«Ты же бухгалтер»
Где заканчивается ваша работа и начинается чужая (и почему это важно до марта).
Есть фраза, которая в бухгалтерской среде работает как красная тряпка: «Ты же бухгалтер, разберись». Разберись с кадрами. Разберись с судебным делом. Разберись, почему главбух не выходит на связь, а отчётность — завтра. Формально вы бухгалтер. Фактически — кадровик, юрист, делопроизводитель и личный помощник в одном лице. И пока это не зафиксировано на бумаге, «разбираться» придётся вам — в том числе, когда что-то пойдёт не так.
Эта статья — не про то, как пожаловаться. Она про то, как разграничить ответственность до того, как грянет годовая отчётность, и понять, сколько на самом деле времени съедает работа, которая не должна быть вашей.
Как выглядит ситуация, в которой «всё на бухгалтере»
Типовая картина: в организации 10 человек в штате. Есть главбух — номинально. Есть рядовой бухгалтер — фактически. Главбух разносит банк и выставляет счета «своим», а всё остальное — учёт, отчётность, кадры, подготовка к судам, личные поручения — лежит на бухгалтере. При этом должностная инструкция написана так, что в ней есть «участие в подготовке отчётности» и «содействие руководителю». А значит, формально — «ты же бухгалтер».
Проблема не в том, что работы много. Проблема в том, что ответственность за результат при этом не распределена. Если отчётность сдана с ошибкой — спросят с того, кто её готовил. Если кадровый документ оформлен неверно — спросят с того, кто его оформлял. Если суд проигран из-за неполного пакета документов — крайним окажется тот, кто «собирал бумажки». И неважно, что в трудовом договоре написано «бухгалтер».
Разграничение ответственности: смотрим не на название должности, а на документы
Главный аргумент в любой спорной ситуации — должностная инструкция и трудовой договор. Если в них не написано «ведение бухгалтерского учёта в полном объёме», «составление отчётности», «подготовка к судебным делам», «кадровое делопроизводство» — формально это не ваша зона.
Но есть нюанс, который работает против бухгалтера: если по факту он это делал, а в документах написано расплывчато («участие в подготовке отчётности», «содействие руководителю») — в момент разбора доказать «это было не моё» сложно. Суды и проверяющие смотрят на фактическое распределение задач, а не только на бумагу. Поэтому фиксировать нужно и то, что написано, и то, что реально происходило.
Что должно быть закреплено за главбухом (по закону о бухучёте и здравому смыслу):
- Организация ведения бухгалтерского учёта и контроль за ним.
- Подписание отчётности (или ответственность за достоверность данных, переданных для подписания).
- Контроль за соблюдением сроков сдачи отчётности.
- Распределение задач между сотрудниками бухгалтерии.
Что может быть закреплено за рядовым бухгалтером:
- Участок учёта (например, первичка, ТМЦ, зарплата — но не «всё сразу»).
- Подготовка данных для отчётности, но не финальная сборка и не подпись.
- Взаимодействие с контрагентами в рамках своего участка.
Что не должно быть за бухгалтером, если это не оформлено отдельно:
- Кадровое делопроизводство (приём, увольнение, приказы, личные дела, воинский учёт).
- Подготовка к судам (это уже юридическая работа или работа главбуха с юристом).
- Личные поручения руководителя/главбуха.
Ключевой документ, который стоит запросить или составить: приказ о распределении обязанностей внутри бухгалтерии (или дополнение к должностной инструкции). Если его нет — это первое, что нужно сделать, пока не грянул гром.
Сколько времени реально занимают функции (ориентиры для 10 человек в штате)
Точные нормативы для коммерческих организаций носят рекомендательный характер, но есть межотраслевые нормативы времени, которые можно использовать как ориентир для расчёта нагрузки. Ниже — примерные трудозатраты в месяц, собранные из типовых операций. Цифры даны как диапазон: в реальности зависит от текучести, сложности учёта и степени автоматизации.
