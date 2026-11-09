Где заканчивается ваша работа и начинается чужая (и почему это важно до марта).

Есть фраза, которая в бухгалтерской среде работает как красная тряпка: «Ты же бухгалтер, разберись». Разберись с кадрами. Разберись с судебным делом. Разберись, почему главбух не выходит на связь, а отчётность — завтра. Формально вы бухгалтер. Фактически — кадровик, юрист, делопроизводитель и личный помощник в одном лице. И пока это не зафиксировано на бумаге, «разбираться» придётся вам — в том числе, когда что-то пойдёт не так.

Эта статья — не про то, как пожаловаться. Она про то, как разграничить ответственность до того, как грянет годовая отчётность, и понять, сколько на самом деле времени съедает работа, которая не должна быть вашей.

Как выглядит ситуация, в которой «всё на бухгалтере»

Типовая картина: в организации 10 человек в штате. Есть главбух — номинально. Есть рядовой бухгалтер — фактически. Главбух разносит банк и выставляет счета «своим», а всё остальное — учёт, отчётность, кадры, подготовка к судам, личные поручения — лежит на бухгалтере. При этом должностная инструкция написана так, что в ней есть «участие в подготовке отчётности» и «содействие руководителю». А значит, формально — «ты же бухгалтер».

Проблема не в том, что работы много. Проблема в том, что ответственность за результат при этом не распределена. Если отчётность сдана с ошибкой — спросят с того, кто её готовил. Если кадровый документ оформлен неверно — спросят с того, кто его оформлял. Если суд проигран из-за неполного пакета документов — крайним окажется тот, кто «собирал бумажки». И неважно, что в трудовом договоре написано «бухгалтер».

Разграничение ответственности: смотрим не на название должности, а на документы

Главный аргумент в любой спорной ситуации — должностная инструкция и трудовой договор. Если в них не написано «ведение бухгалтерского учёта в полном объёме», «составление отчётности», «подготовка к судебным делам», «кадровое делопроизводство» — формально это не ваша зона.

Но есть нюанс, который работает против бухгалтера: если по факту он это делал, а в документах написано расплывчато («участие в подготовке отчётности», «содействие руководителю») — в момент разбора доказать «это было не моё» сложно. Суды и проверяющие смотрят на фактическое распределение задач, а не только на бумагу. Поэтому фиксировать нужно и то, что написано, и то, что реально происходило.

Что должно быть закреплено за главбухом (по закону о бухучёте и здравому смыслу):

- Организация ведения бухгалтерского учёта и контроль за ним.

- Подписание отчётности (или ответственность за достоверность данных, переданных для подписания).

- Контроль за соблюдением сроков сдачи отчётности.

- Распределение задач между сотрудниками бухгалтерии.

Что может быть закреплено за рядовым бухгалтером:

- Участок учёта (например, первичка, ТМЦ, зарплата — но не «всё сразу»).

- Подготовка данных для отчётности, но не финальная сборка и не подпись.

- Взаимодействие с контрагентами в рамках своего участка.

Что не должно быть за бухгалтером, если это не оформлено отдельно:

- Кадровое делопроизводство (приём, увольнение, приказы, личные дела, воинский учёт).

- Подготовка к судам (это уже юридическая работа или работа главбуха с юристом).

- Личные поручения руководителя/главбуха.

Ключевой документ, который стоит запросить или составить: приказ о распределении обязанностей внутри бухгалтерии (или дополнение к должностной инструкции). Если его нет — это первое, что нужно сделать, пока не грянул гром.

Сколько времени реально занимают функции (ориентиры для 10 человек в штате)

Точные нормативы для коммерческих организаций носят рекомендательный характер, но есть межотраслевые нормативы времени, которые можно использовать как ориентир для расчёта нагрузки. Ниже — примерные трудозатраты в месяц, собранные из типовых операций. Цифры даны как диапазон: в реальности зависит от текучести, сложности учёта и степени автоматизации.

