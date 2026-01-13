Математика бизнеса: считаем реальную стоимость штатного бухгалтера в 2026 году

Специалисты « Мегаконсалт » предлагают взять калькулятор и посчитать, сколько на самом деле стоит «свой человек» в офисе, и сравнить это с альтернативами.

В 2026 году, с учетом налоговой реформы, инфляции и удорожания софта, «дешевый» штатный специалист может обходиться компании в сумму, сопоставимую с бюджетом небольшого отдела.

Айсберг расходов: что вы видите и что платите

Возьмем для примера усредненного бухгалтера для малого предприятия (ООО на УСН с НДС или ОСНО). Допустим, вы договорились на зарплату 80 000 рублей «на руки» (net). Это средняя температура по больнице для квалифицированного специалиста в регионах-миллионниках, в Москве цифра будет выше на 30–40%.

1. Зарплата и налоги (ФОТ)

Чтобы сотрудник получил на карту 80 000 рублей, вы должны начислить ему больше (с учетом НДФЛ). Начисление (Gross): 80 000 / 0,87 = 91 954 рубля.

НДФЛ (13%): 11 954 рубля (платите вы как налоговый агент). Теперь самое интересное — страховые взносы. Даже если вы МСП и имеете право на пониженный тариф (15% с суммы выше МРОТ), в 2026 году нагрузка остается существенной. Взносы (30% + 15%): составят примерно 20 000–22 000 рублей в месяц (зависит от точного размера МРОТ в 2026 году).

Взносы на травматизм (0,2%): ~184 рубля. Итого в месяц: около 114 000 рублей. Уже на 34 000 больше, чем вы планировали. Но это только начало.

2. Рабочее место и «коммуналка»

Бухгалтер не может работать в пустоте. Ему нужен стол, стул, хороший монитор (лучше два) и быстрый ноутбук. Аренда: 5–7 кв. м офиса. При ставке 1500 руб./кв. м — это 7 500–10 500 рублей в месяц.

Амортизация техники: ноутбук за 80 000 рублей живет 3 года. Это ~2 200 рублей в месяц.

Канцелярия и быт: бумага, тонер, вода, чай, печенье. Еще минимум 1 500 рублей. Плюс к чеку: ~12 000 рублей в месяц.

3. Программное обеспечение (ПО) — «золотая» цифра

В 2026 году вести учет в Excel невозможно. Налоговая требует электронный документооборот (ЭДО), маркировку и онлайн-отчетность. 1С:Бухгалтерия: подписка ИТС (обновления) + облако или лицензия. Около 3 500 рублей в мес.

Сервис сдачи отчетности (СБИС/Контур/Такском): тарифы растут, закладываем ~1 500 рублей в мес. (в пересчете на год).

Справочно-правовые системы: бухгалтер должен читать законы, чтобы вас не оштрафовали. Доступ к «Гаранту» или «Консультанту» — от 5 000 рублей в мес.

ЭДО: отправка документов контрагентам платная. Плюс к чеку: ~10 000 рублей в месяц. И это без учета услуг системного администратора, который будет все это настраивать.

4. Человеческий фактор: отпуска и болезни

Штатный сотрудник — живой человек. По Трудовому кодексу вы обязаны оплатить ему 28 дней отпуска. В этот месяц вы платите: Отпускные бухгалтеру (он отдыхает). Зарплату тому, кто его замещает (или рискуете остановкой платежей). Болезни, декреты, отгулы «за свой счет» — это простои, которые стоят денег. А если бухгалтер решит уволиться перед сдачей годового отчета? Расходы на HR-агентство или ваше время на поиск нового сотрудника (поиск занимает от 1 до 3 месяцев) — это потеря еще 50–100 тысяч рублей разово.

5. Обучение