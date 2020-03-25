Как оформить временный перевод на удаленку правильно

Какие действия предпринять работодателю для перевода сотрудников на удаленку?
1. Нужно заявление работника о переводе на дистанционную работу
2. Оформить доп. соглашение к трудовому договору о признании работы дистанционной на определённый период. Возможна формулировка как с конкретными сроками, так и с общими фразами вроде «До нормализации эпидемиологической обстановке в городе/регионе/стране»?
3. Прописать в соглашении нюансы о режиме рабочего времени, или количество рабочих часов в неделю
4. Важно прописать ситуацию со средствами труда (программное обеспечение, оборудование, средства защиты информации, офисная техника и др). Тут может быть два варианта:?
А. Всем обеспечивает работодатель. Тогда пишем перечень, в каком порядке и в какие сроки предоставляется.
Тут же нужно приложить договор о материальной ответственности за переданную технику с приложением актов приёма-передачи.
Б. Сотрудник обеспечивает себя всем необходимым самостоятельно. В этом случае в доп. соглашении нужно прописать порядок и сроки компенсации за использование средств работника?
5. Обмен информацией и взаимодействие, обратная связь и отчетность. Все должно быть прописано в регламенте.
По этому пункту могу поделиться своим опытом, если интересно.
6. Пункт, что будет за нарушение условий данного доп. соглашения о дистанционной работе
7. Приказ об изменении режима труда с перечнем должностей и сотрудников, которые переходят на новый режим с датой начала удалённой работы. Перечисленных сотрудников ознакомить под роспись с данным приказом
Ну вот и все. Если переводите сотрудников на удаленку, делайте это правильно!
А вы уже удаленно работаете, или в офисе?