Функция Кто фактически выполняет Ориентир времени в месяц (10 чел. в штате) Комментарий Ведение учёта (первичка, проводки, банк, касса) Рядовой бухгалтер 40–60 часов Основной массив. Включает проверку первичных документов, ввод в программу, сверку Подготовка и сдача отчётности (ФНС, СФР, статистика) Рядовой бухгалтер (фактически), главбух (номинально) 15–25 часов в месяц (в марте — в 2–3 раза больше) Годовая отчётность — отдельный пик нагрузки. Подготовка данных и сверка — на бухгалтере, подпись — на главбухе Кадровый учёт на 10 человек Рядовой бухгалтер 8–15 часов в месяц (в месяцы с приёмом/увольнением — до 20) См. расшифровку ниже Подготовка к судам (документы, сверки, переписка) Рядовой бухгалтер 5–15 часов в месяц (зависит от количества дел) Если суды регулярные — это уже отдельная нагрузка, не входящая в «обычный» учёт Личные поручения главбуха/руководителя Рядовой бухгалтер 3–8 часов в месяц «Разберись», «подготовь», «съезди» — не документируется, но съедает время Разнесение банка и выставление счетов «своим» Главбух 5–10 часов в месяц Фактически — единственная зона, которую главбух закрывает сам

Расшифровка по кадровому учёту на 10 человек (ориентиры из нормативов):

- Оформление приёма/увольнения: ~30 минут на одного работника (оформление документов, приказ, личная карточка).

- Оформление отпуска: ~10–15 минут на работника.

- Ведение табеля учёта рабочего времени: ~1 минута на работника за запись, но с проверкой и корректировками — ~30–60 минут в месяц на 10 человек.

- Запись в трудовую книжку: ~12 минут на запись.

- Воинский учёт (если есть военнообязанные): отдельная нагрузка, которая часто «висит» на кадровике или бухгалтере.

Итог по кадрам на 10 человек: в «спокойный» месяц — 8–10 часов. В месяц с приёмом/увольнением/отпусками — до 15–20 часов. Это не «пара часов между делом». Это половина рабочей недели в месяц, которая уходит на работу, не входящую в бухгалтерскую должность.

Что это значит для годовой отчётности

Если сложить: учёт (40–60 ч) + отчётность (15–25 ч) + кадры (8–15 ч) + суды (5–15 ч) + личные поручения (3–8 ч) — получается 71–123 часа в месяц. При стандартной норме ~164 часа в месяц (40-часовая неделя) это от 43% до 75% рабочего времени, занятого не «своей» работой или работой, которая должна быть распределена иначе.

В марте, когда добавляется годовая отчётность, нагрузка вырастает на 30–50%. И именно в этот момент случаются ошибки: не тот код ОКПДТР, пропущенный подраздел ЕФС-1, отсутствующие пояснения к балансу. Не потому, что бухгалтер плохой, а потому что физически невозможно держать в голове всё сразу, когда часть задач — чужие.

Что делать с этой таблицей

Если вы бухгалтер в такой ситуации:

1. Распечатайте или сохраните эту таблицу. Заполните её своими реальными цифрами (хотя бы примерно). Это не для скандала — это для разговора.

2. Попросите письменно закрепить распределение функций. Если главбух говорит «ты и так всё знаешь» — предложите: «Давай зафиксируем, кто что делает, чтобы потом не было сюрпризов». Это звучит как забота о результате, а не как бунт.

3. Если кадры «вешаются» на вас без оформления — это отдельная работа. По ТК дополнительная работа по другой должности требует согласия и доплаты. Если согласия не было и доплаты нет — это нарушение, которое можно зафиксировать.

Вывод

«Ты же бухгалтер» — это не аргумент. Это фраза, которой прикрывают отсутствие нормального распределения обязанностей. Пока функции не разграничены на бумаге и не посчитаны в часах, ответственность за чужие ошибки будет лежать на том, кто оказался ближе к документу.