Функция
Кто фактически выполняет
Ориентир времени в месяц (10 чел. в штате)
Комментарий
Ведение учёта (первичка, проводки, банк, касса)
Рядовой бухгалтер
40–60 часов
Основной массив. Включает проверку первичных документов, ввод в программу, сверку
Подготовка и сдача отчётности (ФНС, СФР, статистика)
Рядовой бухгалтер (фактически), главбух (номинально)
15–25 часов в месяц (в марте — в 2–3 раза больше)
Годовая отчётность — отдельный пик нагрузки. Подготовка данных и сверка — на бухгалтере, подпись — на главбухе
Кадровый учёт на 10 человек
Рядовой бухгалтер
8–15 часов в месяц (в месяцы с приёмом/увольнением — до 20)
См. расшифровку ниже
Подготовка к судам (документы, сверки, переписка)
Рядовой бухгалтер
5–15 часов в месяц (зависит от количества дел)
Если суды регулярные — это уже отдельная нагрузка, не входящая в «обычный» учёт
Личные поручения главбуха/руководителя
Рядовой бухгалтер
3–8 часов в месяц
«Разберись», «подготовь», «съезди» — не документируется, но съедает время
Разнесение банка и выставление счетов «своим»
Главбух
5–10 часов в месяц
Фактически — единственная зона, которую главбух закрывает сам
Расшифровка по кадровому учёту на 10 человек (ориентиры из нормативов):
- Оформление приёма/увольнения: ~30 минут на одного работника (оформление документов, приказ, личная карточка).
- Оформление отпуска: ~10–15 минут на работника.
- Ведение табеля учёта рабочего времени: ~1 минута на работника за запись, но с проверкой и корректировками — ~30–60 минут в месяц на 10 человек.
- Запись в трудовую книжку: ~12 минут на запись.
- Воинский учёт (если есть военнообязанные): отдельная нагрузка, которая часто «висит» на кадровике или бухгалтере.
Итог по кадрам на 10 человек: в «спокойный» месяц — 8–10 часов. В месяц с приёмом/увольнением/отпусками — до 15–20 часов. Это не «пара часов между делом». Это половина рабочей недели в месяц, которая уходит на работу, не входящую в бухгалтерскую должность.
Что это значит для годовой отчётности
Если сложить: учёт (40–60 ч) + отчётность (15–25 ч) + кадры (8–15 ч) + суды (5–15 ч) + личные поручения (3–8 ч) — получается 71–123 часа в месяц. При стандартной норме ~164 часа в месяц (40-часовая неделя) это от 43% до 75% рабочего времени, занятого не «своей» работой или работой, которая должна быть распределена иначе.
В марте, когда добавляется годовая отчётность, нагрузка вырастает на 30–50%. И именно в этот момент случаются ошибки: не тот код ОКПДТР, пропущенный подраздел ЕФС-1, отсутствующие пояснения к балансу. Не потому, что бухгалтер плохой, а потому что физически невозможно держать в голове всё сразу, когда часть задач — чужие.
Что делать с этой таблицей
Если вы бухгалтер в такой ситуации:
1. Распечатайте или сохраните эту таблицу. Заполните её своими реальными цифрами (хотя бы примерно). Это не для скандала — это для разговора.
2. Попросите письменно закрепить распределение функций. Если главбух говорит «ты и так всё знаешь» — предложите: «Давай зафиксируем, кто что делает, чтобы потом не было сюрпризов». Это звучит как забота о результате, а не как бунт.
3. Если кадры «вешаются» на вас без оформления — это отдельная работа. По ТК дополнительная работа по другой должности требует согласия и доплаты. Если согласия не было и доплаты нет — это нарушение, которое можно зафиксировать.
Вывод
«Ты же бухгалтер» — это не аргумент. Это фраза, которой прикрывают отсутствие нормального распределения обязанностей. Пока функции не разграничены на бумаге и не посчитаны в часах, ответственность за чужие ошибки будет лежать на том, кто оказался ближе к документу.