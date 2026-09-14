Полный разбор законодательных новшеств для бизнеса и бухгалтерии: осень 2026

Цель изменений — продолжить курс на прозрачность хозяйственной деятельности. Для бизнеса это означает одно: старые привычные шаблоны документов и регламенты сдачи отчетов нужно обновить уже до конца августа.

Ниже — детальный обзор законодательных корректировок в понятном формате с наглядными схемами и алгоритмом действий.