Как читать бухгалтерскую отчетность и не уснуть: инструкция для собственника

Шаг 0. Сверка с реальностью

Прежде чем анализировать цифры, убедитесь, что они настоящие. Бумага стерпит все, но бизнесу нужны факты. Для того чтобы увидеть реальную картину, перед составлением отчетности обязательно нужно провести полную инвентаризацию. Это касается не только пересчета коробок на складе. Нужно проверить все статьи: деньги в кассе, реальность долгов контрагентов (акты сверки), состояние основных средств.

Зачем? Чтобы отчетность была достоверной, а не «рисованной». Только на основе твердых данных можно строить планы на следующий год. Без инвентаризации баланс — это просто фантазия бухгалтера.

В России есть два главных документа, которые показывают здоровье компании.

Бухгалтерский баланс (форма №1) — показывает, чем вы владеете и кому должны. Отчет о финансовых результатах (форма №2) — показывает, сколько вы заработали (или потеряли).

Стандартные формы сухие и сжатые. Если форма №1 и форма №2 вызывают вопросы или требуют детализации, бухгалтер может и должен составить Пояснения к балансу и отчету, а также дополнительные формы. Требуйте расшифровки непонятных строк, чтобы видеть, из чего конкретно складываются миллионные суммы.

Разберем их по очереди.