случае в доп. соглашении нужно прописать порядок и сроки компенсации за использование средств работника?

5. Обмен информацией и взаимодействие, обратная связь и отчетность. Все должно быть прописано в регламенте.

По этому пункту могу поделиться своим опытом, если интересно.

6. Пункт, что будет за нарушение условий данного доп. соглашения о дистанционной работе

7. Приказ об изменении режима труда с перечнем должностей и сотрудников, которые переходят на новый режим с датой начала удалённой работы. Перечисленных сотрудников ознакомить под роспись с данным приказом

Ну вот и все. Если переводите сотрудников на удаленку, делайте это правильно!

А вы уже удаленно работаете, или в офисе?