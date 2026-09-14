Полный разбор законодательных новшеств для бизнеса и бухгалтерии: осень 2026

Цель изменений — продолжить курс на прозрачность хозяйственной деятельности. Для бизнеса это означает одно: старые привычные шаблоны документов и регламенты сдачи отчетов нужно обновить уже до конца августа.
Ниже — детальный обзор законодательных корректировок в понятном формате с наглядными схемами и алгоритмом действий.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕФОРМЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА
Миграционный учет (МВД) – Свежие бланки информирования и согласий
Экология и НВОС – Корректировка критериев объектов по Постановлению № 636
Администрирование и отчетность – Длительные уведомления НДФЛ, обновите КЭП для СФР
Иностранная рабочая сила: ведомство МВД обновило регламент информирования
Организациям, привлекающим к труду граждан других государств (по трудовым контрактам или договорам подряда), необходимо срочно обновить кадровые формы. Приказ МВД № 290 прекращает действие предыдущих бланков с 1 сентября 2026 года.
В чем суть процедурных изменений
Правило трех рабочих дней для отправки сведений в миграционную службу осталось неизменным. Однако в структуру самих извещений внесены существенные правки:
Срочность контракта. При заполнении сообщения о найме теперь требуется делать отдельную отметку о периоде действия договора, если он носит срочный характер.
Выделение персональных данных. Разрешение на обработку личной информации работника больше не входит в основной текст извещения. Его вынесли в самостоятельный сопроводительный бланк.
Отчетность по высококвалифицированным специалистам (ВКС). В форме сведений о начислении вознаграждения ВКС появилось обязательное поле для указания ИНН сотрудника, а графу с названием профессии исключили.
Финансовые последствия за ошибки
Использование устаревшего бланка юридически приравнивается к неподаче сведений.
Административные санкции по ст. 18.15 КоАП РФ составляют:
для ответственных должностных лиц — штраф от 35 000 до 50 000 рублей;
для юридического лица — взыскание от 400 000 до 800 000 рублей либо административная заморозка работы компании на срок до 90 суток.
Обязательно обновите конфигурацию вашей кадровой программы перед отправкой реестров в органы МВД.
Экологические обязательства: новые ориентиры по объектам НВОС
Начинает действовать Постановление Правительства № 636, установившее обновленные маркеры распределения объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) по I–IV категориям.
Поправки касаются не только гигантов тяжелой промышленности, но и любого торгового или производственного предприятия, имеющего собственную инфраструктуру хранения производственных отходов.
Главные аспекты Постановления № 636
Площадки накопления и размещения. Территории хранения и захоронения отходов, даже выведенные из государственного реестра (ГРОРО), теперь автоматически причисляются ко II категории НВОС, если фактический прием мусора на них остановлен.
Снижение категории для химии и фармакологии. Предприятия химической и нефтеперерабатывающей отрасли получили возможность понизить статус объекта с I до II категории. Базовое условие — организация полной очистки стоков согласно требованиям Водного кодекса.
Переход на электронный учет. Выдача бумажных свидетельств о постановке на учет полностью прекращается. Взамен ведомство формирует электронные записи в реестре, а максимальный срок обработки заявки сокращен до 3 рабочих дней.
Порядок действий для менеджмента
Поручите экологу или ответственному специалисту проверить категорию используемых производственных площадок и складов. От присвоенного статуса напрямую зависят суммарные экологические платежи и регулярность визитов инспекторов Росприроднадзора.
Фискальный учет и отчетность: гибкие уведомления и КЭП
Осенний пакет изменений содержит и позитивные новшества для бухгалтерии, помогающие сократить рутинную нагрузку.
Единое авансовое уведомление по НДФЛ и взносам на год
С 1 сентября 2026 года работодателям предоставляется право оформлять долгосрочное уведомление о рассчитанных суммах НДФЛ и страховых взносов сразу на несколько месяцев вперед или до конца текущего года.
Механика процесса:
Если оклады персонала не меняются от месяца к месяцу, отправлять уведомления по НДФЛ каждые две недели больше не требуется.
Достаточно сформировать один документ с помесячной расписанной плановой суммой.
Налоговый орган не забирает средства с ЕНС раньше времени — списание происходит ровно в установленные законом даты.
При перерасчете (выплате премии или больничного) вы просто подаете стандартное корректирующее уведомление за конкретный период.
Эта опция является добровольной. Для компаний с плавающей системой оплаты труда сохраняется прежний алгоритм.
Перевыпуск цифровой подписи (КЭП) для взаимодействия с СФР
Социальный фонд и ФНС обновили технические требования к структуре сертификатов электронных подписей, используемых для сдачи отчетности (включая форму ЕФС-1).
В структуру сертификата добавляется специализированное расширение «Согласование ключей». Если используемый вами ключ КЭП от Удостоверяющего центра ФНС был сгенерирован до 28 августа 2025 года, его необходимо обновить. Процедура перевыпуска доступна без личного визита — через кабинет налогоплательщика.
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (КЭП) ДЛЯ СФР
Когда выдан сертификат КЭП?
- Выдан ПОСЛЕ 28 августа 2025 г. ────► Всё в порядке, подпись подходит
- Выдан ДО 28 августа 2025 г. ────► Зайдите в ЛК ФНС и перевыпустите
Налоговый контроль: дистанционные слушания и коридор для штрафов
Нормы Федерального закона № 425-ФЗ установили новые стандарты участия сторон в налоговых спорах.
Разбирательство материалов проверок по ВКС
С 1 сентября 2026 года участвовать в заседаниях по рассмотрению актов налоговых проверок (согласно ст. 101 и ст. 101.4 НК РФ) разрешено дистанционно с помощью видео-конференц-связи. Представителям компании больше не нужно отправляться в длительные командировки в межрегиональные инспекции.
Направить письменные несогласия и возражения по результатам проверки теперь можно напрямую через Госуслуги или личный кабинет ФНС.
Ограничения на снижение штрафных санкций
Прежде при наличии смягчающих факторов (первичность проступка, сложная финансовая ситуация) инспекция или судебный орган могли уменьшить размер штрафа в десятки раз.
С 1 сентября 2026 года законодательно утвержден фиксированный коридор:
минимальная планка снижения сохранена — не менее чем в 2 раза;
максимально допустимый предел снижения ограничен — не более чем в 10 раз от начальной суммы взыскания.
Снижать штрафы произвольно ведомство больше не сможет: ФНС внедряет сетку из шести категорий смягчающих обстоятельств для четкого расчета итоговой суммы.
Таблица изменений с 1 сентября 2026 года
Направление
Суть поправок
Практические шаги
Иностранный штат
Вступают в силу обновленные бланки извещений МВД и отдельные согласия на обработку данных
Загрузить новые формы в учетную программу, перепроверить кадровый архив
Экологический учет
Вступают в силу новые маркеры категорий объектов НВОС по Постановлению № 636
Запросить свежую выписку реестра НВОС по площадкам накопления отходов
Отчетность в СФР
Обновлен технический формат КЭП для сдачи формы ЕФС-1
Обновить ключ электронной подписи в ЛК ФНС, если он получен до 28.08.2025
Уведомления НДФЛ
Разрешена подача долгосрочных авансовых уведомлений на несколько периодов вперед
Оценить стабильность фонда оплаты труда и выбрать оптимальный график
Налоговые проверки
Разрешено удаленное участие в рассмотрении актов по ВКС и подача возражений через Госуслуги
Проверить технические доступы юристов к кабинету налогоплательщика
Налоговые штрафы
Введен максимальный порог снижения штрафов при наличии смягчающих факторов (не более 10 раз)
Тщательно документировать причины ошибок для предсказуемого снижения санкций
Бухгалтерия на ваших условиях
Вы получите полноценную работу бухгалтерского отдела, только без отпусков, больничных, с полной финансовой ответственностью за свою деятельность, а также всегда актуальной информацией по изменениям законодательства
План действий для руководства и бухгалтера
Чтобы адаптация к новым правилам прошла без сбоев, выполните следующие шаги:
[ ] Сверить формы миграционного учета. Убедитесь, что ответственный за кадры перешел на новые бланки из Приказа МВД № 290. Подача документов по старым формам после 1 сентября приводит к штрафу.
[ ] Спрофилировать электронную подпись. Проверьте дату выдачи КЭП руководителя. Если она создана ранее 28 августа 2025 года, отправьте заявку на бесплатный перевыпуск через ЛК ФНС, чтобы сдать ЕФС-1 за III квартал без задержек.
[ ] Актуализировать категории НВОС. Поручите ответственному за охрану окружающей среды сверить данные площадок с критериями Постановления № 636.
[ ] Определить регламент по авансовым уведомлениям НДФЛ. При фиксированном штатном расписании согласуйте подачу авансового уведомления до конца года, чтобы сократить рутинные отправки.
Хотите отдать бухгалтерское обслуживание на аутсорсинг и спокойно заниматься бизнесом? Закажите бесплатный расчет стоимости аутсорсинга в «Мегаконсалт». Мы проанализируем количество ваших документов и предложим тариф, который сэкономит ваш бюджет.
Реклама: ООО «МЕГАКОНСАЛТ», ИНН 7814131291, erid: 2W5zFJUJU25